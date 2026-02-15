Минпромторг готовит правила утильсбора: что ждет автомобилистов и дилеров

15 февраля 2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.
В ближайшие годы российский автомобильный рынок может столкнуться с очередным испытанием: обсуждается введение новых, более строгих правил по уплате утилизационного сбора для всех транспортных средств, поступающих из стран ЕАЭС. Как сообщает Pravda.Ru, соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве, а его инициатором выступил Минпромторг РФ.
Суть изменений заключается в том, что сбор будет взиматься с каждого автомобиля, ввозимого из стран-участников ЕАЭС, вне зависимости от того, предназначен ли он для личного пользования или для последующей реализации. Ранее подобные требования распространялись не на все категории машин, что позволяло некоторым участникам рынка обходить дополнительные расходы.
Эксперты уверены: если новые правила вступят в силу, стоимость автомобилей на российском рынке заметно увеличится. Импортерам и дилерам придется закладывать дополнительные издержки в конечную цену, что неизбежно скажется на кошельках покупателей. Уже сейчас многие автосалоны пересчитывают свои бизнес-модели, пытаясь спрогнозировать, как изменится спрос и какие автомобили останутся востребованными.
В условиях, когда цены на новые машины и так остаются высокими, дополнительная финансовая нагрузка может привести к дальнейшему снижению интереса к покупке. Все больше россиян предпочитают обслуживать свои старые автомобили, откладывая обновление автопарка на неопределенный срок. На рынке наблюдается тенденция к замедлению продаж, а выбор для покупателей ограничивается в основном отечественными и китайскими моделями. Автомобили, поступающие по параллельному импорту, зачастую оказываются недоступными по цене для большинства.
По мнению специалистов, вероятность принятия новых правил достаточно велика. Однако не исключено, что сроки их введения могут быть скорректированы - возможно, чтобы дать рынку время на адаптацию. В любом случае, автосалоны уже сейчас готовятся к переменам, а покупатели - к новым ценам и условиям приобретения.
Таким образом, ужесточение требований по уплате утильсбора способно не только изменить структуру рынка, но и повлиять на поведение всех его участников. В ближайшее время автолюбителям и дилерам предстоит внимательно следить за развитием ситуации и готовиться к новым реалиям.
