Усталость за рулем является одним из основных факторов ДТП: три характерных примера

Водитель легкового автомобиля ехал ночью в сторону Москвы. Камеры видеонаблюдения показали, что автомобиль совершил резкий маневр из левого ряда в правый. Машина влетела в световую опору за обочиной. Что стало причиной таких действий, почему автомобиль стал неуправляемым?

Итог печальный - в машине было 5 человек, выжил только 6-летний ребенок. При этом ни он, ни другие два ребенка не были в детских креслах и не были пристегнуты.

В другом ДТП ремни безопасности спасли жизнь двух детей, но их родители погибли. Находившийся за рулем отец не имел водительских прав, совершил маневр обгона большегруза справа, используя полосу разгона, что запрещено ПДД, и влетел в стоящий на въезде к АЗС грузовик. Легковую машину буквально разорвало на две части.

Третье происшествие произошло по причине того, что водитель «КамАЗа» от усталости уснул за рулем. Грузовик совершил наезд на опору путепровода. В результате погиб пассажир, водитель в больнице.

Точные обстоятельства всех ДТП восстановит следствие, но, по предварительным данным, можно сказать, что основной их причиной стал человеческий фактор. ГК «Автодор» отмечает, что намерена и дальше разбирать аварии с летальным исходом, дабы водители, пешеходы, велосипедисты помнили: любой маневр на дороге может быть последним.

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