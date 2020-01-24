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24 января 2020, 14:30

В 2019 году ОСАГО подешевело на 5%

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Российский союз автостраховщиков (РСА) подвел предварительные итоги по продажам ОСАГО в 2019 году. Средняя стоимость полиса снизилась на 4,9% и составила 5 423 рубля.
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С 9 января 2019 года в России началась реформа ОСАГО. Тарифный коридор расширили на 20% в обе стороны. Теперь каждая страховая компания самостоятельно устанавливает расценки на «автогражданку» в зависимости от собственной статистики. Кроме того, были пересмотрены корректирующие коэффициенты «возраст-стаж». Вместо четырех установили 58 градаций возраста и стажа. А с 1 апреля 2019 года реформировали коэффициент бонус-малус (КБМ). Теперь у каждого водителя только один КБМ, из нескольких выбирали самый низкий.

Все эти нововведения повлияли на среднюю стоимость ОСАГО. Вопреки опасениям автовладельцев страховая премия снизилась на 4,9%. Теперь полис «автогражданки» стоит в среднем по России 5 423 рубля. Такую статистику привел глава РСА Игорь Юргенс. По его словам, на рынке ОСАГО возросла конкуренция между страховыми компаниями.

Однако, чтобы сохранить наметившуюся тенденцию, необходимо продолжить реформу ОСАГО и еще больше «отпустить» тарифы. Ожидалось, что с 1 сентября 2019 года тарифный коридор расширится до 30% вверх и вниз, а с 1 сентября 2020 года – до 40%. Но пока либерализация откладывается. 


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В 2019 году ОСАГО подешевело на 5%
{{material_126323}}С 9 января 2019 года в России началась реформа ОСАГО. Тарифный коридор расширили на 20% в обе стороны. Теперь каждая страховая компания самостоятельно устанавливает расценки на «автогражданку» в зависимости от собственной статистики. Кроме того, были пересмотрены корректирующие коэффициенты «возраст-стаж». Вместо четырех установили 58 градаций возраста и стажа. А с 1 апреля 2019 года реформировали коэффициент бонус-малус (КБМ). Теперь у каждого водителя только один КБМ, из нескольких выбирали самый низкий.Все эти нововведения повлияли на среднюю стоимость ОСАГО. Вопреки опасениям автовладельцев страховая премия снизилась на 4,9%. Теперь полис «автогражданки» стоит в среднем по России 5 423 рубля. Такую статистику привел глава РСА Игорь Юргенс. По его словам, на рынке ОСАГО возросла конкуренция между страховыми компаниями.Однако, чтобы сохранить наметившуюся тенденцию, необходимо продолжить реформу ОСАГО и еще больше «отпустить» тарифы. Ожидалось, что с 1 сентября 2019 года тарифный коридор расширится до 30% вверх и вниз, а с 1 сентября 2020 года – до 40%. Но пока либерализация откладывается. 
2020-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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