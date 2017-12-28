Узбекские Ravon начнут выпускать в соседнем Кыргызстане
Директор АПЗИ Эсенкул Момункулов проинформировал, что в рамках активизации двухстороннего сотрудничество было проведено 4 мероприятия. Одним из них стал бизнес- форум, прошедший в Ташкенте. На нем были подписаны соглашения по созданию совместных предприятий по SKD сборке автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и прицепной техники.
Заявлено, что в Бишкеке планируется открыть завод по производству автобусов Isuzu, стоимость которых составит от 38 до 77 тыс. долларов, в зависимости от количества пассажирских мест. В Кара-Балте же наладят сборку навесной и сельскохозяйственной техники. Вся продукция, выпускаемая на 3 заводах, будет продаваться в странах ЕАЭС.
Для реализации достигнутых договоренностей, киргизское Правительство, по его же заверению, приложит все усилия по подготовке законодательной базы и окажет необходимую поддержку, понимая, что автомобильная промышленность создает мультипликативный эффект, развивая многие смежные отрасли.
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