21 декабря 2019, 16:19
Утром «Скандинавия» несколько часов была перекрыта из-за страшной аварии
- 1093
- 0
Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте
Рано утром в субботу на 143-м километре трассы «Скандинавия» произошла трагедия с участием семи машин. Тяжелый грузовик DAF врезался в стоящие на светофоре реверсивного движения легковые автомобили. После столкновения машины загорелись.
Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте
Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте
Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте
Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте
Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте
Ранее мы писали
Старшеклассник опаздывал на уроки, а зеленый сигнал на светофоре долго не загорался. Тогда он решил медленно ...Читать далее
По информации УГИБДД по Петербургу и Лениградской области, за рулем грузовика находился мужчина 1983 года рождения. Очевидцы происшествия предполагают, что он мог просто уснуть за рулем. В результате столкновения автомобили загорелись. Пожар ликвидировали прибывшие на место спасатели. Погиб водитель автомобиля Renault, его личность устанавливается. Также погиб 50-летний водитель Nissan X-Trail, а его 48-летнюю пассажирку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.
Ликвидацией последствий аварии занимались 27 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Движение по «Скандинавии» было закрыто в течение нескольких часов. Объезд осуществляется через автодороги Выборг - Светогорск и Выборг - Смирново. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http:// netcam.2sms.ru
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http:// netcam.2sms.ru
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http:// netcam.2sms.ru
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве