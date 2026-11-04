Как изменится утильсбор с 1 января 2027 года: на сколько вырастет утильсбор для новых легковушек

4 ноября 2026, 20:29
С 2027 года коммерческий утильсбор на новые легковушки с мотором 1–2 литра вырастет
С 2027 года коммерческий утильсбор на новые легковушки с мотором 1–2 литра вырастет
С 1 января 2027 года утильсбор проиндексируют на 10-20%. Для некоторых автомобилей при личном ввозе сохранится льготная ставка, а коммерческий платеж за отдельные машины вырастет на десятки и сотни тысяч рублей.
Для новой легковой машины с мотором объемом 1-2 литра коммерческий утильсбор с начала 2027 года вырастет примерно на 80 тысяч рублей. Минпромторг подтвердил очередную индексацию: с 1 января платежи увеличиваются на 10-20% в зависимости от вида техники.
Рост предусмотрен долгосрочным планом, утвержденным в 2024 году. Индексация периодически проводится каждое 1 января до 2030-го года. Поэтому покупателю важно учитывать ближайший пересмотр ставок.
Кому сохранят льготную ставку
Для физлиц, которые возят машину для личного пользования, указаны условия при соблюдении ограничений. Автомобиль должен иметь мощность двигателя до 3 литров и мощность до 160 л.с. Льготный сбор получается 3400 рублей за новую машину и 5200 рублей за автомобиль старше трех лет.
Есть и обязательное условие: в течение года после ввоза машину перепродавать нельзя. Если это произойдет, льготу отменят, а владельцу придется доплатить разницу по коммерческому тарифу. Поэтому использовать льготное оформление, чтобы заработать на перепродаже, рискованно: итоговая сумма получается выше заметного первоначального платежа.
Тем, кто сравнивает варианты ввоза через Беларусь, важно учитывать и формулировать условия: например, покупка автомобиля по этому маршруту разбиралась в разборе ввоза через Беларусь .
Коммерческие ставки и рынок
Индексация затронет и коммерческие покупки для юридических лиц и автомобилей мощнее 160 л.с. Отдельно в перечне названы электромобили и гибриды. Для новой легковой машины с двигателем объемом 1-2 литра и мощностью до 160 л.с. коммерческая ставка, согласно приведенному расчету, составляет примерно от 800,8 до 880,8 тысяч рублей.
У машин с мотором объемом 2-3 литра, рост будет заметнее. Коэффициент увеличивается со 141,97 до 170,36, а доплата составляет не менее 567 800 рублей. Для покупателя это уже крупная отдельная статья расходов, небольшая корректировка цены.
При личном ввозе решающим остается соблюдение условий льгот, а не самой марки автомобиля. Если машина имеет высокую мощность и оформляется для личного использования, сбор остается прежним; при превышении порога расчет будет другим.
Отдельный случай — Belgee X50. Кроссовер собирают в рамках Союзного государства, а утильсбор уплачивается на территории Беларуси. По данным исходного материала, цена для российского покупателя не меняется: производитель уже включил сборы в стоимость, а льготная поставка для физлиц сохраняется.
Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин прогнозирует краткосрочный рост продаж в конце 2026 года и спад в начале 2027-го.
Для машин, ввозимых по параллельному импорту и не подпадающих под льготу, покупка до Нового года может оказаться финансово выгоднее: после индексации сбор может добавить к цене сотни тысяч рублей. На автомобили, локализованные в России, рост, согласно материалу, не меняется. Новые ставки запланированы к применению с 1 января 2027 года.
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