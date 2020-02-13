13 февраля 2020, 13:53
В 2019 году российских водителей оштрафовали на 29 млрд рублей
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Фото: newsopt.ru
В 2019 году российские водители могли бы пополнили казну на 29 млрд рублей, если бы все оплатили административные штрафы, которые были выписаны сотрудниками ГИБДД.
Вместе с ростом общего количества административных штрафов — на 14 млн, растет количество постановлений, которые доходят до Федеральной службы судебных приставов, пишут Известия со ссылкой на МВД России.
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В 2019 году количество неоплаченных постановлений ГИБДД достигло 35 млн. В рублях это порядка 10 млрд. Водители не торопятся оплачивать штрафы, выписанные на основании показаний дорожных камер. Многие сомневаются, что они установлены по ГОСТу.
Самые злостные нарушители живут в Москве, Московской и Свердловской областях, Татарстане и Краснодарском крае, — сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД. Водители игнорируют скоростной режим, дорожные знаки и запрещающий сигнал светофора. Часто встречаются и те, кто считает необязательным использовать по назначению ремень безопасности.
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Комментарии пользователей
Глеб13.02.2020 19:16
Обалдеть, это же сколько они собирать будут, когда штрафы вырастут! Как минимум раза три больше! А деньги то куда денут, что-то сомневаюсь, что все на благо страны пойдет и строительство дорог...
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Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
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