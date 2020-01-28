28 января 2020, 09:26
В 2019 году россияне побили рекорд по автокредитам
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В 2019 году в России было оформлено почти 950 тысяч автокредитов на общую сумму порядка 750 млрд рублей. Эти показатели стали рекордными за последние несколько лет, как по сумме кредитования, так и по числу выданных займов.
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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году было выдано рекордное за последние 6 лет количество кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей – 947,3 тысячи или на 11,9% больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных автокредитов также выросла – на 18,9% до 746,5 млрд рублей.
Основной причиной интереса к автокредитованию можно назвать снижение доходов россиян на фоне роста цен на автомобили. Кроме того, банки снижали процентные ставки, а дилеры предлагали скидки при покупке машины в кредит. Оформить заявку и получить одобрение в 2019 году стало проще. Это можно было сделать в том числе онлайн. Оказали влияние и программы государственного льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые дважды возобновлялись в прошлом году.
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