Почему TPMS часто выходит из строя после шиномонтажа и как этого избежать

Установка системы контроля давления в шинах: как сделать самому и не потерять датчики

Системы контроля давления в шинах становятся стандартом. Многие водители устанавливают их самостоятельно. Но после шиномонтажа датчики часто перестают работать. Разбираемся, как избежать проблем.

Еще недавно контроль давления в шинах был прерогативой дорогих автомобилей, но сегодня подобные системы встречаются даже на бюджетных моделях. В некоторых странах их установка стала обязательной, и все больше водителей задумываются о самостоятельном монтаже TPMS. Как сообщает njcar.ru, важно не только правильно выбрать тип датчиков, но и знать, почему они часто выходят из строя после визита на шиномонтаж.

Наиболее надежным вариантом считаются датчики, которые устанавливаются внутри колеса и крепятся к вентилю. Они стабильно передают данные о давлении и температуре, редко ошибаются и служат несколько лет. Однако внутри каждого устройства находится батарея, которую невозможно заменить. Когда заряд заканчивается, приходится полностью менять датчик, а для этого требуется разбирать и балансировать колесо. Процедура требует аккуратности и опыта, иначе можно повредить оборудование.

Существуют и более простые решения — внешние датчики, которые накручиваются на вентиль вместо обычного колпачка. Их установка занимает считанные секунды, но у такого подхода есть свои минусы. Эти устройства постоянно подвергаются воздействию грязи, реагентов и песка, что ускоряет их износ. На высокой скорости они могут сместить вентиль, что иногда приводит к утечке воздуха. Если такой датчик выходит из строя, шина может спустить полностью и довольно быстро, что создает риск на дороге.

Есть и альтернативные системы, которые не измеряют давление напрямую. Они анализируют скорость вращения колес с помощью штатной электроники, например, ABS. При снижении давления диаметр шины уменьшается, и колесо начинает вращаться быстрее. Система фиксирует это изменение и сигнализирует о возможной проблеме. Однако такой способ не всегда эффективен: на низкопрофильных или RunFlat-шинах потеря давления может остаться незамеченной, а в поворотах система часто ошибается, принимая нормальные изменения скорости за неисправность.

Встроенные датчики внутри покрышки дают точные данные и позволяют вовремя заметить даже незначительное снижение давления. Это особенно важно, когда прокол малозаметен и не сопровождается явными признаками, такими как вибрация или шум. На задних колесах утечка воздуха может долго оставаться незамеченной, и только полноценная TPMS способна предупредить водителя до того, как шина начнет разрушаться изнутри.

Многие автолюбители выбирают простые индикаторы-колпачки, которые меняют цвет в зависимости от давления. Они кажутся удобными, но на деле не передают данные в салон и не обеспечивают точной информации. Чтобы узнать состояние колес, приходится обходить машину и смотреть на каждый вентиль. Цветовая индикация условна, а точность оставляет желать лучшего, поэтому полагаться на такие устройства не стоит.

После небрежного шиномонтажа даже штатная система может выйти из строя. Датчики легко повредить при установке или снятии покрышки, особенно если мастер работает неаккуратно. Чтобы избежать неприятных сюрпризов после сезонной смены резины, стоит внимательно следить за процессом и выбирать проверенные сервисы.