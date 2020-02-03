Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 февраля 2020, 16:28

В 2019 году петербургские автозаводы снизили темпы производства

  • 61
  • 0
Фото: Hyundai
В 2019 году три петербургских автозавода, Hyundai, Nissan и Toyota, сообща выпустили 372 тысячи легковых автомобилей или на 1% меньше, чем годом ранее. При этом доля петербургского автопрома по отношению к общероссийским объемам выросла.
Ранее мы писали
В 2019 году петербургские дилеры реализовали 153,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей или ...
Читать далее
В прошлом году в Санкт-Петербурге было выпущено 372 тысячи легковых автомобилей (-1%), сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на «Auto-Dealer-СПб». На экспорт отправились около 30 тысяч машин (+36%). В декабре, впервые за предыдущие пять месяцев, наблюдалась положительная динамика по сравнению с 2018 годом. С конвейеров сошли 34 200 автомобилей (+5%). 

Больше всего машин в Петербурге по-прежнему выпускает завод Hyundai. На его долю приходится 66% городского автопрома. Еще 20% занимает Toyota, остальные 14% - у Nissan. При этом в 2019 году только Toyota удалось увеличить производство, поставив абсолютный рекорд за всю историю существования петербургского предприятия. Nissan и Hyundai завершили год с минусом. Общая загрузка автомобильных заводов в Петербурге составляет 83%.

В 2020 году производство автомобилей в Северной столице останется, скорее всего, на прошлогоднем уровне. Многие будет зависеть от ситуации на отечественном авторынке. Колебания могут составить не более 2% в каждую сторону. Сейчас три городских завода выпускают 9 моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Шесть из них стабильно входят в ТОП-25 российских бестселлеров (Kia Rio, Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Solaris, Toyota RAV4 и Camry). Доля петербургского автопрома в общероссийских объемах производства достигла 24,8% (+1,3%).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Мосрентсервис Москва | отзывы
Не понравился салон. Менеджеру я был не интересен, на мои вопросы по автомобилю отвечал неохотно. В трейд-ин стало еще хуже, оценщик вместо того чтобы делать свою работу стал мне рассказывать, что я много хочу за свой авто и что аппетиты надо поумерить. Это не только не его дело, но еще и хамство. Окончательно ...
Харитонов
Техинком Строгино УАЗ | отзывы
У меня Патриот, пробег 52 тыс. км. Приехал с стуком в подвеске, сдал в ремзону в два часа дня. Около четырех позвонил приемщик, сказал, что ничего не стучит, нет причин для ремонта. Отпросился с работы, приехал, сели с мастером в машину, сделали круг по двору, после чего он услышал стук. Взяли в работу ...
Atkins
Автовернисаж Кубинская | отзывы
Хотел купить машину, но срезался на кредите. Подал заявку, мне сообщают, что заявка действует только один день, уйти и вернуться завтра нельзя. Два часа я торчал у них, мне то и дело какие-то бумажки совали на почитать, голова была забита. Одобрил кредит только один банк, тут выяснилось, что безнал не ...
аноним
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В 2019 году петербургские автозаводы снизили темпы производства
{{material_128776}}В прошлом году в Санкт-Петербурге было выпущено 372 тысячи легковых автомобилей (-1%), сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на «Auto-Dealer-СПб». На экспорт отправились около 30 тысяч машин (+36%). В декабре, впервые за предыдущие пять месяцев, наблюдалась положительная динамика по сравнению с 2018 годом. С конвейеров сошли 34 200 автомобилей (+5%). Больше всего машин в Петербурге по-прежнему выпускает завод Hyundai. На его долю приходится 66% городского автопрома. Еще 20% занимает Toyota, остальные 14% - у Nissan. При этом в 2019 году только Toyota удалось увеличить производство, поставив абсолютный рекорд за всю историю существования петербургского предприятия. Nissan и Hyundai завершили год с минусом. Общая загрузка автомобильных заводов в Петербурге составляет 83%.В 2020 году производство автомобилей в Северной столице останется, скорее всего, на прошлогоднем уровне. Многие будет зависеть от ситуации на отечественном авторынке. Колебания могут составить не более 2% в каждую сторону. Сейчас три городских завода выпускают 9 моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Шесть из них стабильно входят в ТОП-25 российских бестселлеров (Kia Rio, Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Solaris, Toyota RAV4 и Camry). Доля петербургского автопрома в общероссийских объемах производства достигла 24,8% (+1,3%).
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Екатеринбург Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться