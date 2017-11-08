8 ноября 2017, 09:35

В 2018 году нас «перехватят» еще на трех автостоянках

В «меню» перехватывающих автостоянок в следующем году ожидаем прибавок. По информации «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга», власти намерены построить и открыть 3 новых «автохранилища» на 324 машиноместа. Они будут располагаться у станций метро «Купчино» и «Рыбацкое».
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Конкретные адреса выглядят следующим образом: Витебский проспект, участок 1 (севернее дома 108, литера Б по Витебскому проспекту) и участок 158 (у дома 108, литера А); Балканская площадь, участок 68 (северо-западнее дома 17, литера А по Малой Балканской улице) и Тепловозная улица, участок 35 (восточнее дома 33, корпус 4, литера А).

В настоящее время в городе на Неве функционирует 14 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1 603 машиноместа. Проект развития сети перехватывающих автостоянок реализуется в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015–2020 годы». Он направлен на оптимизацию движения автомобилей путем предоставления мест для их временного организованного размещения в непосредственной близости от конечных станций метрополитена, крупных станций пересадок наземного, в т.ч. ж/д транспорта при осуществлении автомобилистами поездок с пересадкой с личного транспорта на общественный.

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В 2018 году нас «перехватят» еще на трех автостоянках
Конкретные адреса выглядят следующим образом: Витебский проспект, участок 1 (севернее дома 108, литера Б по Витебскому проспекту) и участок 158 (у дома 108, литера А); Балканская площадь, участок 68 (северо-западнее дома 17, литера А по Малой Балканской улице) и Тепловозная улица, участок 35 (восточнее дома 33, корпус 4, литера А).В настоящее время в городе на Неве функционирует 14 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1 603 машиноместа. Проект развития сети перехватывающих автостоянок реализуется в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015–2020 годы». Он направлен на оптимизацию движения автомобилей путем предоставления мест для их временного организованного размещения в непосредственной близости от конечных станций метрополитена, крупных станций пересадок наземного, в т.ч. ж/д транспорта при осуществлении автомобилистами поездок с пересадкой с личного транспорта на общественный.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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