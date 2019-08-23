23 августа 2019, 00:35
В 2019 году Isuzu открыла в России 10 новых дилерских центров
- 336
- 0
Японская компания Isuzu продолжает расширять в России дилерскую сеть. В первой половине 2019 года в Центральном федеральном округе, Сибири и на Дальнем Востоке открылись 10 новых центров по продаже и обслуживанию грузовой техники и пикапов D-Max.
Ранее мы писали
Японская компания Isuzu хотела бы пополнить легковой модельный ряд в России еще одним внедорожником – рамным ...Читать далее
С начала года в России открылись 10 новых дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей Isuzu. Четыре из них, в Саратове, Пензе, Великом Новгороде и Московской области специализируются на грузовом направлении:
Остальные шесть продают и обслуживают пикапы D-Max – новые центры появились в Липецке, Московской области, Ростове-на-Дону, Омске, Самаре и в Южно-Сахалинске:
В апреле 2019 года в России начались официальные продажи рестайлингового пикапа D-Max. Автомобилю освежили переднюю часть кузова и заменили старый мотор на новый мощностью 177 л.с. Цены сейчас начинаются от 2 145 000 рублей. Дорестайлинговый пикап можно приобрести с серьезной скидкой за 1 885 000 рублей. До конца года компания должна определиться, выводить ли на наш рынок вторую легковую модель – рамный внедорожник Isuzu MU-X.
Автомобили Isuzu официально продаются в России с 2006 года. Грузовая линейка выпускается на заводе в Ульяновске. Модельный ряд коммерческой техники включает шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн и насчитывает 180 версий, модификаций и комплектаций двенадцати базовых моделей. В настоящее время в нашей стране работают 85 дилерских центров Isuzu.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
14.05.2017, 16:44
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
14.05.2017, 16:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Для российской деревни дороговат "хлебороб". Те, у кого есть такие деньги, предпочтут более известного и проверенного производителя. Тем более, что ходовые качество у него, как описано в тесте, совсем не на пару миллионов.
Вот зачем британцам арктическая модификация, разве что штурмовать безлюдные просторы Северной Шотландии, но там лучше на лодках, чем на автомобилях. А нам бы в России очень бы пригодилась такая модификация.
Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве