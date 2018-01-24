В 2018 году отремонтируют более 400 километров дорог
В Краснодарском крае компания капитально отремонтирует участок с 1459 – 1494 трассы М-4 «Дон», проходящий по курортной зоне через населенные пункты Михайловский перевал, Текос и Пшада. Это популярные среди туристов, особенно среди путешествующих на своем автомобиле, курорты. Работы были начаты в 2017 году. В текущем году здесь будет усилена дорожная одежда, произведён ремонт мостов, подпорных стен, водопропускных труб и водоотводных сооружений.
Одним из самых крупных проектов ремонтной кампании 2018 года станет капитальный ремонт участка автодороги М-1 «Беларусь» 160 – 196 км в Смоленской области. Здесь также будет усилена дорожная одежда, отремонтированы мосты, установлены автопавильоны, обустроено освещение. В целях безопасности планируется поставить осевое барьерное ограждение.
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