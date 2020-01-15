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15 января 2020, 10:06

В 2019 году продажи Suzuki в России выросли на 28%

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Российские дилеры Suzuki реализовали в минувшем году 7,7 тысячи вседорожников или на 28% больше, чем в 2018-м. Бестселлером марки в России остается кроссовер Vitara. На него приходится более 70% продаж.
В 2019 году продажи Suzuki в России выросли на 28

Фото взято из открытых источников

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Российский офис Suzuki подвел итоги 2019 года. За отчетный период дилеры реализовали 7 731 автомобиль (+28%). Основная доля продаж (72%) пришлась на кроссовер Vitara, который разошелся тиражом 5 590 экземпляров. По сравнению с 2018 годом спрос на него увеличился на 33%. Отчасти такому успеху модель обязана рестайлингу. Продажи обновленной версии стартовали в феврале 2019-го.

Второе место занимает кроссовер Suzuki SX4, продажи которого возросли на 17% и достигли 1 584 автомобилей. С июня покупателям доступна лимитированная версия SX4 Tabi для меломанов с аудиосистемой Pioneer. Еще одна новинка прошлого года – компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения, продажи которого начались в августе. Всего за год дилеры реализовали 557 внедорожников (+20%).

В 2019 году Suzuki расширила дилерскую сеть. Сейчас в нашей стране работают 54 официальных дилерских центра марки. Два новых автосалона Suzuki открылись в Санкт-Петербурге, по одному – в Казани и Волгограде. Готовы принять первых клиентов новые дилерские центры в Твери и Сургуте.

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Сергей
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ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
MichaMeL
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Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
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В 2019 году продажи Suzuki в России выросли на 28%
{{material_127774}}Российский офис Suzuki подвел итоги 2019 года. За отчетный период дилеры реализовали 7 731 автомобиль (+28%). Основная доля продаж (72%) пришлась на кроссовер Vitara, который разошелся тиражом 5 590 экземпляров. По сравнению с 2018 годом спрос на него увеличился на 33%. Отчасти такому успеху модель обязана рестайлингу. Продажи обновленной версии стартовали в феврале 2019-го.Второе место занимает кроссовер Suzuki SX4, продажи которого возросли на 17% и достигли 1 584 автомобилей. С июня покупателям доступна лимитированная версия SX4 Tabi для меломанов с аудиосистемой Pioneer. Еще одна новинка прошлого года – компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения, продажи которого начались в августе. Всего за год дилеры реализовали 557 внедорожников (+20%).В 2019 году Suzuki расширила дилерскую сеть. Сейчас в нашей стране работают 54 официальных дилерских центра марки. Два новых автосалона Suzuki открылись в Санкт-Петербурге, по одному – в Казани и Волгограде. Готовы принять первых клиентов новые дилерские центры в Твери и Сургуте.
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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