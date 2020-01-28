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28 января 2020, 09:26

В 2019 году россияне побили рекорд по автокредитам

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В 2019 году в России было оформлено почти 950 тысяч автокредитов на общую сумму порядка 750 млрд рублей. Эти показатели стали рекордными за последние несколько лет, как по сумме кредитования, так и по числу выданных займов.
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Россияне стали чаще покупать автомобили с привлечением заемных средств. В 2019 году продажи новых автомобилей в нашей стране сократились на 2%, подержанных – на 0,4%. Одновременно банки выдали на 10% больше автокредитов, общая сумма которых оказалась почти на 20% больше, чем в 2018-м. В кредит было куплено 45% всех новых автомобилей. Средний размер автокредита увеличился до 788 тысяч рублей (+6,3%).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году было выдано рекордное за последние 6 лет количество кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей – 947,3 тысячи или на 11,9% больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных автокредитов также выросла – на 18,9% до 746,5 млрд рублей.

Основной причиной интереса к автокредитованию можно назвать снижение доходов россиян на фоне роста цен на автомобили. Кроме того, банки снижали процентные ставки, а дилеры предлагали скидки при покупке машины в кредит. Оформить заявку и получить одобрение в 2019 году стало проще. Это можно было  сделать в том числе онлайн. Оказали влияние и программы государственного льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые дважды возобновлялись в прошлом году.

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В 2019 году россияне побили рекорд по автокредитам
{{material_128542}}Россияне стали чаще покупать автомобили с привлечением заемных средств. В 2019 году продажи новых автомобилей в нашей стране сократились на 2%, подержанных – на 0,4%. Одновременно банки выдали на 10% больше автокредитов, общая сумма которых оказалась почти на 20% больше, чем в 2018-м. В кредит было куплено 45% всех новых автомобилей. Средний размер автокредита увеличился до 788 тысяч рублей (+6,3%).По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году было выдано рекордное за последние 6 лет количество кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей – 947,3 тысячи или на 11,9% больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных автокредитов также выросла – на 18,9% до 746,5 млрд рублей.Основной причиной интереса к автокредитованию можно назвать снижение доходов россиян на фоне роста цен на автомобили. Кроме того, банки снижали процентные ставки, а дилеры предлагали скидки при покупке машины в кредит. Оформить заявку и получить одобрение в 2019 году стало проще. Это можно было  сделать в том числе онлайн. Оказали влияние и программы государственного льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые дважды возобновлялись в прошлом году.
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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