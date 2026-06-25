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Автор: Мария Степанова

25 июня 2026, 19:09

УТС-800 с российским ВК-800СП: испытания завершены, первый полет уже близко

УТС-800 с российским ВК-800СП: испытания завершены, первый полет уже близко

УТС-800 с российским двигателем ВК-800СП готовят к первому полёту: импортозамещение выходит на финишную прямую

УТС-800 с российским ВК-800СП: испытания завершены, первый полет уже близко

Учебно-тренировочный самолет УТС-800 с новым российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП прошел ключевые наземные испытания в Екатеринбурге. Это важный шаг к запуску серийного производства и снижению зависимости от зарубежных комплектующих.

Учебно-тренировочный самолет УТС-800 с новым российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП прошел ключевые наземные испытания в Екатеринбурге. Это важный шаг к запуску серийного производства и снижению зависимости от зарубежных комплектующих.

Учебно-тренировочный самолёт УТС-800 с турбовинтовым двигателем ВК-800СП завершил один из самых ответственных этапов наземных испытаний. Проверки прошли на мощностях Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге. Специалисты УЗГА и Сибирского НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина оценили готовность машины к первому полёту с новой силовой установкой. Главная задача — убедиться, что самолёт с отечественным двигателем безопасен для перехода к лётным испытаниям.

В ходе испытаний особое внимание уделялось частотным проверкам: инженеры анализировали реакцию конструкций на вибрации, возникающие при работе двигателя, воздушного винта и в процессе манёвров. Такие тесты позволяют выявить резонансные колебания и потенциальные риски возникновения аварийных ситуаций в полёте. Специалисты проверили ключевые бортовые системы — электропитание, гидравлику, управление, шасси и радиоэлектронику — в различных режимах работы двигателя.

Ранее опытные образцы УТС-800 летали с двигателем GE H80 из линейки Walter. Однако для серийных машин ставка сделана на российский ВК-800СП — турбовинтовой агрегат мощностью около 800 л. с., предназначенный для лёгкой и учебной авиации. Именно связка УТС-800 и ВК-800СП определяет будущее проекта: без отечественной силовой установки программа не может считаться полностью независимой и готовой к массовому производству.

УТС-800 предназначен для начальной лётной подготовки: на нём курсанты осваивают базовые навыки пилотирования, навигации и работы с бортовым оборудованием. Такой самолёт дешевле в эксплуатации, проще в обслуживании и позволяет формировать профессиональные навыки до перехода на более сложную технику. Важно, что установка нового двигателя — это не просто замена агрегата: меняются масса, вибрационная картина, нагрузка на систему и взаимодействие с другими элементами конструкции. Поэтому самолёт с ВК-800СП проходит отдельный цикл испытаний, чтобы обеспечить безопасность и надёжность всех систем.

Первый полёт УТС-800 с зарубежной силовой установкой состоялся ещё в октябре 2023 года, после чего программа испытаний продолжилась. В конце 2024 года два самолёта были переданы для лётных испытаний, а в 2025-м работы продолжаются уже с акцентом на российские двигатели. Сейчас проект выходит на новый этап: если наземные проверки подтвердят надёжность, самолёт сможет перейти к лётным испытаниям с ВК-800СП. Это приближает УТС-800 к серийному варианту, который планируется использовать для подготовки пилотов.

Учебные самолёты редко оказываются в центре внимания, но именно они формируют основу системы подготовки лётчиков. Без доступной и современной техники начальный уровень обучения становится сложнее и дороже. Задача УТС-800 — закрыть этот пробел, предоставив курсантам современную, экономичную и понятную машину. Российский двигатель в проекте — отдельное преимущество: он снижает зависимость от импорта и позволяет строить долгосрочные планы развития образовательной авиации.

ВК-800СП — один из вариантов современных российских турбовинтовых двигателей, созданных для лёгкой и учебной авиации. Его внедрение в УТС-800 может стать шагом к технологической независимости и развитию отечественной школы подготовки пилотов. Если испытания завершатся успешно, самолёт сможет занять ключевую нишу в системе обучения, а российский рынок получит ещё один пример успешной локализации и внедрения передовых технологий.

Интересно, что вопросы локализации и перехода на отечественные компоненты становятся всё более актуальными для российского рынка. Например, в материале о запуске нового внедорожника на УАЗ подробно обсуждаются детали локализации и конкуренции - подробности о начале производства и особенностях российского автопрома показано, как меняется подход к разработке техники в стране.

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