Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 20:31

Почему повышение утилизационного сбора ударило по продажам новых авто и усилило интерес к подержанным машинам

С 1 декабря 2025 года российский авторынок столкнулся с резким ростом цен и изменением спроса. Новые правила утильсбора повлияли на дилеров, покупателей и структуру рынка, а бюджет не получил ожидаемых поступлений.

Резкое повышение утилизационного сбора с декабря 2025 года стало для российского авторынка серьезным испытанием. Новые ставки не только увеличили стоимость автомобилей, но и спровоцировали масштабные перемены. В результате покупатели все чаще выбирают подержанные машины, а государственный бюджет не получает ожидаемых доходов.

Сразу после введения новых правил заметно вырос спрос на подержанные иномарки, особенно с моторами до 160 лошадиных сил. Такие автомобили не подпадают под максимальные ставки утильсбора, что делает их более привлекательными. На фоне ажиотажа цены на эти машины, ввозимые из Азии, выросли в среднем на 15%. Основной поток импорта переориентировался на Китай, где представлен широкий выбор леворульных моделей немецких и японских брендов. Китайские продавцы быстро отреагировали на спрос, подняв цены. Например, трехлетняя Audi A3 за несколько месяцев подорожала с 1,37–1,43 млн до 1,54–1,65 млн рублей. Аналогичная динамика наблюдается у Volkswagen Golf, BMW X1, Audi Q3, а также ряда японских и корейских моделей.

В 2025 году импорт подержанных автомобилей из Китая вырос в 3,5 раза, из Южной Кореи — вдвое. Всего в Россию ввезли около 500 тысяч подержанных иномарок, причем более половины из них — машины мощностью до 160 л.с. С рынка уходят популярные модели мощностью около 160 л.с., такие как Geely Monjaro. Сужается и ниша китайских электромобилей и гибридов премиум-класса, включая Li Xiang, Zeekr и Lynk & Co: совокупный эффект утильсбора и ограничений со стороны Китая делает их поставки менее выгодными.

Параллельно сокращаются дилерские сети китайских брендов. За 2025 год в России закрылось 643 шоурума марок из КНР, а новых открылось всего 459 — втрое меньше, чем годом ранее. В итоге общее число салонов китайских автомобилей сократилось на 7% (примерно на 2,5 тысячи точек). Часть закрылась из-за работы через параллельный импорт или низкой прибыльности. Некоторые марки, например Kaiyi, полностью ушли с рынка, другие, такие как Haval City, Chery (Tiggo) и Geely, остались только в отдельных дилерских центрах. Снижение числа шоурумов связано не только с коррекцией рынка, но и с влиянием утильсбора, который увеличивает стоимость ввоза и снижает рентабельность, особенно для премиальных и крупных моделей.

На рынке подержанных автомобилей лидирует LADA — на нее приходится четверть всех продаж (1,53 млн машин). Однако даже у АвтоВАЗа популярность постепенно снижается. Второе место занимает Toyota (624,8 тыс.), далее следуют Kia (358,8 тыс.) и Hyundai (343,1 тыс.). Подорожавшие подержанные иномарки стоимостью 2–3 млн рублей становятся конкурентами новым автомобилям — как отечественным, так и локализованным китайским моделям. По оценкам, этот сегмент перетянул на себя до 7% покупателей из верхней части массового рынка новых машин.

В 2025 году продажи новых автомобилей сократились почти на 16%. Зато вторичный рынок показал рекорд: 6,24 млн проданных машин с пробегом — лучший результат за 19 лет. Более 60% сделок пришлось на автомобили старше 10 лет, что связано с ростом цен, высокой ключевой ставкой и недоступностью автокредитов. Дополнительный всплеск продаж наблюдался в декабре, когда многие спешили купить машину до вступления в силу новых правил утильсбора, опасаясь дальнейшего роста цен.

В начале 2026 года массовое подорожание новых автомобилей подтвердили сразу 28 брендов. Средний рост цен составил 2–4%, но дилеры предупреждают: эффект от утильсбора еще не полностью учтен в прайсах. По прогнозам, в 2026 году отечественные машины могут подорожать на 5–10%, китайские — на 15–20%, автомобили, ввозимые по параллельному импорту, — до 50%. Уже сейчас около 44% стоимости нового импортного автомобиля в России составляют акцизы, пошлины, НДС и утильсбор. В некоторых случаях утильсбор превышает затраты на заводскую сборку, что вызывает недовольство покупателей и активные обсуждения в соцсетях.

Несмотря на рост ставок, бюджет не получил ожидаемых доходов. В 2024 году поступления от утильсбора составили 1,1 трлн рублей, а в 2025 году планировалось собрать 1,6 трлн, но фактически доходы вновь зафиксировались на уровне 1,1 трлн. Причина — не рост сборов, а падение продаж и уход покупателей в альтернативные сегменты: более старые машины, автомобили с меньшей мощностью или отказ от покупок. Таким образом, утильсбор стал скорее тормозом для рынка, чем источником доходов для бюджета.

Контроль за утилизацией автомобилей в России остается слабым. Минпромторг не может точно назвать даже количество соответствующих заводов. Автомобили часто не проходят полноценную утилизацию и перерабатываются как обычный металлолом. В 2024 году после утилизации с учета было снято менее 39 тысяч транспортных средств — на фоне миллионов собранных автомобилей эта цифра выглядит символической. Эксперты отмечают, что средства от утильсбора не являются целевыми и идут на общие нужды бюджета, а сам сбор изначально задумывался как инструмент защиты рынка, а не экологии.

