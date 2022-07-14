Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП на дамбе

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее мы писали Не доехали до места отдыха: микроавтобус Hyundai с томскими номерами угодил в кювет Беда ожидала пассажиров семейного автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму. Сегодня, 11 июля 2022 года, в 13-40 ... Читать далее

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, вечером 1 апреля 2022 года обвиняемый, управляя фургоном по правой полосе автомобильной дороги Комплекса защитных сооружений (дамба), избрал не самую безопасную скорость.

То есть такую, что не обеспечила ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, от этого был совершен наезд на аварийный грузовик.

Удар, как видно, оказался не только сильным, но и роковым - в результате ДТП скончался пассажир фургона – того самого, которым управлял уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Сообщается о направлении уголовного дела в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

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