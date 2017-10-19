19 октября 2017, 17:17

В 2018 году Volkswagen выпустит новый спорткар

Европейский автопроизводитель Volkswagen анонсировал выпуск нового спорткара в следующем году. Новинка должна совершить экстремальный подъем на американскую гору Пайкс-Пик в июне 2018 года.
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В 2018 году Volkswagen выпустит новый спорткар Volkswagen

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В настоящее время компания поделилась только тизерными изображениями будущего спорткара. Ожидается, что он будет приводиться в движение электрической силовой установкой. На снимках видно, что модель получит куполообразную крышу и массивный спойлер.

Пока марка держит в секрете все технические характеристики электрической «гонки». Создатели лишили модель радиаторной решетки и воздухозаборников. Это подтверждает предположение о «зеленой» начинке. Зарубежные журналисты строят догадки, что этот прототип не получит дорожного аналога.

Выпуск экологически чистого спорткара запланирован в рамках реализации плана компании по выпуску 80 электрокаров. Изначально Volkswagen заявлял о 30 экологических новинках, но сейчас решил усложнить себе задачу. Отметим, что электрокары выйдут под различными брендами, входящими в состав группы VW.

Для реализации этой политики концерн намерен к 2030 году инвестировать 20 млн евро в развитие линейки автомобилей с полностью электрическими и гибридными двигателями. Это позволит через 13 лет иметь в линейке 300 наименований «зеленых» машин. Первым электрокаром станет кроссовер из семейства I.D. Его прототип дебютировал на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года.

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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vadimev222
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| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла в этой ...
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В 2018 году Volkswagen выпустит новый спорткар
{{material_120918}}В настоящее время компания поделилась только тизерными изображениями будущего спорткара. Ожидается, что он будет приводиться в движение электрической силовой установкой. На снимках видно, что модель получит куполообразную крышу и массивный спойлер.Пока марка держит в секрете все технические характеристики электрической «гонки». Создатели лишили модель радиаторной решетки и воздухозаборников. Это подтверждает предположение о «зеленой» начинке. Зарубежные журналисты строят догадки, что этот прототип не получит дорожного аналога.Выпуск экологически чистого спорткара запланирован в рамках реализации плана компании по выпуску 80 электрокаров. Изначально Volkswagen заявлял о 30 экологических новинках, но сейчас решил усложнить себе задачу. Отметим, что электрокары выйдут под различными брендами, входящими в состав группы VW. Для реализации этой политики концерн намерен к 2030 году инвестировать 20 млн евро в развитие линейки автомобилей с полностью электрическими и гибридными двигателями. Это позволит через 13 лет иметь в линейке 300 наименований «зеленых» машин. Первым электрокаром станет кроссовер из семейства I.D. Его прототип дебютировал на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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