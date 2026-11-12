Парадокс рынка: почему китайские бренды не смогли потеснить Chevrolet в Узбекистане, в отличие от России

Как Chevrolet удалось удержать лидерство в Узбекистане — и почему китайские бренды пока не смогли его потеснить

Узбекистан прошел путь от завода Daewoo до государственной UzAuto Motors: как менялся автопром страны, почему Chevrolet занимает 90% рынка и что противопоставит узбекский производитель китайским BYD — в материале о модельном ряде, ценах и конкуренции.

Узбекистан прошел путь от завода Daewoo до государственной UzAuto Motors: как менялся автопром страны, почему Chevrolet занимает 90% рынка и что противопоставит узбекский производитель китайским BYD — в материале о модельном ряде, ценах и конкуренции.

История автомобильной промышленности Узбекистана — яркий пример того, как иностранные инвестиции, экономические кризисы и смена собственников формируют целую отрасль. Начало ей положил южнокорейский концерн Daewoo, открывший в 1996 году завод в Асаке. Предприятие быстро стало крупным производителем легковых автомобилей и важным звеном в экономических отношениях между странами. Среди первых популярных моделей были Daewoo Nexia и Matiz.

Кризис 1998 года изменил структуру бизнеса: активы Daewoo перешли к General Motors, но завод продолжил выпускать машины, разработанные корейскими инженерами. Эта связь сохранилась и после смены бренда. Большинство современных Chevrolet узбекской сборки, как отмечается в материале 110km.ru, имеют корейские корни.

В 2018 году General Motors вышла из числа акционеров, предприятие перешло под полный контроль государства и получило название UzAuto Motors. Однако сохранились технологии и комплектующие GM, как и марка Chevrolet. С 2021 по 2024 год заводом управлял Бу Андерссон, ранее работавший в российском автопроме.

Доля Chevrolet на рынке Узбекистана оценивается в 90%. Одновременно усилились китайские конкуренты: BYD и другие бренды, согласно приведенным данным, заняли около 10% рынка.

В описываемом модельном ряду начальную позицию занимает Chevrolet Damas. Это компактный микровэн с двигателем объемом 0,8 литра и механической коробкой передач.

Более крупный Chevrolet Tracker назван флагманом. Кроссовер оснащен турбомотором объемом 1,2 литра мощностью 132 л.с. и автоматической коробкой передач. Стартовая цена составляет 1 407 000 рублей.

В сегменте седанов представлен Chevrolet Cobalt с атмосферным двигателем 1,5 литра мощностью 109 л.с. Покупателю доступны механическая и автоматическая коробки передач, цена начинается от 954 000 рублей. Chevrolet Onix принадлежит тот же турбомотор, что и Tracker. Начальная цена составляет 1 055 000 рублей.

Все суммы пересчитаны из узбекских сумов в рубли. Их следует воспринимать как цены на основе исходного материала, а не как подтверждение действующего российского прайс-листа.

На фоне конкуренции с китайскими марками UzAuto Motors, согласно публикации, пересматривает динамику развития и обновляет модельный ряд. При этом доля BYD и других китайских брендов на рынке Узбекистана составляет около 10%.