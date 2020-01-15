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15 января 2020, 17:23

В 2019 году Mercedes-Benz сохранил лидерство в российском премиум-сегменте

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В 2019 году российские дилеры реализовали более 42 тысяч новых легковых автомобилей Mercedes-Benz или на 11% больше, чем годом ранее. По данным АЕБ, с отрывом в 526 автомобилей от BMW, марка заняла первое место в премиальном сегменте и вошла в ТОП-10 самых продаваемых брендов на российском рынке.
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Поединок между Mercedes-Benz и BMW вновь завершился в пользу первого. Но по сравнению с 2018 годом отрыв существенно сократился: с двух тысяч до пятисот машин. В 2019 году Mercedes-Benz продал в России 42 046 легковых автомобилей (+11%). Рост в декабре был еще заметнее: +45% до 3 362 автомобилей. Впервые за долгие годы Mercedes-Benz удалось пробиться в десятку самых продаваемых брендов России. Отчасти этому способствовал рост интереса к марке, отчасти - падение продаж Ford (-43%), Mitsubishi (-12%) и УАЗ (-2%), которые в 2018 году занимали 10 – 12 места.

Как сообщает пресс-служба Mercedes-Benz, лидирующие позиции в своих сегментах удерживают автомобили E-Class, а также кроссоверы GLC и GLE. Пикап Х-Class по итогам года установил новый рекорд продаж. Спрос на него вырос более чем вдвое – до 549 автомобилей. На сегодняшний день дилерская сеть марки насчитывает 74 центра и 10 сервисных станций.

В июне 2020 года Mercedes-Benz привезет в Россию новый семиместный кроссовер GLB. Почти одновременно с ним в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый электрокар марки – кроссовер Mercedes-Benz EQC. В июле у дилеров появятся первые экземпляры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS. Цены и комплектации объявят ближе к началу продаж.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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В 2019 году Mercedes-Benz сохранил лидерство в российском премиум-сегменте
{{material_128178}}Поединок между Mercedes-Benz и BMW вновь завершился в пользу первого. Но по сравнению с 2018 годом отрыв существенно сократился: с двух тысяч до пятисот машин. В 2019 году Mercedes-Benz продал в России 42 046 легковых автомобилей (+11%). Рост в декабре был еще заметнее: +45% до 3 362 автомобилей. Впервые за долгие годы Mercedes-Benz удалось пробиться в десятку самых продаваемых брендов России. Отчасти этому способствовал рост интереса к марке, отчасти - падение продаж Ford (-43%), Mitsubishi (-12%) и УАЗ (-2%), которые в 2018 году занимали 10 – 12 места.Как сообщает пресс-служба Mercedes-Benz, лидирующие позиции в своих сегментах удерживают автомобили E-Class, а также кроссоверы GLC и GLE. Пикап Х-Class по итогам года установил новый рекорд продаж. Спрос на него вырос более чем вдвое – до 549 автомобилей. На сегодняшний день дилерская сеть марки насчитывает 74 центра и 10 сервисных станций.В июне 2020 года Mercedes-Benz привезет в Россию новый семиместный кроссовер GLB. Почти одновременно с ним в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый электрокар марки – кроссовер Mercedes-Benz EQC. В июле у дилеров появятся первые экземпляры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS. Цены и комплектации объявят ближе к началу продаж.
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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