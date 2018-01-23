В 2017 году дорожные камеры зафиксировали рекордное количество нарушений
За нашим с вами передвижением по дорогам следят свыше 9 тыс. стационарных, 3,8 тыс. передвижных и 656 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений. Что фиксируют камеры?
Без малого 64% стационарных комплексов ориентированы на фиксацию превышения скорости. Таких нарушений в 2017 году выявлено 70,1 млн - это 84,2 % от общего количества правонарушений, зафиксированных в автоматичесском режиме.
1 003 автоматических комплекса предназначены для фиксации нарушений правил проезда регулируемых перекрестков, 953 – для фиксации фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезда под знак «Въезд запрещен», 45 – для фиксации нарушений в зонах ж/д переездов, 139 – для фиксации фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов.
712 автоматических комплексов фиксируют факты движения ТС по полосам для общественного транспорта, 850 следят за порядком на остановках и стоянках.
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