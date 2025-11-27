Хотел как лучше, а получил штраф: как пропуск скорой может лишить вас прав

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 14:14

Уступил дорогу скорой и остался без прав: реальная угроза для водителей

Водители рискуют своим удостоверением. Это происходит при пропуске спецтранспорта. Даже благородный порыв может навредить. Автоюристы объяснили все тонкости. Узнайте, как избежать серьезных проблем.

Каждый автомобилист знает, что машинам со спецсигналами нужно уступать дорогу. Однако благородный порыв может обернуться серьезными неприятностями, вплоть до лишения водительского удостоверения. Как сообщают эксперты в области автомобильного права, ключевая проблема заключается в том, как именно водитель предоставляет преимущество. Делать это нужно строго в рамках правил дорожного движения.

По информации издания Autonews, специалисты предупреждают: маневры, которые вы совершаете, чтобы пропустить, например, карету скорой помощи, не должны сами по себе быть грубым нарушением. Юристы поясняют, что выезд на полосу встречного движения, движение по обочине или заезд на автобусную остановку ради пропуска спецтранспорта недопустимы. За такие действия можно получить не только штраф, но и лишиться возможности управлять автомобилем.

Причем это не теоретическая возможность, а вполне осязаемая перспектива. Автоюристы подтверждают, что действующее законодательство прямо запрещает создавать преимущество для спецтехники, если это сопряжено с нарушением ПДД. Особенно опасны в таких ситуациях комплексы автоматической фото- и видеофиксации. Камеры беспристрастно фиксируют нарушение, например, пересечение сплошной линии, и формируют постановление. Впрочем, у водителя остается шанс оспорить такой штраф, доказав, что его действия были вызваны крайней необходимостью.

Представители общественности отмечают, что живой инспектор ГИБДД, скорее всего, войдет в положение и не станет наказывать за маневр, совершенный для пропуска скорой. Проблема в основном касается именно «писем счастья» от автоматических систем. В связи с этим депутаты уже выступили с инициативой, предложив главе МВД рассмотреть возможность отмены штрафов за вынужденные нарушения в подобных обстоятельствах.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2025 года ответственность за непредоставление преимущества автомобилям со спецсигналами стала еще строже. Нарушителям грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания предусмотрено лишение прав на срок от шести месяцев до одного года. Это делает вопрос правильного поведения на дороге еще более актуальным для всех участников движения.

