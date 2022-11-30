Усталость за рулем является одним из основных факторов ДТП: три характерных примера
Водитель легкового автомобиля ехал ночью в сторону Москвы. Камеры видеонаблюдения показали, что автомобиль совершил резкий маневр из левого ряда в правый. Машина влетела в световую опору за обочиной. Что стало причиной таких действий, почему автомобиль стал неуправляемым?
Итог печальный - в машине было 5 человек, выжил только 6-летний ребенок. При этом ни он, ни другие два ребенка не были в детских креслах и не были пристегнуты.
Третье происшествие произошло по причине того, что водитель «КамАЗа» от усталости уснул за рулем. Грузовик совершил наезд на опору путепровода. В результате погиб пассажир, водитель в больнице.
Точные обстоятельства всех ДТП восстановит следствие, но, по предварительным данным, можно сказать, что основной их причиной стал человеческий фактор. ГК «Автодор» отмечает, что намерена и дальше разбирать аварии с летальным исходом, дабы водители, пешеходы, велосипедисты помнили: любой маневр на дороге может быть последним.
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30.11.2022, 14:48
Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих
Власти Китая расследуют новую смертельную аварию, спровоцированную электрокаром Tesla Model Y. Автомобиль гнал на огромной скорости по улицам города Тайчжоу пока не убрался в забор, смяв по пути два автомобиля.Читать далее
-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 13:31
Эпичное фото из Владивостока: гололед загнал автомобиль на дерево
Во вторник, 29 ноября, Владивосток превратился в один большой каток. Дорожные службы успевали очищать от снега и льда только главные магистрали. На второстепенных улочках каждый выживал как мог.Читать далее
-
28.11.2022, 17:28
Шокирующий момент смертельной аварии с мотоциклом, летающим пикапом и угнанным «Лексусом»: видео
Видеорегистратор, закрепленный на шлеме байкера, заснял момент страшного ДТП. Преступник на угнанном кроссовере Lexus NX влетел в плотный поток на шоссе, снес пикап и загорелся.Читать далее
-
28.11.2022, 11:31
«Камазовцы» доложили Денису Мантурову, что предприятие «обеспечивает транспортную безопасность страны»
В рамках рабочего визита в Татарстан предприятие «КамАЗ» посетил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Читать далее
-
26.11.2022, 23:04
В Охотске самолет едва не столкнулся с самосвалом: лопнули колеса
Инцидент произошел в субботу, 26 ноября в аэропорту Охотска. Экипаж чартерного рейса был вынужден применить экстренное торможение за три секунды до взлета, чтобы избежать столкновения с самосвалом, внезапно выехавшем на взлетно-посадочную полосу.Читать далее
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