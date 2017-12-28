28 декабря 2017, 12:39

Узбекские Ravon начнут выпускать в соседнем Кыргызстане

В 2018 году в Кыргызстане начнется производство 4 моделей Ravon и автобусов Isuzu. Об этом было заявлено в ходе презентации моделей и пресс-конференции, которая прошла в столице Республики при содействии Агентства по продвижению и защите инвестиций КР.
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Узбекские Ravon начнут выпускать в соседнем Кыргызстане Ravon, Isuzu

Директор АПЗИ Эсенкул Момункулов проинформировал, что в рамках активизации двухстороннего сотрудничество было проведено 4 мероприятия. Одним из них стал бизнес- форум, прошедший в Ташкенте. На нем были подписаны соглашения по созданию совместных предприятий по SKD сборке автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и прицепной техники.

Заявлено, что в Бишкеке планируется открыть завод по производству автобусов Isuzu, стоимость которых составит от 38 до 77 тыс. долларов, в зависимости от количества пассажирских мест. В Кара-Балте же наладят сборку навесной и сельскохозяйственной техники. Вся продукция, выпускаемая на 3 заводах, будет продаваться в странах ЕАЭС.

Для реализации достигнутых договоренностей, киргизское Правительство, по его же заверению, приложит все усилия по подготовке законодательной базы и окажет необходимую поддержку, понимая, что автомобильная промышленность создает мультипликативный эффект, развивая многие смежные отрасли.

Новости Равон, Исузу

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От какой машины лучше поставить коробку от Бигхорна или от Трупера
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Узбекские Ravon начнут выпускать в соседнем Кыргызстане
Директор АПЗИ Эсенкул Момункулов проинформировал, что в рамках активизации двухстороннего сотрудничество было проведено 4 мероприятия. Одним из них стал бизнес- форум, прошедший в Ташкенте. На нем были подписаны соглашения по созданию совместных предприятий по SKD сборке автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и прицепной техники.Заявлено, что в Бишкеке планируется открыть завод по производству автобусов Isuzu, стоимость которых составит от 38 до 77 тыс. долларов, в зависимости от количества пассажирских мест. В Кара-Балте же наладят сборку навесной и сельскохозяйственной техники. Вся продукция, выпускаемая на 3 заводах, будет продаваться в странах ЕАЭС. Для реализации достигнутых договоренностей, киргизское Правительство, по его же заверению, приложит все усилия по подготовке законодательной базы и окажет необходимую поддержку, понимая, что автомобильная промышленность создает мультипликативный эффект, развивая многие смежные отрасли.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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