Устроивший массовую аварию в Москве оказался не наркоманом, а психбольным
Фото: РИА Новости
Сегодня прокуратура Москвы сообщила, что виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Его диагноз является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. Каким образом мужчине удалось получить водительские права – загадка для следствия. Водительское удостоверение ему выдали летом 2017 года, в нем отмечены категории «В», «В1 (АS)» и «М».
По результатам медицинского освидетельствования у мужчины выявили в крови наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием. Название препарата не уточняется, но в день аварии Павел сообщил окружившим его журналистам что уже давно и систематически употребляет галоперидол. Этот препарат назначается, например, людям, страдающим галлюцинациями различного генеза, больным шизофренией или прочими расстройствами личности.
Прокурор Западного административного округа направил в суд исковое заявление о признании недействительным водительского удостоверения на право управления транспортными средствами.
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