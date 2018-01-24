24 января 2018, 17:01
В 2017 году почти 50% автомобилей в России были куплены в кредит
По итогам 2017 года россияне приобрели в кредит порядка 713,6 тыс. легковых авто, что составляет 48,9% от общего объема рынка. Такие данные приводит аналитический центр «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В десятке российских регионов с наибольшим объемом рынка новых легковых автомобилей больше всего автокредитов в 2017 году было выдано в Челябинской области (62,98% от всех покупок, 23 672 кредита). На втором месте - Башкирия (62,2%, 33 872 кредита). Третье место по количеству автокредитов у Татарстана (60,34%, 42 469 кредитов). Далее следуют Свердловская, Ростовская и Самарская области - соответственно, по 51,85% (23 091 автокредит), 50,49% (20 168 кредитов) и 50,4% (24 655 кредитов).Седьмую позицию занял Санкт-Петербург с 48,43% (48 747 кредитов), на восьмом месте - Краснодарский край (44,67%, 24 651 кредит).
А вот Москва и Московская область в этом рейтинге занимают последние позиции со значительным отрывом. В этих регионах автомобили предпочитают покупать за свои деньги. В Москве процент новых машин, купленных в кредит, составил всего 27,69% (59 008 кредитов), а в области - 37,72% (44 575 кредитов).
Всего в 2017 году объем рынка новых легковых автомобилей составил 1,46 млн единиц, что на 16,3% больше в годовом выражении. Для сравнения в 2016 году этот показатель был равен порядка 1,25 млн авто. При этом, по итогам 2016 года в России в кредит было продано 552,4 тыс. автомобилей. Это около 44% от общего объема рынка.
Ранее мы писали
Почти на 170 тыс. машин больше приобрели мы с вами в минувшем году, по сравнению с 2016-м. Результат 1 595 ...Читать далее
А вот Москва и Московская область в этом рейтинге занимают последние позиции со значительным отрывом. В этих регионах автомобили предпочитают покупать за свои деньги. В Москве процент новых машин, купленных в кредит, составил всего 27,69% (59 008 кредитов), а в области - 37,72% (44 575 кредитов).
Всего в 2017 году объем рынка новых легковых автомобилей составил 1,46 млн единиц, что на 16,3% больше в годовом выражении. Для сравнения в 2016 году этот показатель был равен порядка 1,25 млн авто. При этом, по итогам 2016 года в России в кредит было продано 552,4 тыс. автомобилей. Это около 44% от общего объема рынка.
Читайте по теме
Из России по стандартам. Будущее экспорта машин
24.01.2018, 07:54
«Глас народа»: «Дело было не в бобинке, кое-кто сидел в кабинке»
22.01.2018, 11:01
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
17.01.2018, 09:17
«Глас народа»: штраф за окурки – хорошо. А судьи кто?
16.01.2018, 12:24
Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
14.01.2018, 21:51
Читайте по теме
Из России по стандартам. Будущее экспорта машин
24.01.2018, 07:54
«Глас народа»: «Дело было не в бобинке, кое-кто сидел в кабинке»
22.01.2018, 11:01
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
17.01.2018, 09:17
«Глас народа»: штраф за окурки – хорошо. А судьи кто?
16.01.2018, 12:24
Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
14.01.2018, 21:51
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
После поездки по бездорожью начались проблемы со сцеплением. В итоге педаль провалилась в пол и не возвращается обратно, если не сделать это в ручную. Сцепление не схватывается, его просто не стало. Поменял диск сцепления - проблема осталась. Корзина целая, все с ней хорошо. Машина не едет совсем соответсвенно ...
Системы GPS и ГЛОНАСС мониторинга транспорта. Эффективные решения для разных видов бизнеса от автомобильных грузоперевозок до такси. https:// avtt.ru
Столкнулся с такой трудностью при запуске двигателя, что после того, как повернуть ключ в замке зажигания - мотор заводится буквально на 30-60 секунд и глохнет. Обороты двигателя при этом не стабильные, холостого хода нет совсем. И из выхлопной системы идет белый дым, но масло в цилиндры не закидывает ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное