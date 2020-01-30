30 января 2020, 14:36
В 2019 году Volkswagen Golf в 11-ый раз стал бестселлером в Европе
- 224
- 0
Фото: Volkswagen
Хэтчбек Volkswagen Golf на протяжении последних одиннадцати лет остается самой продаваемой моделью на европейском рынке. В 2019 году дилеры реализовали свыше 460 тыс. экземпляров. На втором месте с отставанием более чем на 100 тысяч проданных автомобилей идет Renault Clio.
Ранее мы писали
Вчера вечером в Вольфсбурге состоялась одна из самых ожидаемых премьер 2019 года. Хэтчбек Volkswagen Golf ...Читать далее
Второе место занимает Renault Clio, также сменивший поколение в 2019 году. Третье место по версии портала Focus2move досталось еще одной модели Volkswagen, а именно – компактному семейству Polo. В расчет принимались не только продажи в странах Евросоюза, но и в прилегающих к ним регионах: Молдове, Украине, России и Турции.
На протяжении последних 45 лет Volkswagen Golf остается самой продаваемой моделью немецкой марки. Дизайн хэтчбека восьмого поколения не стал революционным, в отличие от интерьера и его технической «начинки». Автомобиль получил кардинально переработанную переднюю панель с минимумом физических кнопок. Многие элементы управления перенесли на сенсорный экран, который теперь составляет единое целое с цифровой панелью приборов. Медиасистема имеет доступ в интернет и поддерживает функцию голосового управления, получает информацию о пробках онлайн и скачивает обновления «по воздуху». Виртуальный ключ от автомобиля на смартфоне можно передавать друзьями или родственниками. В списке опций среди прочего значатся продвинутые матричные фары и комплекс электронных помощников IQ.Drive.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
Все это можно сделать недорого в авто сервисе Точка GM Cadillac, оборудование там самое современное и специалисты все высококвалифицированные. Ремонт делают качественно, четко соблюдая все технологии, используют в работе только качественные расходники. Пока идет ремонт можно подождать в комфортном зале ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве