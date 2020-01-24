24 января 2020, 14:30
В 2019 году ОСАГО подешевело на 5%
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Российский союз автостраховщиков (РСА) подвел предварительные итоги по продажам ОСАГО в 2019 году. Средняя стоимость полиса снизилась на 4,9% и составила 5 423 рубля.
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Все эти нововведения повлияли на среднюю стоимость ОСАГО. Вопреки опасениям автовладельцев страховая премия снизилась на 4,9%. Теперь полис «автогражданки» стоит в среднем по России 5 423 рубля. Такую статистику привел глава РСА Игорь Юргенс. По его словам, на рынке ОСАГО возросла конкуренция между страховыми компаниями.
Однако, чтобы сохранить наметившуюся тенденцию, необходимо продолжить реформу ОСАГО и еще больше «отпустить» тарифы. Ожидалось, что с 1 сентября 2019 года тарифный коридор расширится до 30% вверх и вниз, а с 1 сентября 2020 года – до 40%. Но пока либерализация откладывается.
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