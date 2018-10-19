19 октября 2018, 07:43

В 20 регионах ОСАГО может подешеветь

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Российский союз автостраховщиков (РСА) назвал регионы, в которых цена полиса ОСАГО может стать ниже. Изменения связаны с грядущей реформой «автогражданки». На первом этапе Центробанк расширит тарифный коридор на 20% в большую и меньшую сторону.
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По мнению страховщиков, в 20 регионах, попадающих в так называемую «зеленую» зону, ОСАГО может стать дешевле. Перечислим их в алфавитном порядке:

1. Брянская область
2. Забайкальский край 
3. Калининградская область
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4. Калужская область
5. Карелия
6. Кировская область
7. Костромская область
8. Курская область
9. Мордовия область
10. Ненецкий автономный округ 
11. Новгородская область
12. Орловская область
13. Псковская область 
14. Рязанская область
15. Саратовская область
16. Саха (Якутия)
17. Сахалинская область
18. Томская область
19. Удмуртия
20. Чувашия

До конца 2018 года ЦБ может немного «отпустить» тарифы на ОСАГО, расширив диапазон на 20% в каждую сторону от базовой ставки. В некоторых регионах и для некоторых категорий водителей это приведет к снижению стоимости «автогражданки». Например, представители Страхового Дома ВСК уже подсчитали, что ОСАГО подешевеет на 6 – 14% в Пермском крае, Тульской, Вологодской и Костромской областях, а также в Удмуртии и Коми. 

На втором этапе либерализации ОСАГО, который продлится с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года, тарифный коридор расширят на 30% в каждую сторону. На третьем этапе, после 1 сентября 2020 года – на 40%. Одновременно планируется отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности автомобиля. По расчетам ЦБ, реформа ОСАГО позволит сделать цену полиса более персонализированной. Аккуратные водители больше не будут платить за тех, кто постоянно становится виновниками аварий. По подсчетам Центробанка, в итоге, для 17% аварийных водителей ОСАГО подорожает, а для остальных 83% - станет дешевле.
По собственной информации 110km.ru
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В 20 регионах ОСАГО может подешеветь
По мнению страховщиков, в 20 регионах, попадающих в так называемую «зеленую» зону, ОСАГО может стать дешевле. Перечислим их в алфавитном порядке:1. Брянская область2. Забайкальский край 3. Калининградская область{{material_124705}}4. Калужская область5. Карелия6. Кировская область7. Костромская область8. Курская область9. Мордовия область10. Ненецкий автономный округ 11. Новгородская область12. Орловская область13. Псковская область 14. Рязанская область15. Саратовская область16. Саха (Якутия)17. Сахалинская область18. Томская область19. Удмуртия20. ЧувашияДо конца 2018 года ЦБ может немного «отпустить» тарифы на ОСАГО, расширив диапазон на 20% в каждую сторону от базовой ставки. В некоторых регионах и для некоторых категорий водителей это приведет к снижению стоимости «автогражданки». Например, представители Страхового Дома ВСК уже подсчитали, что ОСАГО подешевеет на 6 – 14% в Пермском крае, Тульской, Вологодской и Костромской областях, а также в Удмуртии и Коми. На втором этапе либерализации ОСАГО, который продлится с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года, тарифный коридор расширят на 30% в каждую сторону. На третьем этапе, после 1 сентября 2020 года – на 40%. Одновременно планируется отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности автомобиля. По расчетам ЦБ, реформа ОСАГО позволит сделать цену полиса более персонализированной. Аккуратные водители больше не будут платить за тех, кто постоянно становится виновниками аварий. По подсчетам Центробанка, в итоге, для 17% аварийных водителей ОСАГО подорожает, а для остальных 83% - станет дешевле.
2018-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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