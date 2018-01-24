24 января 2018, 17:01

В 2017 году почти 50% автомобилей в России были куплены в кредит

По итогам 2017 года россияне приобрели в кредит порядка 713,6 тыс. легковых авто, что составляет 48,9% от общего объема рынка. Такие данные приводит аналитический центр «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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В десятке российских регионов с наибольшим объемом рынка новых легковых автомобилей больше всего автокредитов в 2017 году было выдано в Челябинской области (62,98% от всех покупок, 23 672 кредита). На втором месте - Башкирия (62,2%, 33 872 кредита). Третье место по количеству автокредитов у Татарстана (60,34%, 42 469 кредитов). Далее следуют Свердловская, Ростовская и Самарская области - соответственно, по 51,85% (23 091 автокредит), 50,49% (20 168 кредитов) и 50,4% (24 655 кредитов).
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Седьмую позицию занял Санкт-Петербург с 48,43% (48 747 кредитов), на восьмом месте - Краснодарский край (44,67%, 24 651 кредит).

А вот Москва и Московская область в этом рейтинге занимают последние позиции со значительным отрывом. В этих регионах автомобили предпочитают покупать за свои деньги. В Москве процент новых машин, купленных в кредит, составил всего 27,69% (59 008 кредитов), а в области - 37,72% (44 575 кредитов).

Всего в 2017 году объем рынка новых легковых автомобилей составил 1,46 млн единиц, что на 16,3% больше в годовом выражении. Для сравнения в 2016 году этот показатель был равен порядка 1,25 млн авто. При этом, по итогам 2016 года в России в кредит было продано 552,4 тыс. автомобилей. Это около 44% от общего объема рынка.

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В 2017 году почти 50% автомобилей в России были куплены в кредит
В десятке российских регионов с наибольшим объемом рынка новых легковых автомобилей больше всего автокредитов в 2017 году было выдано в Челябинской области (62,98% от всех покупок, 23 672 кредита). На втором месте - Башкирия (62,2%, 33 872 кредита). Третье место по количеству автокредитов у Татарстана (60,34%, 42 469 кредитов). Далее следуют Свердловская, Ростовская и Самарская области - соответственно, по 51,85% (23 091 автокредит), 50,49% (20 168 кредитов) и 50,4% (24 655 кредитов).{{material_122273}}Седьмую позицию занял Санкт-Петербург с 48,43% (48 747 кредитов), на восьмом месте - Краснодарский край (44,67%, 24 651 кредит).А вот Москва и Московская область в этом рейтинге занимают последние позиции со значительным отрывом. В этих регионах автомобили предпочитают покупать за свои деньги. В Москве процент новых машин, купленных в кредит, составил всего 27,69% (59 008 кредитов), а в области - 37,72% (44 575 кредитов).Всего в 2017 году объем рынка новых легковых автомобилей составил 1,46 млн единиц, что на 16,3% больше в годовом выражении. Для сравнения в 2016 году этот показатель был равен порядка 1,25 млн авто. При этом, по итогам 2016 года в России в кредит было продано 552,4 тыс. автомобилей. Это около 44% от общего объема рынка.
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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