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13 февраля 2020, 13:53

В 2019 году российских водителей оштрафовали на 29 млрд рублей

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Фото: newsopt.ru
В 2019 году российские водители могли бы пополнили казну на 29 млрд рублей, если бы все оплатили административные штрафы, которые были выписаны сотрудниками ГИБДД.
Вместе с ростом общего количества административных штрафов — на 14 млн, растет количество постановлений, которые доходят до Федеральной службы судебных приставов, пишут Известия со ссылкой на МВД России.
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В 2019 году количество неоплаченных постановлений ГИБДД достигло 35 млн. В рублях это порядка 10 млрд. Водители не торопятся оплачивать штрафы, выписанные на основании показаний дорожных камер. Многие сомневаются, что они установлены по ГОСТу.

Самые злостные нарушители живут в Москве, Московской и Свердловской областях, Татарстане и Краснодарском крае, — сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД. Водители игнорируют скоростной режим, дорожные знаки и запрещающий сигнал светофора. Часто встречаются и те, кто считает необязательным использовать по назначению ремень безопасности.
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Глеб13.02.2020 19:16
5
Обалдеть, это же сколько они собирать будут, когда штрафы вырастут! Как минимум раза три больше! А деньги то куда денут, что-то сомневаюсь, что все на благо страны пойдет и строительство дорог...
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Отзывы по теме
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В 2019 году российских водителей оштрафовали на 29 млрд рублей
Вместе с ростом общего количества административных штрафов — на 14 млн, растет количество постановлений, которые доходят до Федеральной службы судебных приставов, пишут Известия со ссылкой на МВД России.{{material_128889}}В 2019 году количество неоплаченных постановлений ГИБДД достигло 35 млн. В рублях это порядка 10 млрд. Водители не торопятся оплачивать штрафы, выписанные на основании показаний дорожных камер. Многие сомневаются, что они установлены по ГОСТу.Самые злостные нарушители живут в Москве, Московской и Свердловской областях, Татарстане и Краснодарском крае, — сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД. Водители игнорируют скоростной режим, дорожные знаки и запрещающий сигнал светофора. Часто встречаются и те, кто считает необязательным использовать по назначению ремень безопасности.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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