3 февраля 2020, 16:28
В 2019 году петербургские автозаводы снизили темпы производства
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Фото: Hyundai
В 2019 году три петербургских автозавода, Hyundai, Nissan и Toyota, сообща выпустили 372 тысячи легковых автомобилей или на 1% меньше, чем годом ранее. При этом доля петербургского автопрома по отношению к общероссийским объемам выросла.
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Больше всего машин в Петербурге по-прежнему выпускает завод Hyundai. На его долю приходится 66% городского автопрома. Еще 20% занимает Toyota, остальные 14% - у Nissan. При этом в 2019 году только Toyota удалось увеличить производство, поставив абсолютный рекорд за всю историю существования петербургского предприятия. Nissan и Hyundai завершили год с минусом. Общая загрузка автомобильных заводов в Петербурге составляет 83%.
В 2020 году производство автомобилей в Северной столице останется, скорее всего, на прошлогоднем уровне. Многие будет зависеть от ситуации на отечественном авторынке. Колебания могут составить не более 2% в каждую сторону. Сейчас три городских завода выпускают 9 моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Шесть из них стабильно входят в ТОП-25 российских бестселлеров (Kia Rio, Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Solaris, Toyota RAV4 и Camry). Доля петербургского автопрома в общероссийских объемах производства достигла 24,8% (+1,3%).
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