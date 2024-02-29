Узнав о закрытии проекта Apple Car, немецкие автопроизводители вздохнули с облегчением, а китайцы запаниковали

Ранее мы писали Первый автомобиль Xiaomi: крутой гаджет на колесах Китайский технологический гигант Xiaomi представил свой первый автомобиль. Седан Xiaomi SU7 готов конкурировать ... Читать далее

Концерн Xiaomi потратил три года и миллиарды долларов на разработку собственного электрокара. Немаловажным мотивирующим фактором было утереть нос конкурентам из Apple, которые за 10 лет так и не смогли показать более-менее рабочий прототип. Новость о закрытии проекта Apple Car повергла главу Xiaomi Лэя Цзюня в шок.

Он написал в соцсети Weibo, что не откажется от автомобильного направления, особенно сейчас, когда электрический седан SU7 полностью готов к продаже. Но его чувства можно понять. Пока он вкладывал столько средств в создание электрокара (где предложение уже опережает спрос), один из главных конкурентов решил сосредоточиться на уникальных разработках в области искусственного интеллекта.

Тем временем немецкие производители не скрывают своей радости. Почти все сценарии их скорой гибели оказались ошибочными. Как рассказал журналистам издания Handelsblatt Габриэль Зайберт, глава европейского отдела автомобильного программного обеспечения KPIT, закрытие проекта Apple Car развеяло опасения, что технологические гиганты могут низвести крупнейшие европейские автоконцерны, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes, до простых поставщиков запчастей. После решения Apple и другие технологические компании могут отказаться от амбициозных проектов по созданию собственных автомобилей.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах