24 января 2018, 14:55

В 2018 году отремонтируют более 400 километров дорог

В текущем году «Автодор» увеличит ремонтную программу на 23% по отношению к 2017 году и отремонтирует порядка 400 км автодорог. Наиболее масштабными по объему работ станут проекты капитального ремонта на М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь».
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Основные работы на М-4 будут направлены на ремонты дорог альтернативных направлений. Это альтернативная платному участку дорога в Тульской области, которая проходит по городу Богородицк. Планируется также ремонт дорог, которые идут по населенным пунктам Елец, Задонск и Хлевное в Липецкой области. Здесь будет заменена дорожная одежда на более прочную и долговечную.

В Краснодарском крае компания капитально отремонтирует участок с 1459 – 1494 трассы М-4 «Дон», проходящий по курортной зоне через населенные пункты Михайловский перевал, Текос и Пшада. Это популярные среди туристов, особенно среди путешествующих на своем автомобиле, курорты. Работы были начаты в 2017 году. В текущем году здесь будет усилена дорожная одежда, произведён ремонт мостов, подпорных стен, водопропускных труб и водоотводных сооружений.

Одним из самых крупных проектов ремонтной кампании 2018 года станет капитальный ремонт участка автодороги М-1 «Беларусь» 160 – 196 км в Смоленской области. Здесь также будет усилена дорожная одежда, отремонтированы мосты, установлены автопавильоны, обустроено освещение. В целях безопасности планируется поставить осевое барьерное ограждение.

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В 2018 году отремонтируют более 400 километров дорог
{{material_122340}}Основные работы на М-4 будут направлены на ремонты дорог альтернативных направлений. Это альтернативная платному участку дорога в Тульской области, которая проходит по городу Богородицк. Планируется также ремонт дорог, которые идут по населенным пунктам Елец, Задонск и Хлевное в Липецкой области. Здесь будет заменена дорожная одежда на более прочную и долговечную.В Краснодарском крае компания капитально отремонтирует участок с 1459 – 1494 трассы М-4 «Дон», проходящий по курортной зоне через населенные пункты Михайловский перевал, Текос и Пшада. Это популярные среди туристов, особенно среди путешествующих на своем автомобиле, курорты. Работы были начаты в 2017 году. В текущем году здесь будет усилена дорожная одежда, произведён ремонт мостов, подпорных стен, водопропускных труб и водоотводных сооружений. Одним из самых крупных проектов ремонтной кампании 2018 года станет капитальный ремонт участка автодороги М-1 «Беларусь» 160 – 196 км в Смоленской области. Здесь также будет усилена дорожная одежда, отремонтированы мосты, установлены автопавильоны, обустроено освещение. В целях безопасности планируется поставить осевое барьерное ограждение.
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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