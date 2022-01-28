В ŠKODA ВАГНЕР назвали самые популярные модели ŠKODA в 2021 году у петербуржцев
Количество заключенных сделок в дилерских центрах ŠKODA ВАГНЕР в 2021 году не уступило выдающимся результатам 2020 года, и составило около 3500 новых автомобилей чешской марки.
В городе на Неве не перестали ценить универсальность и комфорт автомобилей, которые предлагает автопроизводитель ŠKODA. Свыше половины сделок по покупке новых автомобилей совершались с помощью кредитных программ или с услугой трейд-ин.
При том определить «ту самую, единственную» комплектацию автомобиля у автолюбителей не вышло – своё предпочтение жители Северной столицы отдавали как комплектации Ambition, так и комплектации Style. Если первая покоряла сердца электрозеркалами с обогревом, круиз-контролем, многофункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и другими особенностями, то среди достоинств второй покупатели отмечают 15-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодные адаптивные фары, климат-контроль, фоновую подсветку интерьера и задние датчики парковки.
Второе место в рейтинге популярности заслужил ŠKODA KAROQ. Городской кроссовер нашёл своего покупателя благодаря качествам легкового универсала в сочетании с высокой безопасной посадкой и увеличенным дорожным просветом. Покупатели высоко оценили его способность отлично вписываться в ритм мегаполиса, но оставаться семейным автомобилем «на все случаи жизни». Доля покупок пятиместного кроссовера составила 21% от объёма продаж. В 2020 году доля покупок составляла 17%.
Третью строчку удержала ŠKODA OCTAVIA. Модель всё так же остаётся самой популярной в истории чешской компании. Четвёртое поколение этих практичных и элегантных машин пришлось по душе 19% покупателей в 2021 году. Обладатели этого автомобиля отмечают европейскую эстетичность дизайна и эргономичность, воплощённую в салоне с помощью виртуальной приборной панели и других современных решений. В 2020 году доля покупок модели равнялась 23%.
15% покупателей хотели чувствовать себя уверенно не только на асфальте, но и в условиях бездорожья. Вот почему они отдали своё предпочтение ŠKODA KODIAQ. Годом ранее объём продаж этого представителя SUV-класса, объединившего лучшие качества кроссоверов и внедорожников, составлял 23%.
Остальная часть проданных автомобилей пришлась на седан SUPERB - флагманский автомобиль бизнес-класса, на котором передвигается даже президент Чешской Республики во время деловых поездок, очаровал 2% покупателей своим грациозным дизайном и интеллектуальными решениями.
ŠKODA ВАГНЕР – официальный дилер марки ŠKODA в Санкт-Петербурге. Модели представлены в трех автосалонах сети – ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А).
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