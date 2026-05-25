Менеджер X5 попал в ДТП и лишился работы из-за проступка вне офиса

Увольнение топ-менеджера X5 после аварии на Porsche: детали и последствия

В Москве произошла авария с участием управляющего директора «X5 Транспорт» Кирилла Кузьменко, после которой компания приняла жесткое решение. Почему этот случай вызвал резонанс, какие последствия ждут участников и что важно знать о подобных инцидентах - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие истории могут повлиять на всю отрасль.

Ситуация с увольнением управляющего директора «X5 Транспорт» Кирилла Кузьменко после серьезного ДТП в Москве стала заметным событием для всех, кто следит за корпоративной этикой и безопасностью на дорогах. Этот случай наглядно показывает, что даже вне рабочего времени поступки топ-менеджеров могут иметь последствия не только для их карьеры, но и для репутации крупных компаний.

По информации Autonews, авария произошла вечером 24 мая на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов. В столкновении участвовали два автомобиля: Voyah Dream, принадлежащий бывшему футболисту Александру Прудникову, и Porsche Cayenne, за рулем которого, по данным телеграм-каналов, находился Кузьменко. После удара Voyah перевернулся, оба автомобиля получили серьезные повреждения, а один человек оказался в числе пострадавших.

Компания X5 оперативно отреагировала на инцидент, заявив о немедленном прекращении трудовых отношений с Кузьменко. В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на то что авария произошла в нерабочее время, каждый менеджер обязан соблюдать правила дорожной безопасности и быть примером для коллег. Также в компании отметили готовность оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Особое внимание вызвал тот факт, что, по сообщениям Mash и «112», Кузьменко отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Александр Прудников, владелец Voyah, заявил, что не находился за рулем в момент аварии и прибыл на место позже. По его словам, водитель Porsche Cayenne выглядел неадекватно. В X5 пообещали принять административные меры в отношении сотрудника, который стал участником ДТП.

Этот случай вновь поднимает вопрос о личной ответственности руководителей и о том, как частные поступки могут влиять на деловую репутацию. Важно отметить, что подобные инциденты становятся предметом обсуждения не только в профессиональной среде, но и среди обычных автомобилистов. Для сравнения, недавно в отрасли обсуждалась другая резонансная новость - решение КамАЗа вернуть пятидневную рабочую неделю из-за роста заказов, что также стало примером того, как действия руководства напрямую отражаются на судьбе компании и ее сотрудников.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: отказ от медицинского освидетельствования при ДТП может привести к серьезным юридическим последствиям, вплоть до лишения водительских прав. Для топ-менеджеров крупных компаний подобные истории могут стать не только личной трагедией, но и поводом для пересмотра корпоративных стандартов поведения. Этот случай подчеркивает, насколько важно соблюдать правила дорожного движения и помнить о своей ответственности даже вне офиса.