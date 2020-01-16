В 2019 году петербургские автобусы перевезли 326 млн пассажиров
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Фото: avtobus.spb.ru
При этом несколько свеженьких автобусов досталось и другим районам мегаполиса. Это стало возможным благодаря прошлогодней закупке 40 двухсекционных автобусов.
Электронная оплата
В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отмечают, что пассажиры автобусов все активнее используют для оплаты проезда электронный билет «Подорожник». Он, напомним, предоставляет скидки, в зависимости от количества поездок. В 2019 году «Подорожником» воспользовались 52 млн раз - это на 4 млн больше, чем годом ранее.
Как показала практика прошлого года, востребована и услуга активации удаленного пополнения билета. Она, подчеркивают на предприятии, экономит время и финансы пользователей общественного транспорта. За 12 месяцев прошлого года в автобусах ресурс был активирован 90 000 раз.
В I полугодии наступившего года «Пассажиравтотранс» планирует сократить интервалы движения муниципальных автобусов на наиболее востребованных маршрутах, а также обеспечить дополнительное сообщение со станцией метро «Беговая», что расположена в Приморском районе. Это, как говорят представители предприятия, улучшит транспортное обслуживание горожан.
Справочная информация
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс») является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков автобусным транспортом Северо-Западного региона России. Находится в ведении Комитета по транспорту горадминистрации.
В структуру предприятия входят 6 автобусных парков, автобусный вокзал, учебный комбинат, медико-санитарная часть № 70. Персонал насчитывает около 10 000 человек. Приобретаемые автобусы соответствуют стандартам Евро-5 и EEV.
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