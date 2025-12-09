Доллар падает, а машины дорожают: почему укрепление рубля не спасет кошельки водителей?

9 декабря 2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.
В начале декабря курс доллара продемонстрировал серьезное падение, опустившись ниже отметки в 75 рублей впервые за многие месяцы. Такая динамика на валютном рынке, казалось бы, должна была обрадовать российских автомобилистов и привести к снижению цен. Однако, как выяснили журналисты, опросив представителей крупнейших дилерских центров и отраслевых экспертов, радоваться пока рано. Целый ряд факторов, и в первую очередь государственное регулирование, сведет на нет весь положительный эффект от укрепления национальной валюты.
Главным препятствием на пути к доступным автомобилям стал утилизационный сбор. С 1 декабря вступили в силу обновленные правила его расчета, которые уже привели к удорожанию многих иномарок. Ситуация усугубится в будущем: на 1 января 2026 года запланирована очередная индексация сбора, которая, по предварительным оценкам, составит не менее 10%. Эти меры фактически нивелируют любую выгоду от снижения курса доллара.
По мнению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, нынешнее укрепление рубля - это хороший момент для покупки, но с важными оговорками. Он пояснил, что для сегмента автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта, цены действительно могут немного просесть. Но повышение утильсбора сначала в декабре, а затем и в новом году полностью съедает этот позитивный момент. Чтобы понять итоговую стоимость машины, нужно тщательно просчитывать оба фактора - и падение курса, и рост сбора.
С ним согласен и директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он подтвердил, что валютные колебания всегда были одним из ключевых факторов ценообразования на авторынке. По его наблюдениям, сегмент параллельного импорта реагирует на изменение курса практически мгновенно. Если валюта дешевеет, то и машины становятся доступнее. А вот официальные дистрибьюторы реагируют с задержкой, «размывая» эффект на несколько месяцев.
Некоторые участники рынка и вовсе считают влияние курса доллара на цены второстепенным. Например, директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров убежден, что в ближайшее время погоду на рынке будут делать не валютные качели, а именно регуляторные изменения. По его словам, повторить прошлогодний сценарий, когда эффект от сборов удалось сгладить, не получится. Склады у большинства дилеров почти пусты, а по некоторым популярным моделям и вовсе наблюдается дефицит. Это, в свою очередь, заставляет бренды сворачивать программы поддержки и скидки, что также не способствует снижению цен. В итоге декабрь может стать последним месяцем, когда автомобили можно купить по старым ценам.
Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказался еще более категорично. Он считает, что официальные импортеры и производители не станут снижать стоимость машин даже при очень крепком рубле. Им это просто невыгодно, ведь на рынке сохраняется дефицит предложения, который утилизационный сбор только усиливает. В таких условиях цены будут держаться на высоком уровне.
Что касается прогнозов на ближайшее будущее, то, по информации Autonews, в декабре продавцы постараются реализовать имеющиеся автомобили с максимальной выгодой. Покупателям же советуют активнее торговаться и просить дополнительные бонусы, ссылаясь на желание закрыть сделку до нового года. В 2026 году ценовая динамика будет зависеть от запасов, которые импортеры успеют сформировать. Ожидаемое повышение НДС и индексация утильсбора могут поднять цены на официально ввозимые машины еще на 4-6%. В целом, эксперты сходятся во мнении, что стоимость автомобилей продолжит расти, как минимум, на уровне инфляции.
Похожие материалы
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
09.12.2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
09.12.2025, 08:43
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 08:32
В России похитили автовоз с новыми китайскими кроссоверами LiXiang
В России пропала партия машин. Это были дорогие кроссоверы Li Auto. Их везли клиентам в Москву. Автовоз просто исчез по дороге. Как такое могло произойти?Читать далее
-
09.12.2025, 07:48
Автодом Nissan Civilian 1991 года с дизелем TD42: уникальная переделка для путешествий
Владивосток предлагает уникальный автодом Nissan Civilian 1991 года. Контрактный дизель TD42, оригинальный ПТС, один владелец. Автомобиль полностью готов к эксплуатации. Все детали — в материале.Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
Похожие материалы
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
-
09.12.2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
09.12.2025, 08:43
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 08:32
В России похитили автовоз с новыми китайскими кроссоверами LiXiang
В России пропала партия машин. Это были дорогие кроссоверы Li Auto. Их везли клиентам в Москву. Автовоз просто исчез по дороге. Как такое могло произойти?Читать далее
-
09.12.2025, 07:48
Автодом Nissan Civilian 1991 года с дизелем TD42: уникальная переделка для путешествий
Владивосток предлагает уникальный автодом Nissan Civilian 1991 года. Контрактный дизель TD42, оригинальный ПТС, один владелец. Автомобиль полностью готов к эксплуатации. Все детали — в материале.Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве