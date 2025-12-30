Импорт физлицами вырос втрое — что происходит с белорусским авторынком сейчас

Утильсбор в Беларуси: как новые правила изменили рынок и повлияли на долю BELGEE

Белорусский авторынок переживает неожиданные перемены после введения утильсбора. Продажи новых машин растут, но структура рынка меняется. Импорт физлицами увеличился в разы. Доля местных производителей и российских брендов снижается. Эксперты анализируют причины и последствия.

Белорусский авторынок переживает неожиданные перемены после введения утильсбора. Продажи новых машин растут, но структура рынка меняется. Импорт физлицами увеличился в разы. Доля местных производителей и российских брендов снижается. Эксперты анализируют причины и последствия.

В начале 2025 года в Беларуси вступили в силу новые правила по утилизационному сбору, которые должны были поддержать местных и российских автопроизводителей. Однако спустя 11 месяцев стало ясно: рынок отреагировал не так, как ожидали чиновники. Вместо укрепления позиций национальных брендов и предприятий Союзного государства, структура продаж заметно изменилась.

Объем реализации новых легковых автомобилей действительно вырос — почти на 40% по сравнению с прошлым годом. За январь-ноябрь 2025 года белорусы приобрели около 59,5 тысяч новых машин, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 43 тысяч. Но если взглянуть глубже, становится очевидно: рост обеспечили не только местные производители и российские марки.

Доля автомобилей, произведенных в странах ЕАЭС, на белорусском рынке снизилась с 71% до 64%. Импорт новых машин из других государств, наоборот, увеличился почти на 70%. Это значит, что белорусы все чаще выбирают автомобили, произведенные за пределами Союзного государства, несмотря на новые регуляторные барьеры.

Особенно заметно просела доля российских брендов. Если в прошлом году на них приходилось 21% рынка, то теперь — только 18%. Китайские марки, которые ранее активно завозились из России, также потеряли позиции: их доля упала с 7% до 2%. Даже крупнейший белорусский производитель — СЗАО «БЕЛДЖИ» — столкнулся с сокращением своей доли на внутреннем рынке с 50% до 44%, хотя в абсолютных цифрах выпуск автомобилей увеличился.

Самым неожиданным стало резкое увеличение ввоза автомобилей физическими лицами. За 11 месяцев 2025 года белорусы ввезли для личного пользования в три раза больше машин, чем годом ранее: с 4,2 до 12,5 тысяч. Теперь на долю физических лиц приходится более четверти всего импорта новых автомобилей. Это свидетельствует о том, что покупатели ищут альтернативные пути приобретения транспорта, обходя традиционные схемы поставок через дилеров и официальных импортеров.

Опрошенные изданием ABW.by эксперты отмечают: такие перемены вызывают вопросы к эффективности новых мер. Вместо поддержки национальных производителей и союзных брендов, рынок получил перераспределение потоков и рост серого импорта. Регуляторные инициативы, по сути, не достигли своей главной цели, а лишь изменили структуру спроса и предложения.

В результате, несмотря на общий рост продаж, белорусский авторынок становится все более фрагментированным. Покупатели активно используют новые возможности для ввоза машин, а производители вынуждены искать способы адаптации к изменившимся условиям. Как долго продлится этот тренд и приведет ли он к новым корректировкам в законодательстве — покажет время.