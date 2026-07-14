Утильсбор-2026: отсрочка для заводов, рост цен для водителей — кто заплатит в итоге

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 июля 2026, 15:34

Утилизационный сбор: почему отсрочка для автогигантов вызывает вопросы

Утилизационный сбор: почему отсрочка для автогигантов вызывает вопросы

Утильсбор-2026: отсрочка для заводов, рост цен для водителей — кто заплатит в итоге

Утилизационный сбор: почему отсрочка для автогигантов вызывает вопросы

В 2026 году крупнейшие автозаводы России получили отсрочку по уплате утилизационного сбора. Формально мера должна поддержать отрасль, но вызывает сомнения в прозрачности и эффективности. Почему это важно для покупателей и как это влияет на рынок - разбираемся в деталях.

В 2026 году крупнейшие автозаводы России получили отсрочку по уплате утилизационного сбора. Формально мера должна поддержать отрасль, но вызывает сомнения в прозрачности и эффективности. Почему это важно для покупателей и как это влияет на рынок - разбираемся в деталях.

Вопрос утилизационного сбора вновь оказался в центре внимания после того, как правительство предоставило крупным автозаводам отсрочку по его выплате. Формально этот сбор воспринимался как экологический платёж, но на практике он превратился в дополнительный налог, напрямую влияющий на конечную стоимость автомобилей для покупателя.

Суть изменений — не в очередном повышении ставок, а в переносе сроков оплаты. Теперь предприятия, заключившие специальные инвестконтракты с Минпромторгом («АвтоВАЗ», ГАЗ, «КамАЗ», «Соллерс», «Автотор», «Москвич» и другие), смогут перечислять всю сумму не ежемесячно, а единым платежом в декабре 2026 года. Официально это объясняется необходимостью поддержать экономику и дать заводам возможность направить средства на развитие и зарплаты.

Однако механизм вызывает множество вопросов. По сути, автозаводы получают временную передышку, но к концу года им предстоит выплатить всю накопленную сумму разом. Это не решает проблему, а лишь откладывает её. Критерии отбора предприятий для льгот остаются неясными: кто и почему попал в список, а кто — нет, официально не аргументировано. Нет и гарантий, что высвободившиеся средства действительно пойдут на модернизацию, а не на закрытие текущей финансовой «дыры».

Особенно показателен пример «КамАЗа»: по итогам 2025 года завод зафиксировал рекордный убыток — 37 миллиардов рублей, что в 11 раз больше, чем годом ранее. Для таких предприятий ежемесячные выплаты по утильсбору становятся серьёзной нагрузкой, а отсрочка выглядит скорее попыткой выиграть время, чем реальной поддержкой. Но к декабрю 2026 года ситуация может не измениться, и заводы вновь столкнутся с необходимостью искать средства для разового платежа.

Для рынка автомобилей это означает сохранение негативных тенденций. Несмотря на падение продаж (минус 16% за прошлый год и ещё 9% в январе 2026-го), цены на новые машины продолжают расти. В первом квартале 2026 года автомобили подорожали на 2–10%, а в среднем — на 5%. Причины — не только повышение утильсбора, но и изменение ставок НДС. Важно понимать: производители не платят сбор из своей прибыли, а закладывают его в цену, перекладывая всю нагрузку на покупателей.

В результате государство получает налог, автозаводы — отсрочку, а покупатели — рост цен. При этом прозрачности в расходовании средств утильсбора по-прежнему нет: в Минпромторге не могут назвать даже количество предприятий, реально занимающихся утилизацией. Это создаёт впечатление, что сбор служит скорее пополнением бюджета, чем действенной экологической мерой.

В итоге отсутствие прозрачности и чёткости в регулировании использования собранных средств, а также регулярные «жесты поддержки» в виде отсрочек создают впечатление, что проблема лишь откладывается. Для российских покупателей это означает дальнейший рост цен и неопределённость на рынке. Согласно данным, реальная стоимость утилизации автомобилей остаётся неизвестной, а собранные средства никак не увязаны с экологическими проектами. В таких условиях автомобиль в России всё больше становится предметом роскоши, а не средством передвижения.

Похожая ситуация наблюдается и в других сегментах транспортной сферы, где новые решения часто преподносятся как поддержка, но на деле не решают системных проблем. Например, при выборе транспорта для дачи многие обращают внимание на электроскутеры, которые становятся альтернативой привычным средствам передвижения — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о выборе электроскутеров для дачи .

Упомянутые марки: ГАЗ, Москвич, Sollers
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ, Moskvich, Соллерс

Похожие материалы GAZ, Moskvich, Соллерс

XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Тольятти Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться