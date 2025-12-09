Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 09:59

Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто

Доллар падает, а машины дорожают: почему укрепление рубля не спасет кошельки водителей?

Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.

В начале декабря курс доллара продемонстрировал серьезное падение, опустившись ниже отметки в 75 рублей впервые за многие месяцы. Такая динамика на валютном рынке, казалось бы, должна была обрадовать российских автомобилистов и привести к снижению цен. Однако, как выяснили журналисты, опросив представителей крупнейших дилерских центров и отраслевых экспертов, радоваться пока рано. Целый ряд факторов, и в первую очередь государственное регулирование, сведет на нет весь положительный эффект от укрепления национальной валюты.

Главным препятствием на пути к доступным автомобилям стал утилизационный сбор. С 1 декабря вступили в силу обновленные правила его расчета, которые уже привели к удорожанию многих иномарок. Ситуация усугубится в будущем: на 1 января 2026 года запланирована очередная индексация сбора, которая, по предварительным оценкам, составит не менее 10%. Эти меры фактически нивелируют любую выгоду от снижения курса доллара.

По мнению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, нынешнее укрепление рубля - это хороший момент для покупки, но с важными оговорками. Он пояснил, что для сегмента автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта, цены действительно могут немного просесть. Но повышение утильсбора сначала в декабре, а затем и в новом году полностью съедает этот позитивный момент. Чтобы понять итоговую стоимость машины, нужно тщательно просчитывать оба фактора - и падение курса, и рост сбора.

С ним согласен и директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он подтвердил, что валютные колебания всегда были одним из ключевых факторов ценообразования на авторынке. По его наблюдениям, сегмент параллельного импорта реагирует на изменение курса практически мгновенно. Если валюта дешевеет, то и машины становятся доступнее. А вот официальные дистрибьюторы реагируют с задержкой, «размывая» эффект на несколько месяцев.

Некоторые участники рынка и вовсе считают влияние курса доллара на цены второстепенным. Например, директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров убежден, что в ближайшее время погоду на рынке будут делать не валютные качели, а именно регуляторные изменения. По его словам, повторить прошлогодний сценарий, когда эффект от сборов удалось сгладить, не получится. Склады у большинства дилеров почти пусты, а по некоторым популярным моделям и вовсе наблюдается дефицит. Это, в свою очередь, заставляет бренды сворачивать программы поддержки и скидки, что также не способствует снижению цен. В итоге декабрь может стать последним месяцем, когда автомобили можно купить по старым ценам.

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказался еще более категорично. Он считает, что официальные импортеры и производители не станут снижать стоимость машин даже при очень крепком рубле. Им это просто невыгодно, ведь на рынке сохраняется дефицит предложения, который утилизационный сбор только усиливает. В таких условиях цены будут держаться на высоком уровне.

Что касается прогнозов на ближайшее будущее, то, по информации Autonews, в декабре продавцы постараются реализовать имеющиеся автомобили с максимальной выгодой. Покупателям же советуют активнее торговаться и просить дополнительные бонусы, ссылаясь на желание закрыть сделку до нового года. В 2026 году ценовая динамика будет зависеть от запасов, которые импортеры успеют сформировать. Ожидаемое повышение НДС и индексация утильсбора могут поднять цены на официально ввозимые машины еще на 4-6%. В целом, эксперты сходятся во мнении, что стоимость автомобилей продолжит расти, как минимум, на уровне инфляции.

