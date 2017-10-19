В 2018 году Volkswagen выпустит новый спорткар
Пока марка держит в секрете все технические характеристики электрической «гонки». Создатели лишили модель радиаторной решетки и воздухозаборников. Это подтверждает предположение о «зеленой» начинке. Зарубежные журналисты строят догадки, что этот прототип не получит дорожного аналога.
Выпуск экологически чистого спорткара запланирован в рамках реализации плана компании по выпуску 80 электрокаров. Изначально Volkswagen заявлял о 30 экологических новинках, но сейчас решил усложнить себе задачу. Отметим, что электрокары выйдут под различными брендами, входящими в состав группы VW.
Для реализации этой политики концерн намерен к 2030 году инвестировать 20 млн евро в развитие линейки автомобилей с полностью электрическими и гибридными двигателями. Это позволит через 13 лет иметь в линейке 300 наименований «зеленых» машин. Первым электрокаром станет кроссовер из семейства I.D. Его прототип дебютировал на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года.
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