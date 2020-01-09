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9 января 2020, 17:36

В 2019 году в России отозвали 650 тысяч дефектных автомобилей

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Росстандарт подвел итоги 2019 года. За год в нашей стране было проведено 139 добровольных отзывных кампаний, которые затронули в общей сложности почти 650 тысяч автомобилей. Самыми масштабными стали отзывы, связанные с подушками безопасности Takata.
В 2019 году в России отозвали 650 тысяч дефектных автомобилей

 

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По информации Росстандарта, по российским дорогам ездит около 1,5 млн автомобилей с дефектными подушками безопасности ...
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Практика добровольных отзывных кампаний применяется в России с 2015 года. За это время в сервис пригласили более 3,5 млн автомобилей. Среди наиболее серьезных причин – продолжающийся отзыв машин со смертельно опасными подушками безопасности Takata. По данным Росстандарта, порядка 1,5 млн автомобилей с подушками Takata все еще ездят по российским дорогам. Некоторые автовладельцы не торопятся в сервис, другие – просто не знают об объявленной акции. Проверить, подпадает ли автомобиль под какую-либо отзывную кампанию, можно с помощью специального сервиса на auto.ru. В Росстандарте напомнили, что отзывные кампании не имеют срока давности.

В 2019 году в России отозвали 649 594 транспортных средства. Помимо автомобилей в списках фигурирует порядка тысячи мотоциклов Yamaha и Harley-Davidson, а также снегоходы Ski-Doo. Дефекты обнаруживаются у автомобилей всех сегментов – от бюджетных до люксовых, от Lada до Bentley. В большинстве случаев автопроизводители отзывают автомобили, чтобы исправить самостоятельно выявленные недочеты в конструкции машин. Некоторые отзывы инициирует Росстандарт по результатам испытаний, проводимых в рамках госнадзора. Все неисправности устраняются за счет автопроизводителей.

В 2020 году Росстандарт планирует разработать и согласовать особый ГОСТ, регламентирующий критерии и механизмы отзыва автомобилей. Новый единый стандарт станет очередным важным шагом на пути к нулевой смертности на российских дорогах. В числе первоочередных задач – повышение информированности автовладельцев об объявленных отзывных кампаниях.

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В 2019 году в России отозвали 650 тысяч дефектных автомобилей
{{material_128511}}Практика добровольных отзывных кампаний применяется в России с 2015 года. За это время в сервис пригласили более 3,5 млн автомобилей. Среди наиболее серьезных причин – продолжающийся отзыв машин со смертельно опасными подушками безопасности Takata. По данным Росстандарта, порядка 1,5 млн автомобилей с подушками Takata все еще ездят по российским дорогам. Некоторые автовладельцы не торопятся в сервис, другие – просто не знают об объявленной акции. Проверить, подпадает ли автомобиль под какую-либо отзывную кампанию, можно с помощью специального сервиса на auto.ru. В Росстандарте напомнили, что отзывные кампании не имеют срока давности. В 2019 году в России отозвали 649 594 транспортных средства. Помимо автомобилей в списках фигурирует порядка тысячи мотоциклов Yamaha и Harley-Davidson, а также снегоходы Ski-Doo. Дефекты обнаруживаются у автомобилей всех сегментов – от бюджетных до люксовых, от Lada до Bentley. В большинстве случаев автопроизводители отзывают автомобили, чтобы исправить самостоятельно выявленные недочеты в конструкции машин. Некоторые отзывы инициирует Росстандарт по результатам испытаний, проводимых в рамках госнадзора. Все неисправности устраняются за счет автопроизводителей.В 2020 году Росстандарт планирует разработать и согласовать особый ГОСТ, регламентирующий критерии и механизмы отзыва автомобилей. Новый единый стандарт станет очередным важным шагом на пути к нулевой смертности на российских дорогах. В числе первоочередных задач – повышение информированности автовладельцев об объявленных отзывных кампаниях.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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