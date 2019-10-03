3 октября 2019, 11:14
Утильсбор для подержанных автомобилей предлагают не повышать
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Минпромторг предложил оставить на прежнем уровне ставку утилизационного сборка для автомобилей старше 3 лет. Для всех остальных машин с 1 января 2020 года утильсбор повысят в среднем на 110 процентов.
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Снижение пошлин проходило в несколько этапов и каждый раз ставка утильсбора пересматривалась в сторону увеличения. Сначала сбор должны были платить только импортеры, но с 2014 года его распространили и на автомобили, собираемые на территории России. Одновременно правительство предложило промышленные субсидии автопроизводителям, локализовавшим производство. Размер субсидии автоматически индексируется по мере увеличения ставки утилизационного сбора.
Сейчас Минпромторг предлагает не повышать утилизационный сбор для подержанных автомобилей старше трех лет. Доля подобных машин в импорте постепенно снижается. В 2018 году она составила лишь 4,3%. А значит, подержанные иномарки уже не представляют серьезной опасности для российского автопрома. По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году в Россию было ввезено 10 тысяч «бэушных» автомобилей или в 1,5 раза меньше, чем в 2017 году.
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Комментарии пользователей
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