23 января 2018, 09:06

В 2017 году дорожные камеры зафиксировали рекордное количество нарушений

За 2017 год в России по итогам функционирования систем автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД вынесено более 83,2 млн постановлений. Все это дела об административных правонарушениях, и их оказалось на 36,4% больше, чем за 2016-й. Таковые официальные данные ГИБДД.
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В 2017 году дорожные камеры зафиксировали рекордное количество нарушений

За нашим с вами передвижением по дорогам следят свыше 9 тыс. стационарных, 3,8 тыс. передвижных и 656 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений. Что фиксируют камеры?

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Движение машин по полосам для общественного транспорта, превышение установленной скорости, нарушения правил остановки и стоянки, проезда под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора, в том числе на ж/д переездах. Кроме того, они выявляют факты непредоставления преимущества в движении пешеходам на «зебре».

Без малого 64% стационарных комплексов ориентированы на фиксацию превышения скорости. Таких нарушений в 2017 году выявлено 70,1 млн - это 84,2 % от общего количества правонарушений, зафиксированных в автоматичесском режиме.

1 003 автоматических комплекса предназначены для фиксации нарушений правил проезда регулируемых перекрестков, 953 – для фиксации фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезда под знак «Въезд запрещен», 45 – для фиксации нарушений в зонах ж/д переездов, 139 – для фиксации фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов.

712 автоматических комплексов фиксируют факты движения ТС по полосам для общественного транспорта, 850 следят за порядком на остановках и стоянках.

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В 2017 году дорожные камеры зафиксировали рекордное количество нарушений
За нашим с вами передвижением по дорогам следят свыше 9 тыс. стационарных, 3,8 тыс. передвижных и 656 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений. Что фиксируют камеры?{{material_122340}} Движение машин по полосам для общественного транспорта, превышение установленной скорости, нарушения правил остановки и стоянки, проезда под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора, в том числе на ж/д переездах. Кроме того, они выявляют факты непредоставления преимущества в движении пешеходам на «зебре». Без малого 64% стационарных комплексов ориентированы на фиксацию превышения скорости. Таких нарушений в 2017 году выявлено 70,1 млн - это 84,2 % от общего количества правонарушений, зафиксированных в автоматичесском режиме.1 003 автоматических комплекса предназначены для фиксации нарушений правил проезда регулируемых перекрестков, 953 – для фиксации фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезда под знак «Въезд запрещен», 45 – для фиксации нарушений в зонах ж/д переездов, 139 – для фиксации фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов.712 автоматических комплексов фиксируют факты движения ТС по полосам для общественного транспорта, 850 следят за порядком на остановках и стоянках.
2018-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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