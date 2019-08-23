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23 августа 2019, 00:35

В 2019 году Isuzu открыла в России 10 новых дилерских центров

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Японская компания Isuzu продолжает расширять в России дилерскую сеть. В первой половине 2019 года в Центральном федеральном округе, Сибири и на Дальнем Востоке открылись 10 новых центров по продаже и обслуживанию грузовой техники и пикапов D-Max.
В 2019 году Isuzu открыла в России 10 новых дилерских центров

 

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Перед российским офисом Isuzu поставлена задача обеспечить автомобили марки качественным сервисом и оригинальными запчастями во всех основных регионах страны. Сейчас модельный ряд Isuzu в России представлен автомобилями четырех основных категорий: легковые пикапы D-Max, малотоннажные грузовики Elf, среднетоннажные Forward и тяжелые Giga.

С начала года в России открылись 10 новых дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей Isuzu. Четыре из них, в Саратове, Пензе, Великом Новгороде и Московской области специализируются на грузовом направлении:
 
 
Остальные шесть продают и обслуживают пикапы D-Max – новые центры появились в Липецке, Московской области, Ростове-на-Дону, Омске, Самаре и в Южно-Сахалинске:
 

В апреле 2019 года в России начались официальные продажи рестайлингового пикапа D-Max. Автомобилю освежили переднюю часть кузова и заменили старый мотор на новый мощностью 177 л.с. Цены сейчас начинаются от 2 145 000 рублей. Дорестайлинговый пикап можно приобрести с серьезной скидкой за 1 885 000 рублей. До конца года компания должна определиться, выводить ли на наш рынок вторую легковую модель – рамный внедорожник Isuzu MU-X.

Автомобили Isuzu официально продаются в России с 2006 года. Грузовая линейка выпускается на заводе в Ульяновске. Модельный ряд коммерческой техники включает шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн и насчитывает 180 версий, модификаций и комплектаций двенадцати базовых моделей. В настоящее время в нашей стране работают 85 дилерских центров Isuzu.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Для российской деревни дороговат "хлебороб". Те, у кого есть такие деньги, предпочтут более известного и проверенного производителя. Тем более, что ходовые качество у него, как описано в тесте, совсем не на пару миллионов.
Леонид
Isuzu D-Max обзавелся «арктической» модификацией
Вот зачем британцам арктическая модификация, разве что штурмовать безлюдные просторы Северной Шотландии, но там лучше на лодках, чем на автомобилях. А нам бы в России очень бы пригодилась такая модификация.
Сергей
Форум Isuzu Midi
Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
Сергей
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В 2019 году Isuzu открыла в России 10 новых дилерских центров
{{material_126394}}Перед российским офисом Isuzu поставлена задача обеспечить автомобили марки качественным сервисом и оригинальными запчастями во всех основных регионах страны. Сейчас модельный ряд Isuzu в России представлен автомобилями четырех основных категорий: легковые пикапы D-Max, малотоннажные грузовики Elf, среднетоннажные Forward и тяжелые Giga.С начала года в России открылись 10 новых дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей Isuzu. Четыре из них, в Саратове, Пензе, Великом Новгороде и Московской области специализируются на грузовом направлении: ООО «ТТМ Центр» (Саратов)ООО «Пензенская автомобильная компания» (Пенза)ООО СП «НБИ Транспорт-Сервис» (Великий Новгород)ООО «АвтоФорум-Богородск-П» (Московская область)   Остальные шесть продают и обслуживают пикапы D-Max – новые центры появились в Липецке, Московской области, Ростове-на-Дону, Омске, Самаре и в Южно-Сахалинске: ООО «ИСУЗУ ЛИПЕЦК» (Липецк)ООО «АвтоФорум-Богородск-П» (Московская область)ООО «ВИК АВТО» (Ростов-на-Дону)ООО «ФЕНИКС-АВТО ХМ» (Омск)ООО «Исузу Сахалин» (Южно-Сахалинск)ООО «ЭХО-Н» (Самара) В апреле 2019 года в России начались официальные продажи рестайлингового пикапа D-Max. Автомобилю освежили переднюю часть кузова и заменили старый мотор на новый мощностью 177 л.с. Цены сейчас начинаются от 2 145 000 рублей. Дорестайлинговый пикап можно приобрести с серьезной скидкой за 1 885 000 рублей. До конца года компания должна определиться, выводить ли на наш рынок вторую легковую модель – рамный внедорожник Isuzu MU-X.Автомобили Isuzu официально продаются в России с 2006 года. Грузовая линейка выпускается на заводе в Ульяновске. Модельный ряд коммерческой техники включает шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн и насчитывает 180 версий, модификаций и комплектаций двенадцати базовых моделей. В настоящее время в нашей стране работают 85 дилерских центров Isuzu.
2019-08-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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