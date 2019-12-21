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21 декабря 2019, 16:19

Утром «Скандинавия» несколько часов была перекрыта из-за страшной аварии

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Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте
Рано утром в субботу на 143-м километре трассы «Скандинавия» произошла трагедия с участием семи машин. Тяжелый грузовик DAF врезался в стоящие на светофоре реверсивного движения легковые автомобили. После столкновения машины загорелись.
Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте

Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте

Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте

Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте

Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ВКонтакте

Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии
Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии
Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии
Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии
Утром Скандинавия несколько часов была перекрыта из за страшной аварии
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В субботу, 21 декабря около 5:20 часов утра на 143-м километре трассы «Скандинавия», неподалеку от поворота на Брусничное, грузовой DAF с полуприцепом «Тонар» врезался в колонну из шести легковых автомобилей, остановившихся на запрещающий сигнал светофора перед местом проведения дорожных работ. Первыми приняли на себя удар Renault и Nissan X-Trail, пострадали также Hyundai Tucson, Ford Mondeo, Lada Vesta и микроавтобус Mercedes Vito.

По информации УГИБДД по Петербургу и Лениградской области, за рулем грузовика находился мужчина 1983 года рождения. Очевидцы происшествия предполагают, что он мог просто уснуть за рулем. В результате столкновения автомобили загорелись. Пожар ликвидировали прибывшие на место спасатели. Погиб водитель автомобиля Renault, его личность устанавливается. Также погиб 50-летний водитель Nissan X-Trail, а его 48-летнюю пассажирку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Ликвидацией последствий аварии занимались 27 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Движение по «Скандинавии» было закрыто в течение нескольких часов. Объезд осуществляется через автодороги Выборг - Светогорск и Выборг - Смирново. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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Отзывы по теме
На Новый год к Есенину, в «страну березового ситца»
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http:// netcam.2sms.ru
morozovanton
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http:// netcam.2sms.ru
morozovanton
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http:// netcam.2sms.ru
morozovanton
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Утром «Скандинавия» несколько часов была перекрыта из-за страшной аварии
{{material_128412}}В субботу, 21 декабря около 5:20 часов утра на 143-м километре трассы «Скандинавия», неподалеку от поворота на Брусничное, грузовой DAF с полуприцепом «Тонар» врезался в колонну из шести легковых автомобилей, остановившихся на запрещающий сигнал светофора перед местом проведения дорожных работ. Первыми приняли на себя удар Renault и Nissan X-Trail, пострадали также Hyundai Tucson, Ford Mondeo, Lada Vesta и микроавтобус Mercedes Vito.По информации УГИБДД по Петербургу и Лениградской области, за рулем грузовика находился мужчина 1983 года рождения. Очевидцы происшествия предполагают, что он мог просто уснуть за рулем. В результате столкновения автомобили загорелись. Пожар ликвидировали прибывшие на место спасатели. Погиб водитель автомобиля Renault, его личность устанавливается. Также погиб 50-летний водитель Nissan X-Trail, а его 48-летнюю пассажирку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.Ликвидацией последствий аварии занимались 27 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Движение по «Скандинавии» было закрыто в течение нескольких часов. Объезд осуществляется через автодороги Выборг - Светогорск и Выборг - Смирново. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
2019-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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