Менеджер X5 попал в ДТП и лишился работы из-за проступка вне офиса

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 16:47

Увольнение топ-менеджера X5 после аварии на Porsche: детали и последствия

Увольнение топ-менеджера X5 после аварии на Porsche: детали и последствия

Менеджер X5 попал в ДТП и лишился работы из-за проступка вне офиса

Увольнение топ-менеджера X5 после аварии на Porsche: детали и последствия

В Москве произошла авария с участием управляющего директора «X5 Транспорт» Кирилла Кузьменко, после которой компания приняла жесткое решение. Почему этот случай вызвал резонанс, какие последствия ждут участников и что важно знать о подобных инцидентах - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие истории могут повлиять на всю отрасль.

В Москве произошла авария с участием управляющего директора «X5 Транспорт» Кирилла Кузьменко, после которой компания приняла жесткое решение. Почему этот случай вызвал резонанс, какие последствия ждут участников и что важно знать о подобных инцидентах - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие истории могут повлиять на всю отрасль.

Ситуация с увольнением управляющего директора «X5 Транспорт» Кирилла Кузьменко после серьезного ДТП в Москве стала заметным событием для всех, кто следит за корпоративной этикой и безопасностью на дорогах. Этот случай наглядно показывает, что даже вне рабочего времени поступки топ-менеджеров могут иметь последствия не только для их карьеры, но и для репутации крупных компаний.

По информации Autonews, авария произошла вечером 24 мая на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов. В столкновении участвовали два автомобиля: Voyah Dream, принадлежащий бывшему футболисту Александру Прудникову, и Porsche Cayenne, за рулем которого, по данным телеграм-каналов, находился Кузьменко. После удара Voyah перевернулся, оба автомобиля получили серьезные повреждения, а один человек оказался в числе пострадавших.

Компания X5 оперативно отреагировала на инцидент, заявив о немедленном прекращении трудовых отношений с Кузьменко. В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на то что авария произошла в нерабочее время, каждый менеджер обязан соблюдать правила дорожной безопасности и быть примером для коллег. Также в компании отметили готовность оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Особое внимание вызвал тот факт, что, по сообщениям Mash и «112», Кузьменко отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Александр Прудников, владелец Voyah, заявил, что не находился за рулем в момент аварии и прибыл на место позже. По его словам, водитель Porsche Cayenne выглядел неадекватно. В X5 пообещали принять административные меры в отношении сотрудника, который стал участником ДТП.

Этот случай вновь поднимает вопрос о личной ответственности руководителей и о том, как частные поступки могут влиять на деловую репутацию. Важно отметить, что подобные инциденты становятся предметом обсуждения не только в профессиональной среде, но и среди обычных автомобилистов. Для сравнения, недавно в отрасли обсуждалась другая резонансная новость - решение КамАЗа вернуть пятидневную рабочую неделю из-за роста заказов, что также стало примером того, как действия руководства напрямую отражаются на судьбе компании и ее сотрудников.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: отказ от медицинского освидетельствования при ДТП может привести к серьезным юридическим последствиям, вплоть до лишения водительских прав. Для топ-менеджеров крупных компаний подобные истории могут стать не только личной трагедией, но и поводом для пересмотра корпоративных стандартов поведения. Этот случай подчеркивает, насколько важно соблюдать правила дорожного движения и помнить о своей ответственности даже вне офиса.

Упомянутые марки: Porsche, Voyah
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше, Войя

Похожие материалы Порше, Войя

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Башкортостан Ростов-на-Дону Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться