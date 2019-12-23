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23 декабря 2019, 17:10

В 2019 году тульский завод Haval выпустит 5 500 автомобилей

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Российский офис Haval рассказал о производственных планах. На заводе в Тульской области планируют довести общее число собранных автомобилей до 5 500 штук и спокойно уйти на новогодние каникулы до 9 января.
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Сборка кроссоверов Haval F7 стартовала на российском заводе марки в мае 2019 года. В сентябре к ним присоединился купеобразный Haval F7x. В конце октября с конвейера сошли первые серийные внедорожники Haval H9. Сейчас завод работает в одну смену. Суммарно до конца года здесь планируют выпустить 5,5 тыс. автомобилей.

С 1 по 8 января 2020 года сотрудники предприятия уйдут на новогодние каникулы. В отличие от некоторых других производителей, дополнительных дней простоя не предусмотрено. Производственный план составлялся таким образом, чтобы учесть особенности потребительского спроса в январские праздники и создать на складах дилеров оптимальный запас автомобилей.

В 2020 году китайская марка продолжит оперативно корректировать  объемы производства в соответствии со спросом на рынке. Пока интерес российских покупателей к вседорожникам Haval растет, и этот рост каждый месяц исчисляется сотнями процентов. Поэтому сокращения производства пока не предвидится. Кроме того, Haval планирует наладить поставки своих автомобилей в страны ближнего зарубежья. 

Сейчас под Тулой выпускают три модели: Haval F7, Haval F7х и Haval H9. В среднем, новый автомобиль сходит с конвейера каждые 7 минут. По словам сотрудников предприятия, пока производство работает не в полную силу. При необходимости завод может ежегодно выпускать 80 000 автомобилей. В перспективе его максимальная мощность составит 150 000 автомобилей в год.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
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В 2019 году тульский завод Haval выпустит 5 500 автомобилей
{{material_128016}}Сборка кроссоверов Haval F7 стартовала на российском заводе марки в мае 2019 года. В сентябре к ним присоединился купеобразный Haval F7x. В конце октября с конвейера сошли первые серийные внедорожники Haval H9. Сейчас завод работает в одну смену. Суммарно до конца года здесь планируют выпустить 5,5 тыс. автомобилей.С 1 по 8 января 2020 года сотрудники предприятия уйдут на новогодние каникулы. В отличие от некоторых других производителей, дополнительных дней простоя не предусмотрено. Производственный план составлялся таким образом, чтобы учесть особенности потребительского спроса в январские праздники и создать на складах дилеров оптимальный запас автомобилей.В 2020 году китайская марка продолжит оперативно корректировать  объемы производства в соответствии со спросом на рынке. Пока интерес российских покупателей к вседорожникам Haval растет, и этот рост каждый месяц исчисляется сотнями процентов. Поэтому сокращения производства пока не предвидится. Кроме того, Haval планирует наладить поставки своих автомобилей в страны ближнего зарубежья. Сейчас под Тулой выпускают три модели: Haval F7, Haval F7х и Haval H9. В среднем, новый автомобиль сходит с конвейера каждые 7 минут. По словам сотрудников предприятия, пока производство работает не в полную силу. При необходимости завод может ежегодно выпускать 80 000 автомобилей. В перспективе его максимальная мощность составит 150 000 автомобилей в год.
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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