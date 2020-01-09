9 января 2020, 17:36
В 2019 году в России отозвали 650 тысяч дефектных автомобилей
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Росстандарт подвел итоги 2019 года. За год в нашей стране было проведено 139 добровольных отзывных кампаний, которые затронули в общей сложности почти 650 тысяч автомобилей. Самыми масштабными стали отзывы, связанные с подушками безопасности Takata.
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По информации Росстандарта, по российским дорогам ездит около 1,5 млн автомобилей с дефектными подушками безопасности ...Читать далее
В 2019 году в России отозвали 649 594 транспортных средства. Помимо автомобилей в списках фигурирует порядка тысячи мотоциклов Yamaha и Harley-Davidson, а также снегоходы Ski-Doo. Дефекты обнаруживаются у автомобилей всех сегментов – от бюджетных до люксовых, от Lada до Bentley. В большинстве случаев автопроизводители отзывают автомобили, чтобы исправить самостоятельно выявленные недочеты в конструкции машин. Некоторые отзывы инициирует Росстандарт по результатам испытаний, проводимых в рамках госнадзора. Все неисправности устраняются за счет автопроизводителей.
В 2020 году Росстандарт планирует разработать и согласовать особый ГОСТ, регламентирующий критерии и механизмы отзыва автомобилей. Новый единый стандарт станет очередным важным шагом на пути к нулевой смертности на российских дорогах. В числе первоочередных задач – повышение информированности автовладельцев об объявленных отзывных кампаниях.
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