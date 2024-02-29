Узнав о закрытии проекта Apple Car, немецкие автопроизводители вздохнули с облегчением, а китайцы запаниковали
Он написал в соцсети Weibo, что не откажется от автомобильного направления, особенно сейчас, когда электрический седан SU7 полностью готов к продаже. Но его чувства можно понять. Пока он вкладывал столько средств в создание электрокара (где предложение уже опережает спрос), один из главных конкурентов решил сосредоточиться на уникальных разработках в области искусственного интеллекта.
Тем временем немецкие производители не скрывают своей радости. Почти все сценарии их скорой гибели оказались ошибочными. Как рассказал журналистам издания Handelsblatt Габриэль Зайберт, глава европейского отдела автомобильного программного обеспечения KPIT, закрытие проекта Apple Car развеяло опасения, что технологические гиганты могут низвести крупнейшие европейские автоконцерны, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes, до простых поставщиков запчастей. После решения Apple и другие технологические компании могут отказаться от амбициозных проектов по созданию собственных автомобилей.
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В апреле 2018 года компания Mercedes представила на мотор-шоу в Пекине роскошный и необычный концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, стирающий границы между кроссовером и седаном.Читать далее
-
29.02.2024, 07:27
В Забайкалье молодая женщина устроила смертельное ДТП. Прав у нее никогда не было
В ночь на четверг, 29 февраля, на одной из улиц Нерчинска произошло серьезное ДТП. Автомобиль Toyota Corolla врезался в столб электропередач. Женщина-водитель и два ее пассажира погибли на месте.Читать далее
-
29.02.2024, 06:54
В Якутии мигрантам запретили работать таксистами, курьерами, дальнобойщиками и автослесарями
Власти Республики Саха (Якутия) запретили привлекать иностранных граждан для работы в легковом такси, автомобильных грузоперевозках, в мастерских по ремонту автомобилей и мотоциклов.Читать далее
-
29.02.2024, 00:16
Dongfeng отзывает в России более 200 грузовиков. Что с ними не так?
Российский офис компании Dongfeng объявил о начале сервисной акции, затрагивающей свыше двух сотен грузовых автомобилей, проданных в нашей стране, начиная с ноября 2022 года.Читать далее
-
29.02.2024, 00:10
Илон Маск пообещал, что новая Tesla сможет разогнаться до «сотни» меньше, чем за 1 секунду
Вслед за долгожданным запуском пикапа Tesla Cybertruck, американский производитель электрокаров сосредоточился на разработке новой модели – второго поколения Tesla Roadster. Спорткар обещает поразить невероятными характеристиками.Читать далее
-
28.02.2024, 18:12
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Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов взорвал соцсети эпичным дрифтом на белоснежном лимузине по льду Байкала. Но сам он не видит поводов для хэйта: законно ехал по переправе, а лимузин старый и «стоит копейки».Читать далее
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