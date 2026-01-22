Как Chevrolet из Узбекистана вытеснил российские бренды в стране — неожиданный поворот

22 января 2026, 06:09
UZ захватил рынок Узбекистана и наладил массовый выпуск Chevrolet — почему в стране не покупают машины АвтоВАЗа
Узбекский UzAuto Motors снова вырвался вперед по объему производства. Компания обогнала АвтоВАЗ и китайских производителей и стала крупнейшим автопроизводителем СНГ. Что стоит за этим успехом?
На автомобильном рынке СНГ произошел неожиданный переворот: узбекский UzAuto Motors лидирует по количеству проданных моделей в Узбекистане, вытеснив из лидеров российский АвтоВАЗ и китайские модели. Еще недавно казалось, что лидерство АвтоВАЗа незыблемо, но теперь ситуация изменилась – и весьма драматично.
Сегодня на заводе UzAuto Motors собирают широкий модельный ряд Chevrolet, включая как бюджетные, так и более современные автомобили. Например, кроссовер Chevrolet Tracker в Узбекистане стоит от 218 миллионов сумов — это примерно 1,4 миллиона рублей, что сопоставимо с самой доступной Lada Vesta в России. Но есть и более дешевые варианты: некоторые модели Chevrolet продаются почти вдвое дешевле.
Пока АвтоВАЗ пытается восстановить позиции, узбекский автогигант уверенно наращивает обороты. Завод, который когда-то выпустил Daewoo Nexia, теперь полностью национализирован.
Основной рынок для узбекских Chevrolet – сама республика, где в прошлом году было реализовано почти 355 379 машин. Остальная часть была отправлена на экспорт, исключительно в Казахстан. Доля Chevrolet на внешнем рынке Узбекистана достигла 82%. Особым спросом пользуются минивэны Damas, седаны Cobalt и Lacetti, а также новые Tracker и Onix.
Завод в Узбекистане работает по полному циклу: штамповка, сварка, окраска, сборка, а также производство механизмов на дочернем предприятии UzAuto Motors PowerTrain в Ташкенте. Уровень локализации - около 70%.
Довольно часто назревает вопрос, почему экспорт узбекских Chevrolet не налажен в Россию. Он возможен, но Узбекистан не входит в Евразийский экономический союз, поэтому пошлины и логистика делают такие поставки невыгодными. К тому же китайские седаны выигрывают по цене.
UzAuto Motors не собирается останавливаться: в 2026 году компания планирует увеличить выпуск автомобилей. Таким образом, UzAuto Motors стала новым флагманом автопрома СНГ, опередив АвтоВАЗ в стране благодаря сильному менеджменту, современному производству и растущему внутреннему спросу.
