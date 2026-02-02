Вышло исследование: как утилизационный сбор влияет на стоимость автомобилей в России и почему становится ключевым фактором для рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 07:51

Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году

Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году

Вышло исследование: как утилизационный сбор влияет на стоимость автомобилей в России и почему становится ключевым фактором для рынка

Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году

Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.

Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.

В 2026 году российские автолюбители столкнулись с неожиданно высокой долей утилизационного сбора в стоимости новых автомобилей. Эта сумма, которую каждый покупатель фактически оплачивает при покупке машины, стала одной из главных статей расходов при выборе авто. В условиях, когда цены на транспортные средства продолжают расти, утильсбор превращается в фактор, который напрямую влияет на доступность автомобилей для большинства россиян.

Для многих покупателей становится шоком, что почти половина стоимости бюджетных моделей уходит на этот сбор. Например, при покупке седана Changan Alsvin утильсбор составляет 44% от цены — это около 800 тысяч рублей, выяснил журнал За рулем. Даже у кроссоверов, ввозимых по параллельному импорту, доля сбора впечатляет: Geely Monjaro с ценником от 3,6 млн рублей облагается сбором в 1 010 400 рублей, что эквивалентно 28% стоимости. Эти цифры наглядно показывают, насколько серьезно утильсбор влияет на конечную цену автомобиля.

Собранные средства поступают в федеральный бюджет и становятся одним из крупнейших неналоговых доходов. В 2024 году поступления от утильсбора достигли 1,1 трлн рублей, причем 400 млрд рублей пришлись на автомобили, произведенные в России. Ожидается, что к 2026 году эта сумма вырастет до 2,6 трлн рублей. Однако не все эти деньги остаются в бюджете: почти триллион рублей планируется вернуть отечественным автопроизводителям в виде компенсаций, размер которых зависит от уровня локализации производства. Еще около 40 млрд рублей направят на поддержку банков и лизинговых компаний, участвующих в льготных программах. Остальная часть средств остается в распоряжении государства.

За последние три года на поддержку автопрома из бюджета было выделено 260 млрд рублей. Эти деньги пошли на программы стимулирования спроса, субсидирование разработок и другие меры поддержки отрасли. Примечательно, что три четверти этой суммы были обеспечены именно поступлениями от утильсбора. Таким образом, автовладельцы фактически финансируют развитие отечественного автопрома из собственного кармана.

Эксперты отмечают, что главная проблема — не сам факт существования утильсбора, а его влияние на стоимость автомобилей. С ростом цен на новые машины дорожают и подержанные, а единственное исключение — автомобили старше 20 лет, которые практически не растут в цене. В результате, поддержка автопрома оборачивается дополнительной финансовой нагрузкой для покупателей. Более того, несмотря на масштабные компенсации и программы поддержки, продажи новых автомобилей в 2026 году снизились на 15%. Особенно заметно падение у отечественных брендов: АВТОВАЗ потерял 24% продаж, «Москвич» — 32%, УАЗ — 34%.

Парадоксально, но повышение утильсбора не стимулирует россиян выбирать отечественные автомобили. Напротив, многие предпочитают искать альтернативы, в том числе на вторичном рынке или среди импортных моделей. Вопрос, поможет ли дальнейшее увеличение сбора оживить рынок, остается открытым. Пока же очевидно одно: утильсбор стал ключевым фактором, определяющим динамику цен и доступность автомобилей для россиян.

Упомянутые модели: Changan Alsvin, Geely Monjaro, Москвич 3
Упомянутые марки: Changan, Geely, Москвич, УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган, Джили, Moskvich, UAZ

Похожие материалы Чинган, Джили, Moskvich, UAZ

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Ростовская область Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться