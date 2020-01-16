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16 января 2020, 16:41

В 2019 году петербургские автобусы перевезли 326 млн пассажиров

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Фото пользователя 110km.ru
В минувшем году муниципальные автобусы «Пассажиравтотранса» перевезли в общей сложности 326 млн петербуржцев и гостей Северной столицы. По информации пресс-службы предприятия, это аж на 2 млн больше, чем в 2018-м.
В 2019 году петербургские автобусы перевезли 326 млн пассажиров

Фото: avtobus.spb.ru

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В городе действовало 158 автобусных маршрутов, на которых ежедневно трудилось 1600 автобусов. При этом на 19 направлениях количество автобусов было увеличено. Наиболее  современный подвижной состав обеспечивал перевозку пассажиров на маршрутах  № 39 и 39Э, которые, как известно, соединяют Санкт-Петербург и аэропорт «Пулково».

При этом несколько свеженьких автобусов досталось и другим районам мегаполиса. Это стало возможным благодаря прошлогодней закупке 40 двухсекционных автобусов.

Электронная оплата

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отмечают, что пассажиры автобусов все активнее используют для оплаты проезда электронный билет «Подорожник». Он, напомним,  предоставляет скидки, в зависимости от количества поездок. В 2019 году «Подорожником» воспользовались 52 млн раз - это на 4 млн больше, чем годом ранее. 

Как показала практика прошлого года, востребована и услуга активации удаленного пополнения билета. Она, подчеркивают на предприятии, экономит время и финансы пользователей общественного транспорта. За 12 месяцев прошлого года в автобусах ресурс был активирован 90 000 раз.

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Схема проста: пополнив билет в онлайн-режиме, любой пассажир может приложить его в салоне к терминалу для банковских карт, активировать пополнение и оплатить проезд. При этом заходить в кассу вестибюля ближайшего метро для активации совсем не обязательно.

В I полугодии наступившего года «Пассажиравтотранс» планирует сократить интервалы движения муниципальных автобусов на наиболее востребованных маршрутах, а также обеспечить дополнительное сообщение со станцией метро «Беговая», что расположена в Приморском районе. Это, как говорят представители предприятия, улучшит транспортное обслуживание горожан.

Справочная информация

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс») является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков автобусным транспортом Северо-Западного региона России. Находится в ведении Комитета по транспорту горадминистрации.

В структуру предприятия входят 6 автобусных парков, автобусный вокзал, учебный комбинат, медико-санитарная часть № 70. Персонал насчитывает около 10 000 человек. Приобретаемые автобусы  соответствуют  стандартам  Евро-5 и EEV.


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В 2019 году петербургские автобусы перевезли 326 млн пассажиров
{{material_128584}} В городе действовало 158 автобусных маршрутов, на которых ежедневно трудилось 1600 автобусов. При этом на 19 направлениях количество автобусов было увеличено. Наиболее  современный подвижной состав обеспечивал перевозку пассажиров на маршрутах  № 39 и 39Э, которые, как известно, соединяют Санкт-Петербург и аэропорт «Пулково». При этом несколько свеженьких автобусов досталось и другим районам мегаполиса. Это стало возможным благодаря прошлогодней закупке 40 двухсекционных автобусов.Электронная оплата В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отмечают, что пассажиры автобусов все активнее используют для оплаты проезда электронный билет «Подорожник». Он, напомним,  предоставляет скидки, в зависимости от количества поездок. В 2019 году «Подорожником» воспользовались 52 млн раз - это на 4 млн больше, чем годом ранее.  Как показала практика прошлого года, востребована и услуга активации удаленного пополнения билета. Она, подчеркивают на предприятии, экономит время и финансы пользователей общественного транспорта. За 12 месяцев прошлого года в автобусах ресурс был активирован 90 000 раз. {{material_128357}} Схема проста: пополнив билет в онлайн-режиме, любой пассажир может приложить его в салоне к терминалу для банковских карт, активировать пополнение и оплатить проезд. При этом заходить в кассу вестибюля ближайшего метро для активации совсем не обязательно.В I полугодии наступившего года «Пассажиравтотранс» планирует сократить интервалы движения муниципальных автобусов на наиболее востребованных маршрутах, а также обеспечить дополнительное сообщение со станцией метро «Беговая», что расположена в Приморском районе. Это, как говорят представители предприятия, улучшит транспортное обслуживание горожан.Справочная информацияСанкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс») является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков автобусным транспортом Северо-Западного региона России. Находится в ведении Комитета по транспорту горадминистрации. В структуру предприятия входят 6 автобусных парков, автобусный вокзал, учебный комбинат, медико-санитарная часть № 70. Персонал насчитывает около 10 000 человек. Приобретаемые автобусы  соответствуют  стандартам  Евро-5 и EEV.
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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