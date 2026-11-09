Лишились предоплаты и прибыли: какая финансовая яма угрожает заводу Chevrolet в Узбекистане

Почему UzAuto Motors держит на складе почти миллиард долларов в непроданных машинах

Снижение предоплат лишило UzAuto Motors привычного источника оборотных средств. К июню на готовые машины приходилось $954,8 млн, а свободные банковские остатки за полгода упали с $408 млн до $53 млн. Кто теперь финансирует склад и почему это важно для покупателей Chevrolet.

Снижение предоплат лишило UzAuto Motors привычного источника оборотных средств. К июню на готовые машины приходилось $954,8 млн, а свободные банковские остатки за полгода упали с $408 млн до $53 млн. Кто теперь финансирует склад и почему это важно для покупателей Chevrolet.

К 30 июня 2026 года на площадке UzAuto Motors стояли собранные, но непроданные машины стоимостью $954,8 млн. В начале года их было на $544,7 млн. Почти миллиард долларов уже вложен в детали и сборку, а вернуть эти средства завод сможет после продажи автомобилей. Еще $235,9 млн находились на депозитах в трех банках в рамках программ автокредитования Chevrolet.

Прежний источник оборотных денег почти иссяк. За полгода свободные деньги UzAuto Motors на счетах и обычных банковских вкладах сократились с $408 млн до $53 млн.

Покупатели, которые вносили предоплату и ждали очередь, в конце 2024 года обеспечивали заводу $358,7 млн. К июню 2026-го сумма снизилась до $32,9 млн. Средства на депозитах под программы автокредитования Chevrolet не относятся к свободным остаткам на обычных банковских счетах, уточняет autostrada.uz.

Основную нагрузку теперь несут поставщики. Детали у GM Korea и местных производителей завод получает с отсрочкой от 60 до 120 дней. За девять месяцев 2026 года торговая и прочая краткосрочная кредиторская задолженность выросла с 3,07 до 5,99 трлн сумов, почти вдвое.

Отчетность UzAuto Motors за девять месяцев показывает рост общей складской позиции. Запасы, включая комплектующие для Cobalt и других моделей, увеличились с 11,70 до 17,57 трлн сумов, или примерно на 50,2%. На конец сентября они составляли почти половину активов компании. За тот же период денежные средства и их эквиваленты сократились с 1,33 трлн до 257,2 млрд сумов.

На 30 сентября активы компании составляли 35,31 трлн сумов, а обязательства - 17,99 трлн. Собственный капитал достигал 17,32 трлн сумов. Чистая прибыль за период с января по сентябрь составила 1,87 трлн сумов против 3,52 трлн за тот же период годом ранее, снизившись примерно на 47%. Расходы на продажи выросли с 1,02 до 1,17 трлн сумов. Административные расходы, напротив, уменьшились с 609,14 до 582,45 млрд сумов. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков к концу сентября достигла 2,55 трлн сумов, сообщал Vaqt.uz со ссылкой на отчетность компании.

Cobalt фигурирует и в мерах по разгрузке склада: завод снизил на него цену и предлагает рассрочку без банка. За каждый Chevrolet, купленный в кредит, UzAuto Motors также платит комиссию банку. Компания отдельно опровергала сообщения о продаже Cobalt без первоначального платежа. В этих сообщениях упоминались также Tracker, Onix и Damas. Пока на площадке остается почти миллиард долларов непроданных машин, скидки вряд ли закончатся.