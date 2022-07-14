Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП на дамбе
Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
То есть такую, что не обеспечила ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, от этого был совершен наезд на аварийный грузовик.
Удар, как видно, оказался не только сильным, но и роковым - в результате ДТП скончался пассажир фургона – того самого, которым управлял уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
Сообщается о направлении уголовного дела в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.
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19.07.2022, 07:48
Смертельная авария на МКАД с участием 7 машин попала на видео
Ранним утром во вторник, 19 июля, на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В участников незначительной аварии врезались еще сразу четыре автомобиля, один из которых загорелся.Читать далее
-
17.07.2022, 20:40
В Петербурге пьяный байкер набросился на инспектора ДПС с отвёрткой. С простреленной ногой он попал в больницу
Бывает, оказывается, и такое. На языке улицы это называется «попутал берега». По информации пресс-службы городского УМВД, курьез имел место сегодня ночью, около 02:20 час. на Прибрежной улице.Читать далее
-
16.07.2022, 09:59
На «платке» М-11 перевернулась BMW. Разлетевшиеся вещи на сумму 1,3 млн рублей были похищены
Вечером 12 июля на высокоскоростной платной магистрали М-11 «Нева» (на участке в Тосненском районе Ленинградской области) произошел инцидент - водитель BMW не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Читать далее
-
15.07.2022, 10:33
И вновь каршеринг: в Ростовской области арендованный VW Polo влетел в здание. Есть жертвы
Вчера поздним вечером (23.05 час.) в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двоих подростков. Автомобиль был взят в краткосрочную аренду. Читать далее
-
13.07.2022, 12:35
Генеральному директору фирмы было мало – он решил воровать дизтопливо
Факт хищения дизтоплива из магистрального нефтепродуктопровода в Киришском районе Ленинградской области раскрыт сотрудниками петербургского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.Читать далее
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