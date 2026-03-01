За вами следят через колеса: новая уязвимость обнаружена в миллионах авто

1 марта 2026, 14:32
Датчики давления в шинах оказались инструментом слежки: уникальный ID выдает местоположение авто
Датчики давления в шинах оказались инструментом слежки: уникальный ID выдает местоположение авто
Современные автомобили оснащены множеством электронных систем, которые делают поездки комфортнее, но иногда становятся причиной новых рисков. Недавнее исследование специалистов IMDEA Networks выявило неожиданный недостаток в привычных датчиках давления шин. Почему это может затронуть миллионы водителей и как это связано с безопасностью - разбираемся в материале.
В последние годы автомобили стремительно эволюционируют, превращаясь из простых механических устройств в сложнейшие компьютерные комплексы на колесах. Внедрение передовых технологий призвано повысить комфорт и безопасность водителей, но, как показывает практика, у каждой медали есть обратная сторона. Цифровизация транспорта не только упрощает управление, но и открывает новые уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Одной из таких «брешей» в защите, привлекшей внимание экспертов, оказалась, на первый взгляд, безобидная система контроля давления в шинах.
Согласно данным исследователей из IMDEA Networks, датчики, которыми оснащено большинство современных автомобилей, могут быть использованы для скрытого наблюдения за владельцами. Проблема кроется в архитектуре их работы: установленные в каждом колесе датчики передают данные по радиоканалу, не имея при этом необходимого уровня криптографической защиты.
Сигналы системы мониторинга давления в шинах (TPMS) генерируются с одной целью — своевременно предупредить водителя о падении давления и предотвратить аварию. Однако уникальный идентификатор (ID), которым обладает каждый датчик и который остается неизменным на протяжении всего срока службы автомобиля, превращает систему в идеальный маячок для слежки. Злоумышленники могут устанавливать недорогие перехватчики сигналов вдоль дорог или в общественных местах. Фиксируя уникальный ID датчика в разных точках города или даже страны, они способны воссоздавать маршруты передвижения конкретного человека, практически не рискуя быть обнаруженными.
Похожие материалы
-
01.03.2026, 18:53
Минский соперник «Серебряной стрелы»: забытая история МАЗ-1500
МАЗ-1500 - единственный в истории Минского автозавода гоночный автомобиль, в котором соединились смелый дизайн, необычные технические решения и советская инженерия. Почему этот проект до сих пор вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 18:36
Почему автомобили 1990-2000-х снова в моде: простота конструкции и реальная надежность
В условиях роста цен и усложнения новых моделей, автомобили 1990-2000-х годов становятся все более востребованными. Простота устройства, доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта делают их привлекательными для широкой аудитории. Разбираемся, почему этот тренд набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
01.03.2026, 18:25
Firefly Aerospace готовит запуск ракеты Alpha после серии неудач и долгого перерыва
Firefly Aerospace возвращается к запускам после 10-месячного простоя, вызванного двумя авариями Alpha. Компания рассчитывает восстановить доверие к своей ракете и завершить испытания перед переходом к новой модификации. Эксперты следят за развитием событий, ведь на кону - репутация и будущее частных космических перевозок.Читать далее
-
01.03.2026, 18:03
BMW XM GP-1000: тюнинг от G-Power с мощностью, превосходящей гиперкары
G-Power вывел тюнинг BMW XM на новый уровень: теперь этот кроссовер способен развивать до 1000 л.с. и крутящий момент, сравнимый с гиперкарами. Разбираемся, чем удивляет GP-1000 и почему это важно для рынка в 2026 году.Читать далее
-
01.03.2026, 14:53
Эволюция рынка: почему Lada XRay уступила место универсалам и седанам
АвтоВАЗ завершил проект Lada XRay, объяснив это не только сложностями с поставками деталей, но и изменившимися предпочтениями покупателей. Производитель делает ставку на седаны, универсалы и новые кроссоверы, что отражает сдвиг в стратегии компании.Читать далее
-
01.03.2026, 10:25
ЗИМ-350: Гениальный инженерный прорыв СССР не пошедший в серию
ЗИМ-350 - не просто редкий четырехколесный мотоцикл, а инженерный эксперимент эпохи перемен. Почему он так и не стал массовым, и какие технические решения удивляют даже сегодня - разбираемся в деталях необычной машины, созданной на стыке военной и гражданской промышленности.Читать далее
-
01.03.2026, 08:42
Не только Belgee: шесть автопроизводителей изменили цены на новые модели в феврале 2026 года
В феврале 2026 года сразу шесть автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали цены на новые машины. Четыре марки повысили стоимость отдельных моделей, а две - напротив, сделали их доступнее. Эксперты отмечают, что такие изменения могут повлиять на рынок и выбор покупателей.Читать далее
-
01.03.2026, 08:31
Владелец BMW M3 CS 2024 отказался продавать авто за 8,7 млн рублей - почему цена не устроила
Владелец спортивного седана BMW M3 CS 2024 года отказался расставаться с машиной, несмотря на предложение в 95 000 долларов. Почему даже такая сумма не убедила его продать редкую версию, и как это связано с трендами на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 07:03
Mercedes-Benz Sprinter превратили в роскошный автодом с уровнем комфорта городской квартиры
Современные автодома уже не уступают по комфорту обычным квартирам. Новый проект на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и длинной базой удивляет продуманным оснащением и возможностями для автономных путешествий. Почему такие решения становятся все популярнее - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 06:41
Электрический BMW i3 2027: первые изображения и детали новой эпохи для 3 Series
BMW готовит к выпуску полностью электрическую версию 3 Series под именем i3. Новинка обещает стать не просто очередным электрокаром, а серьезной альтернативой привычным бензиновым моделям. Уже сейчас эксперты обсуждают, как изменится восприятие бренда и что ждет поклонников марки в ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы
-
01.03.2026, 18:53
Минский соперник «Серебряной стрелы»: забытая история МАЗ-1500
МАЗ-1500 - единственный в истории Минского автозавода гоночный автомобиль, в котором соединились смелый дизайн, необычные технические решения и советская инженерия. Почему этот проект до сих пор вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 18:36
Почему автомобили 1990-2000-х снова в моде: простота конструкции и реальная надежность
В условиях роста цен и усложнения новых моделей, автомобили 1990-2000-х годов становятся все более востребованными. Простота устройства, доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта делают их привлекательными для широкой аудитории. Разбираемся, почему этот тренд набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
01.03.2026, 18:25
Firefly Aerospace готовит запуск ракеты Alpha после серии неудач и долгого перерыва
Firefly Aerospace возвращается к запускам после 10-месячного простоя, вызванного двумя авариями Alpha. Компания рассчитывает восстановить доверие к своей ракете и завершить испытания перед переходом к новой модификации. Эксперты следят за развитием событий, ведь на кону - репутация и будущее частных космических перевозок.Читать далее
-
01.03.2026, 18:03
BMW XM GP-1000: тюнинг от G-Power с мощностью, превосходящей гиперкары
G-Power вывел тюнинг BMW XM на новый уровень: теперь этот кроссовер способен развивать до 1000 л.с. и крутящий момент, сравнимый с гиперкарами. Разбираемся, чем удивляет GP-1000 и почему это важно для рынка в 2026 году.Читать далее
-
01.03.2026, 14:53
Эволюция рынка: почему Lada XRay уступила место универсалам и седанам
АвтоВАЗ завершил проект Lada XRay, объяснив это не только сложностями с поставками деталей, но и изменившимися предпочтениями покупателей. Производитель делает ставку на седаны, универсалы и новые кроссоверы, что отражает сдвиг в стратегии компании.Читать далее
-
01.03.2026, 10:25
ЗИМ-350: Гениальный инженерный прорыв СССР не пошедший в серию
ЗИМ-350 - не просто редкий четырехколесный мотоцикл, а инженерный эксперимент эпохи перемен. Почему он так и не стал массовым, и какие технические решения удивляют даже сегодня - разбираемся в деталях необычной машины, созданной на стыке военной и гражданской промышленности.Читать далее
-
01.03.2026, 08:42
Не только Belgee: шесть автопроизводителей изменили цены на новые модели в феврале 2026 года
В феврале 2026 года сразу шесть автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали цены на новые машины. Четыре марки повысили стоимость отдельных моделей, а две - напротив, сделали их доступнее. Эксперты отмечают, что такие изменения могут повлиять на рынок и выбор покупателей.Читать далее
-
01.03.2026, 08:31
Владелец BMW M3 CS 2024 отказался продавать авто за 8,7 млн рублей - почему цена не устроила
Владелец спортивного седана BMW M3 CS 2024 года отказался расставаться с машиной, несмотря на предложение в 95 000 долларов. Почему даже такая сумма не убедила его продать редкую версию, и как это связано с трендами на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 07:03
Mercedes-Benz Sprinter превратили в роскошный автодом с уровнем комфорта городской квартиры
Современные автодома уже не уступают по комфорту обычным квартирам. Новый проект на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и длинной базой удивляет продуманным оснащением и возможностями для автономных путешествий. Почему такие решения становятся все популярнее - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 06:41
Электрический BMW i3 2027: первые изображения и детали новой эпохи для 3 Series
BMW готовит к выпуску полностью электрическую версию 3 Series под именем i3. Новинка обещает стать не просто очередным электрокаром, а серьезной альтернативой привычным бензиновым моделям. Уже сейчас эксперты обсуждают, как изменится восприятие бренда и что ждет поклонников марки в ближайшие годы.Читать далее