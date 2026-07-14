Утильсбор-2026: отсрочка для заводов, рост цен для водителей — кто заплатит в итоге

Утилизационный сбор: почему отсрочка для автогигантов вызывает вопросы

В 2026 году крупнейшие автозаводы России получили отсрочку по уплате утилизационного сбора. Формально мера должна поддержать отрасль, но вызывает сомнения в прозрачности и эффективности. Почему это важно для покупателей и как это влияет на рынок - разбираемся в деталях.

В 2026 году крупнейшие автозаводы России получили отсрочку по уплате утилизационного сбора. Формально мера должна поддержать отрасль, но вызывает сомнения в прозрачности и эффективности. Почему это важно для покупателей и как это влияет на рынок - разбираемся в деталях.

Вопрос утилизационного сбора вновь оказался в центре внимания после того, как правительство предоставило крупным автозаводам отсрочку по его выплате. Формально этот сбор воспринимался как экологический платёж, но на практике он превратился в дополнительный налог, напрямую влияющий на конечную стоимость автомобилей для покупателя.

Суть изменений — не в очередном повышении ставок, а в переносе сроков оплаты. Теперь предприятия, заключившие специальные инвестконтракты с Минпромторгом («АвтоВАЗ», ГАЗ, «КамАЗ», «Соллерс», «Автотор», «Москвич» и другие), смогут перечислять всю сумму не ежемесячно, а единым платежом в декабре 2026 года. Официально это объясняется необходимостью поддержать экономику и дать заводам возможность направить средства на развитие и зарплаты.

Однако механизм вызывает множество вопросов. По сути, автозаводы получают временную передышку, но к концу года им предстоит выплатить всю накопленную сумму разом. Это не решает проблему, а лишь откладывает её. Критерии отбора предприятий для льгот остаются неясными: кто и почему попал в список, а кто — нет, официально не аргументировано. Нет и гарантий, что высвободившиеся средства действительно пойдут на модернизацию, а не на закрытие текущей финансовой «дыры».

Особенно показателен пример «КамАЗа»: по итогам 2025 года завод зафиксировал рекордный убыток — 37 миллиардов рублей, что в 11 раз больше, чем годом ранее. Для таких предприятий ежемесячные выплаты по утильсбору становятся серьёзной нагрузкой, а отсрочка выглядит скорее попыткой выиграть время, чем реальной поддержкой. Но к декабрю 2026 года ситуация может не измениться, и заводы вновь столкнутся с необходимостью искать средства для разового платежа.

Для рынка автомобилей это означает сохранение негативных тенденций. Несмотря на падение продаж (минус 16% за прошлый год и ещё 9% в январе 2026-го), цены на новые машины продолжают расти. В первом квартале 2026 года автомобили подорожали на 2–10%, а в среднем — на 5%. Причины — не только повышение утильсбора, но и изменение ставок НДС. Важно понимать: производители не платят сбор из своей прибыли, а закладывают его в цену, перекладывая всю нагрузку на покупателей.

В результате государство получает налог, автозаводы — отсрочку, а покупатели — рост цен. При этом прозрачности в расходовании средств утильсбора по-прежнему нет: в Минпромторге не могут назвать даже количество предприятий, реально занимающихся утилизацией. Это создаёт впечатление, что сбор служит скорее пополнением бюджета, чем действенной экологической мерой.

В итоге отсутствие прозрачности и чёткости в регулировании использования собранных средств, а также регулярные «жесты поддержки» в виде отсрочек создают впечатление, что проблема лишь откладывается. Для российских покупателей это означает дальнейший рост цен и неопределённость на рынке. Согласно данным, реальная стоимость утилизации автомобилей остаётся неизвестной, а собранные средства никак не увязаны с экологическими проектами. В таких условиях автомобиль в России всё больше становится предметом роскоши, а не средством передвижения.

Похожая ситуация наблюдается и в других сегментах транспортной сферы, где новые решения часто преподносятся как поддержка, но на деле не решают системных проблем. Например, при выборе транспорта для дачи многие обращают внимание на электроскутеры, которые становятся альтернативой привычным средствам передвижения — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о выборе электроскутеров для дачи .