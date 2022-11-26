Увидеть Байкал и остаться без денег: зимой с туристов «состригут» по-летнему
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Туристический поток в мекку Иркутской области вырос настолько, что цены на отдых в феврале и марте догнали стоимость отдыха в «высокий» летний сезон. Еще недавно ценник на зимний Байкал был, как правило, на 15–20% ниже, чем в период с июля по сентябрь. Сегодня же особой разницы нет. И это официальная информация, которой с агентством ТАСС поделился Вадим Копылов, заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма.
По его словам, цены на февраль-март устанавливаются как на летний сезон по той простой причине, что в прошлые годы в это время на Байкал были серьезные туристические потоки. «Если на межсезонье есть какие-то подвижки по ценам буквально до января, то уже с этого времени фактически стартуют цены летнего сезона, - отметил г-н Копылов. – Некоторые представители принимающей стороны просто не стали опускать летние цены».
Сервисы бронирования предлагают скромный выбор номеров на о. Ольхон, говорят, что еще можно найти варианты по 2–3 тыс. рублей за ночь на двоих в феврале. Правда, об удобствах за эти деньги речи не идет.
Те номера, где есть санузел и хотя бы минимальный уровнем комфорта, предлагаются по 5–6 тыс. руб./сутки, о вариантах за 10–12 тыс. руб. говорить не приходится, они по карману далеко не всем, кто мечтает увидеть красавец-Байкал.
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Минувшей ночью (с 8 на 9 октября 2022 года) жители островного Кронштадта вкупе с пытливыми туристами стали свидетелями необычного и захватывающего зрелища.Читать далее
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09.10.2022, 09:00
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В период с 2 по 6 октября 2022 года по живописным локациям Узбекистана прошел атмосферный тест-драйв, в котором приняли участие российские автомобильные журналисты и блогеры. Читать далее
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09.09.2022, 23:09
Как не замерзнуть и не заболеть в автопутешествии (советы бывалых)
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-
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