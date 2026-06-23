Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июня 2026, 12:47

Узбекистан запускает сборку белорусских комбайнов и тракторов для экспорта

Узбекистан запускает сборку белорусских комбайнов и тракторов для экспорта

Как белорусская сельхозтехника осваивает новые производственные площадки в Центральной Азии

Узбекистан запускает сборку белорусских комбайнов и тракторов для экспорта

Узбекистан выходит на новый уровень сотрудничества с Беларусью: теперь речь не только о закупках, но и о запуске совместных производств сельхозтехники. Почему это важно для всего региона, какие выгоды получат фермеры и как изменится рынок - объясняем, что стоит за этим шагом.

Узбекистан выходит на новый уровень сотрудничества с Беларусью: теперь речь не только о закупках, но и о запуске совместных производств сельхозтехники. Почему это важно для всего региона, какие выгоды получат фермеры и как изменится рынок - объясняем, что стоит за этим шагом.

Для российских автомобилистов и специалистов рынка новость о запуске совместных производств белорусской сельхозтехники в Узбекистане может показаться неожиданной, но на самом деле она напрямую влияет на расстановку сил в регионе. Речь идет не просто о поставках тракторов и комбайнов, а о создании новых производственных цепочек, которые способны изменить логистику и конкуренцию на рынке техники для аграриев.

Как сообщает Sputnik Беларусь, Узбекистан не ограничивается закупкой готовых машин, а делает ставку на локализацию и развитие собственного производства с участием белорусских компаний. Эксперты отмечают, что страна активно модернизирует агропромышленный сектор, и спрос на современную технику здесь стабильно растет. В числе приоритетных партнеров - «Гомсельмаш», специализирующийся на зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах, а также МТЗ, чьи тракторы уже собираются на узбекских площадках крупноузловым методом.

Особое внимание уделяется адаптации техники под местные условия: уже налажен выпуск трехколесных хлопководческих машин, которые рассчитаны на специфику узбекских полей и климата. Такой подход позволяет не только повысить производительность, но и снизить издержки для фермеров, что особенно актуально на фоне роста цен на импортные машины.

Сотрудничество между Минском и Ташкентом развивается не только в сельском хозяйстве. С ростом экономики в Узбекистане увеличивается спрос на дорожно-строительную технику, и белорусские производители уже участвуют в ряде совместных проектов. По мнению экспертов, расширение таких программ может превратить Узбекистан в ключевой логистический узел для выхода белорусской техники на рынки Центральной Азии.

Интересно, что подобные примеры локализации производства уже встречались в России: например, в Ульяновске стартовало изготовление кузовных деталей для Sollers и УАЗ, что позволило повысить уровень локализации и снизить зависимость от импорта. Подробнее о том, как такие проекты влияют на рынок, можно узнать в материале о запуске производства кузовных деталей для Sollers и УАЗ.

Если рассматривать ситуацию шире, запуск совместных производств в Узбекистане может стать примером для других стран СНГ, где также ощущается потребность в современной и доступной технике. По имеющимся данным, подобные проекты позволяют не только создавать рабочие места, но и ускорять внедрение новых технологий в агросектор. Важно отметить, что для российских компаний это открывает дополнительные возможности для кооперации и обмена опытом, а для рынка - шанс получить более широкий выбор техники по конкурентным ценам. В итоге, такие инициативы способны изменить баланс сил на рынке сельхозмашин в регионе и задать новые стандарты для производителей.

Упомянутые марки: Belgee, Sollers
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