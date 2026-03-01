За вами следят через колеса: новая уязвимость обнаружена в миллионах авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 14:32

Современные автомобили оснащены множеством электронных систем, которые делают поездки комфортнее, но иногда становятся причиной новых рисков. Недавнее исследование специалистов IMDEA Networks выявило неожиданный недостаток в привычных датчиках давления шин. Почему это может затронуть миллионы водителей и как это связано с безопасностью - разбираемся в материале.

В последние годы автомобили стремительно эволюционируют, превращаясь из простых механических устройств в сложнейшие компьютерные комплексы на колесах. Внедрение передовых технологий призвано повысить комфорт и безопасность водителей, но, как показывает практика, у каждой медали есть обратная сторона. Цифровизация транспорта не только упрощает управление, но и открывает новые уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Одной из таких «брешей» в защите, привлекшей внимание экспертов, оказалась, на первый взгляд, безобидная система контроля давления в шинах.

Согласно данным исследователей из IMDEA Networks, датчики, которыми оснащено большинство современных автомобилей, могут быть использованы для скрытого наблюдения за владельцами. Проблема кроется в архитектуре их работы: установленные в каждом колесе датчики передают данные по радиоканалу, не имея при этом необходимого уровня криптографической защиты.

Сигналы системы мониторинга давления в шинах (TPMS) генерируются с одной целью — своевременно предупредить водителя о падении давления и предотвратить аварию. Однако уникальный идентификатор (ID), которым обладает каждый датчик и который остается неизменным на протяжении всего срока службы автомобиля, превращает систему в идеальный маячок для слежки. Злоумышленники могут устанавливать недорогие перехватчики сигналов вдоль дорог или в общественных местах. Фиксируя уникальный ID датчика в разных точках города или даже страны, они способны воссоздавать маршруты передвижения конкретного человека, практически не рискуя быть обнаруженными.

