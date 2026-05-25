Менеджер X5 попал в ДТП и лишился работы из-за проступка вне офиса

25 мая 2026, 16:47
Увольнение топ-менеджера X5 после аварии на Porsche: детали и последствия
Увольнение топ-менеджера X5 после аварии на Porsche: детали и последствия
В Москве произошла авария с участием управляющего директора «X5 Транспорт» Кирилла Кузьменко, после которой компания приняла жесткое решение. Почему этот случай вызвал резонанс, какие последствия ждут участников и что важно знать о подобных инцидентах - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие истории могут повлиять на всю отрасль.
Ситуация с увольнением управляющего директора «X5 Транспорт» Кирилла Кузьменко после серьезного ДТП в Москве стала заметным событием для всех, кто следит за корпоративной этикой и безопасностью на дорогах. Этот случай наглядно показывает, что даже вне рабочего времени поступки топ-менеджеров могут иметь последствия не только для их карьеры, но и для репутации крупных компаний.
По информации Autonews, авария произошла вечером 24 мая на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов. В столкновении участвовали два автомобиля: Voyah Dream, принадлежащий бывшему футболисту Александру Прудникову, и Porsche Cayenne, за рулем которого, по данным телеграм-каналов, находился Кузьменко. После удара Voyah перевернулся, оба автомобиля получили серьезные повреждения, а один человек оказался в числе пострадавших.
Компания X5 оперативно отреагировала на инцидент, заявив о немедленном прекращении трудовых отношений с Кузьменко. В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на то что авария произошла в нерабочее время, каждый менеджер обязан соблюдать правила дорожной безопасности и быть примером для коллег. Также в компании отметили готовность оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Особое внимание вызвал тот факт, что, по сообщениям Mash и «112», Кузьменко отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Александр Прудников, владелец Voyah, заявил, что не находился за рулем в момент аварии и прибыл на место позже. По его словам, водитель Porsche Cayenne выглядел неадекватно. В X5 пообещали принять административные меры в отношении сотрудника, который стал участником ДТП.
Этот случай вновь поднимает вопрос о личной ответственности руководителей и о том, как частные поступки могут влиять на деловую репутацию. Важно отметить, что подобные инциденты становятся предметом обсуждения не только в профессиональной среде, но и среди обычных автомобилистов. Для сравнения, недавно в отрасли обсуждалась другая резонансная новость - решение КамАЗа вернуть пятидневную рабочую неделю из-за роста заказов, что также стало примером того, как действия руководства напрямую отражаются на судьбе компании и ее сотрудников.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: отказ от медицинского освидетельствования при ДТП может привести к серьезным юридическим последствиям, вплоть до лишения водительских прав. Для топ-менеджеров крупных компаний подобные истории могут стать не только личной трагедией, но и поводом для пересмотра корпоративных стандартов поведения. Этот случай подчеркивает, насколько важно соблюдать правила дорожного движения и помнить о своей ответственности даже вне офиса.
Похожие материалы Порше, Войя
-
25.05.2026, 17:01
Что делать, если на светофоре горит только зеленая стрелка, а сзади сигналят
Ситуация на дороге, когда горит только зеленая стрелка, а сзади нетерпеливо сигналят, знакома многим. Почему важно знать, как правильно поступить, и что грозит за ошибку - объясняем на реальном примере. Часто игнорируют нюансы, а штрафы могут удивить даже опытных водителей. Читать далее
-
25.05.2026, 15:53
Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций
В России заметно увеличился интерес к покупке дорожно-строительной техники - как новой, так и подержанной. Эксперты отмечают: на рынок влияют не только смягчение денежно-кредитной политики, но и масштабные инфраструктурные проекты. Какие перемены ждут отрасль и что это значит для бизнеса - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 14:41
В Смоленской области стартовало строительство центра МАЗ для перронных автобусов
Минский автомобильный завод начал возведение нового центра по выпуску низкопольных перронных автобусов в Смоленской области. Проект поддержан на государственном уровне и рассчитан до 2029 года. Мало кто знает, что это решение может изменить рынок наземной техники для аэропортов России. Какие задачи ставят перед собой инициаторы и что ждет отрасль - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 14:27
Polestar и Оксфорд ищут формулу удовольствия за рулем: старт уникального эксперимента
Polestar и Оксфордский университет начали необычный эксперимент: они решили измерить удовольствие от вождения с помощью научных методов. Почему автопроизводители теперь смотрят не только на мощность и разгон, а еще и на эмоции водителя? И почему этот проект может изменить подход к созданию машин уже в ближайшие годы.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 13:29
Госдума упростила процедуру лишения прав за пьянство: что изменится для водителей
В России принят закон, который сокращает бюрократию при отстранении водителей за алкогольное опьянение. Теперь инспекторам не нужно оформлять множество отдельных документов, что ускоряет процесс, но вызывает вопросы о прозрачности и защите прав автомобилистов.Читать далее
-
25.05.2026, 12:22
В России выставили на продажу Mercedes-AMG PureSpeed из лимитированной серии за 200 млн рублей
Ограниченная серия Mercedes-AMG PureSpeed появилась на российском рынке, и один из столичных дилеров предлагает уникальный экземпляр за внушительную сумму. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж, какие у него особенности и что ждет покупателей - разбираемся, как меняется рынок эксклюзивных спорткаров. коллекционеров.Читать далее
-
25.05.2026, 11:51
Land Rover и Jeep обсуждают запуск совместных внедорожников для США
Stellantis и Jaguar Land Rover подписали меморандум о возможном выпуске новых внедорожников для американского рынка. Мало кто знает, что это может изменить баланс сил среди премиальных брендов. Какие выгоды получат обе стороны и что это значит для покупателей - объяснил эксперт. Не прошли мимо и детали о локализации производства: что грозит ценам и ассортименту, если проект стартует.Читать далее
-
25.05.2026, 08:29
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
В Узбекистане начались продажи Kia K3, и это событие может изменить расстановку сил на рынке компактных седанов. Четыре комплектации, два двигателя, новые опции и заметный рост размеров - мало кто ожидал такого подхода. Какие плюсы и подводные камни скрывает новинка, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:04
Где заканчивается ограничение скорости: все случаи, когда знак отсутствует на дороге
В России штрафы за превышение скорости остаются самыми частыми, а неочевидные правила окончания действия ограничений приводят к ошибкам даже опытных водителей. Разбираемся, где заканчивается зона ограничения, если нет знака, и почему это важно для каждого автомобилиста.Читать далее
Похожие материалы Порше, Войя
-
25.05.2026, 17:01
Что делать, если на светофоре горит только зеленая стрелка, а сзади сигналят
Ситуация на дороге, когда горит только зеленая стрелка, а сзади нетерпеливо сигналят, знакома многим. Почему важно знать, как правильно поступить, и что грозит за ошибку - объясняем на реальном примере. Часто игнорируют нюансы, а штрафы могут удивить даже опытных водителей. Читать далее
-
25.05.2026, 15:53
Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций
В России заметно увеличился интерес к покупке дорожно-строительной техники - как новой, так и подержанной. Эксперты отмечают: на рынок влияют не только смягчение денежно-кредитной политики, но и масштабные инфраструктурные проекты. Какие перемены ждут отрасль и что это значит для бизнеса - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 14:41
В Смоленской области стартовало строительство центра МАЗ для перронных автобусов
Минский автомобильный завод начал возведение нового центра по выпуску низкопольных перронных автобусов в Смоленской области. Проект поддержан на государственном уровне и рассчитан до 2029 года. Мало кто знает, что это решение может изменить рынок наземной техники для аэропортов России. Какие задачи ставят перед собой инициаторы и что ждет отрасль - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 14:27
Polestar и Оксфорд ищут формулу удовольствия за рулем: старт уникального эксперимента
Polestar и Оксфордский университет начали необычный эксперимент: они решили измерить удовольствие от вождения с помощью научных методов. Почему автопроизводители теперь смотрят не только на мощность и разгон, а еще и на эмоции водителя? И почему этот проект может изменить подход к созданию машин уже в ближайшие годы.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 13:29
Госдума упростила процедуру лишения прав за пьянство: что изменится для водителей
В России принят закон, который сокращает бюрократию при отстранении водителей за алкогольное опьянение. Теперь инспекторам не нужно оформлять множество отдельных документов, что ускоряет процесс, но вызывает вопросы о прозрачности и защите прав автомобилистов.Читать далее
-
25.05.2026, 12:22
В России выставили на продажу Mercedes-AMG PureSpeed из лимитированной серии за 200 млн рублей
Ограниченная серия Mercedes-AMG PureSpeed появилась на российском рынке, и один из столичных дилеров предлагает уникальный экземпляр за внушительную сумму. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж, какие у него особенности и что ждет покупателей - разбираемся, как меняется рынок эксклюзивных спорткаров. коллекционеров.Читать далее
-
25.05.2026, 11:51
Land Rover и Jeep обсуждают запуск совместных внедорожников для США
Stellantis и Jaguar Land Rover подписали меморандум о возможном выпуске новых внедорожников для американского рынка. Мало кто знает, что это может изменить баланс сил среди премиальных брендов. Какие выгоды получат обе стороны и что это значит для покупателей - объяснил эксперт. Не прошли мимо и детали о локализации производства: что грозит ценам и ассортименту, если проект стартует.Читать далее
-
25.05.2026, 08:29
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
В Узбекистане начались продажи Kia K3, и это событие может изменить расстановку сил на рынке компактных седанов. Четыре комплектации, два двигателя, новые опции и заметный рост размеров - мало кто ожидал такого подхода. Какие плюсы и подводные камни скрывает новинка, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:04
Где заканчивается ограничение скорости: все случаи, когда знак отсутствует на дороге
В России штрафы за превышение скорости остаются самыми частыми, а неочевидные правила окончания действия ограничений приводят к ошибкам даже опытных водителей. Разбираемся, где заканчивается зона ограничения, если нет знака, и почему это важно для каждого автомобилиста.Читать далее