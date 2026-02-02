Вышло исследование: как утилизационный сбор влияет на стоимость автомобилей в России и почему становится ключевым фактором для рынка

Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году

Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.

В 2026 году российские автолюбители столкнулись с неожиданно высокой долей утилизационного сбора в стоимости новых автомобилей. Эта сумма, которую каждый покупатель фактически оплачивает при покупке машины, стала одной из главных статей расходов при выборе авто. В условиях, когда цены на транспортные средства продолжают расти, утильсбор превращается в фактор, который напрямую влияет на доступность автомобилей для большинства россиян.

Для многих покупателей становится шоком, что почти половина стоимости бюджетных моделей уходит на этот сбор. Например, при покупке седана Changan Alsvin утильсбор составляет 44% от цены — это около 800 тысяч рублей, выяснил журнал За рулем. Даже у кроссоверов, ввозимых по параллельному импорту, доля сбора впечатляет: Geely Monjaro с ценником от 3,6 млн рублей облагается сбором в 1 010 400 рублей, что эквивалентно 28% стоимости. Эти цифры наглядно показывают, насколько серьезно утильсбор влияет на конечную цену автомобиля.

Собранные средства поступают в федеральный бюджет и становятся одним из крупнейших неналоговых доходов. В 2024 году поступления от утильсбора достигли 1,1 трлн рублей, причем 400 млрд рублей пришлись на автомобили, произведенные в России. Ожидается, что к 2026 году эта сумма вырастет до 2,6 трлн рублей. Однако не все эти деньги остаются в бюджете: почти триллион рублей планируется вернуть отечественным автопроизводителям в виде компенсаций, размер которых зависит от уровня локализации производства. Еще около 40 млрд рублей направят на поддержку банков и лизинговых компаний, участвующих в льготных программах. Остальная часть средств остается в распоряжении государства.

За последние три года на поддержку автопрома из бюджета было выделено 260 млрд рублей. Эти деньги пошли на программы стимулирования спроса, субсидирование разработок и другие меры поддержки отрасли. Примечательно, что три четверти этой суммы были обеспечены именно поступлениями от утильсбора. Таким образом, автовладельцы фактически финансируют развитие отечественного автопрома из собственного кармана.

Эксперты отмечают, что главная проблема — не сам факт существования утильсбора, а его влияние на стоимость автомобилей. С ростом цен на новые машины дорожают и подержанные, а единственное исключение — автомобили старше 20 лет, которые практически не растут в цене. В результате, поддержка автопрома оборачивается дополнительной финансовой нагрузкой для покупателей. Более того, несмотря на масштабные компенсации и программы поддержки, продажи новых автомобилей в 2026 году снизились на 15%. Особенно заметно падение у отечественных брендов: АВТОВАЗ потерял 24% продаж, «Москвич» — 32%, УАЗ — 34%.

Парадоксально, но повышение утильсбора не стимулирует россиян выбирать отечественные автомобили. Напротив, многие предпочитают искать альтернативы, в том числе на вторичном рынке или среди импортных моделей. Вопрос, поможет ли дальнейшее увеличение сбора оживить рынок, остается открытым. Пока же очевидно одно: утильсбор стал ключевым фактором, определяющим динамику цен и доступность автомобилей для россиян.