Как изменится утильсбор с 1 января 2027 года: на сколько вырастет утильсбор для новых легковушек

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 ноября 2026, 20:29

С 2027 года коммерческий утильсбор на новые легковушки с мотором 1–2 литра вырастет

С 2027 года коммерческий утильсбор на новые легковушки с мотором 1–2 литра вырастет

Как изменится утильсбор с 1 января 2027 года: на сколько вырастет утильсбор для новых легковушек

С 2027 года коммерческий утильсбор на новые легковушки с мотором 1–2 литра вырастет

С 1 января 2027 года утильсбор проиндексируют на 10-20%. Для некоторых автомобилей при личном ввозе сохранится льготная ставка, а коммерческий платеж за отдельные машины вырастет на десятки и сотни тысяч рублей.

С 1 января 2027 года утильсбор проиндексируют на 10-20%. Для некоторых автомобилей при личном ввозе сохранится льготная ставка, а коммерческий платеж за отдельные машины вырастет на десятки и сотни тысяч рублей.

Для новой легковой машины с мотором объемом 1-2 литра коммерческий утильсбор с начала 2027 года вырастет примерно на 80 тысяч рублей. Минпромторг подтвердил очередную индексацию: с 1 января платежи увеличиваются на 10-20% в зависимости от вида техники.

Рост предусмотрен долгосрочным планом, утвержденным в 2024 году. Индексация периодически проводится каждое 1 января до 2030-го года. Поэтому покупателю важно учитывать ближайший пересмотр ставок.

Кому сохранят льготную ставку

Для физлиц, которые возят машину для личного пользования, указаны условия при соблюдении ограничений. Автомобиль должен иметь мощность двигателя до 3 литров и мощность до 160 л.с. Льготный сбор получается 3400 рублей за новую машину и 5200 рублей за автомобиль старше трех лет.

Есть и обязательное условие: в течение года после ввоза машину перепродавать нельзя. Если это произойдет, льготу отменят, а владельцу придется доплатить разницу по коммерческому тарифу. Поэтому использовать льготное оформление, чтобы заработать на перепродаже, рискованно: итоговая сумма получается выше заметного первоначального платежа.

Тем, кто сравнивает варианты ввоза через Беларусь, важно учитывать и формулировать условия: например, покупка автомобиля по этому маршруту разбиралась в разборе ввоза через Беларусь .

Коммерческие ставки и рынок

Индексация затронет и коммерческие покупки для юридических лиц и автомобилей мощнее 160 л.с. Отдельно в перечне названы электромобили и гибриды. Для новой легковой машины с двигателем объемом 1-2 литра и мощностью до 160 л.с. коммерческая ставка, согласно приведенному расчету, составляет примерно от 800,8 до 880,8 тысяч рублей.

У машин с мотором объемом 2-3 литра, рост будет заметнее. Коэффициент увеличивается со 141,97 до 170,36, а доплата составляет не менее 567 800 рублей. Для покупателя это уже крупная отдельная статья расходов, небольшая корректировка цены.

При личном ввозе решающим остается соблюдение условий льгот, а не самой марки автомобиля. Если машина имеет высокую мощность и оформляется для личного использования, сбор остается прежним; при превышении порога расчет будет другим.

Отдельный случай — Belgee X50. Кроссовер собирают в рамках Союзного государства, а утильсбор уплачивается на территории Беларуси. По данным исходного материала, цена для российского покупателя не меняется: производитель уже включил сборы в стоимость, а льготная поставка для физлиц сохраняется.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин прогнозирует краткосрочный рост продаж в конце 2026 года и спад в начале 2027-го. 

Для машин, ввозимых по параллельному импорту и не подпадающих под льготу, покупка до Нового года может оказаться финансово выгоднее: после индексации сбор может добавить к цене сотни тысяч рублей. На автомобили, локализованные в России, рост, согласно материалу, не меняется. Новые ставки запланированы к применению с 1 января 2027 года.

Упомянутые марки: Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи

Похожие материалы Белджи

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Саранск Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться