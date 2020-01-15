15 января 2020, 10:06
В 2019 году продажи Suzuki в России выросли на 28%
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Российские дилеры Suzuki реализовали в минувшем году 7,7 тысячи вседорожников или на 28% больше, чем в 2018-м. Бестселлером марки в России остается кроссовер Vitara. На него приходится более 70% продаж.
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Второе место занимает кроссовер Suzuki SX4, продажи которого возросли на 17% и достигли 1 584 автомобилей. С июня покупателям доступна лимитированная версия SX4 Tabi для меломанов с аудиосистемой Pioneer. Еще одна новинка прошлого года – компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения, продажи которого начались в августе. Всего за год дилеры реализовали 557 внедорожников (+20%).
В 2019 году Suzuki расширила дилерскую сеть. Сейчас в нашей стране работают 54 официальных дилерских центра марки. Два новых автосалона Suzuki открылись в Санкт-Петербурге, по одному – в Казани и Волгограде. Готовы принять первых клиентов новые дилерские центры в Твери и Сургуте.
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Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
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