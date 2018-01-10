Уважение коллег для пьяного водителя оказалось важнее всего
Как информирует пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, мужчина выплатил штраф мгновенно, чтобы, как он признался, «избежать пересудов на рабочем месте».
Отмечается, что 28-летний водитель был привлечен ГИБДД к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За совершение данного правонарушения гражданин был обязан выплатить административный штраф в вышеуказанном размере. Исполнительный документ был направлен в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
Судебный пристав уведомил должника об имеющемся исполнительном производстве, а также о последствиях в случае уклонения от уплаты штрафа. Однако в добровольный срок штраф погашен не был, и судебный пристав ограничил выезд за пределы России, вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства.
Оплата последовала только после того, как исполнительный лист был направлен работодателю должника для удержания долга из зарплаты. Оказывается, неплательщик испугался огласки и потери уважения коллег.
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