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30 января 2020, 14:36

В 2019 году Volkswagen Golf в 11-ый раз стал бестселлером в Европе

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Фото: Volkswagen
Хэтчбек Volkswagen Golf на протяжении последних одиннадцати лет остается самой продаваемой моделью на европейском рынке. В 2019 году дилеры реализовали свыше 460 тыс. экземпляров. На втором месте с отставанием более чем на 100 тысяч проданных автомобилей идет Renault Clio.
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Вчера вечером в Вольфсбурге состоялась одна из самых ожидаемых премьер 2019 года. Хэтчбек Volkswagen Golf ...
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Легендарный Volkswagen Golf продолжает укреплять свои позиции на европейском рынке. Очередное, восьмое по счету, поколение модели, представленное осенью 2019 года, продолжило успешное восхождение, начатое предшественниками. По итогам года, рыночная доля марки увеличилась до 2,7%. Дилеры реализовали более 460 тыс. экземпляров Volkswagen Golf, хотя и меньше, чем годом ранее. 

Второе место занимает Renault Clio, также сменивший поколение в 2019 году. Третье место по версии портала Focus2move досталось еще одной модели Volkswagen, а именно – компактному семейству Polo. В расчет принимались не только продажи в странах Евросоюза, но и в прилегающих к ним регионах: Молдове, Украине, России и Турции.

На протяжении последних 45 лет Volkswagen Golf остается самой продаваемой моделью немецкой марки. Дизайн хэтчбека восьмого поколения не стал революционным, в отличие от интерьера и его технической «начинки». Автомобиль получил кардинально переработанную переднюю панель с минимумом физических кнопок. Многие элементы управления перенесли на сенсорный экран, который теперь составляет единое целое с цифровой панелью приборов. Медиасистема имеет доступ в интернет и поддерживает функцию голосового управления, получает информацию о пробках онлайн и скачивает обновления «по воздуху». Виртуальный ключ от автомобиля на смартфоне можно передавать друзьями или родственниками. В списке опций среди прочего значатся продвинутые матричные фары и комплекс электронных помощников IQ.Drive.

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Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
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Все это можно сделать недорого в авто сервисе Точка GM Cadillac, оборудование там самое современное и специалисты все высококвалифицированные. Ремонт делают качественно, четко соблюдая все технологии, используют в работе только качественные расходники. Пока идет ремонт можно подождать в комфортном зале ...
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В 2019 году Volkswagen Golf в 11-ый раз стал бестселлером в Европе
{{material_127944}}Легендарный Volkswagen Golf продолжает укреплять свои позиции на европейском рынке. Очередное, восьмое по счету, поколение модели, представленное осенью 2019 года, продолжило успешное восхождение, начатое предшественниками. По итогам года, рыночная доля марки увеличилась до 2,7%. Дилеры реализовали более 460 тыс. экземпляров Volkswagen Golf, хотя и меньше, чем годом ранее. Второе место занимает Renault Clio, также сменивший поколение в 2019 году. Третье место по версии портала Focus2move досталось еще одной модели Volkswagen, а именно – компактному семейству Polo. В расчет принимались не только продажи в странах Евросоюза, но и в прилегающих к ним регионах: Молдове, Украине, России и Турции.На протяжении последних 45 лет Volkswagen Golf остается самой продаваемой моделью немецкой марки. Дизайн хэтчбека восьмого поколения не стал революционным, в отличие от интерьера и его технической «начинки». Автомобиль получил кардинально переработанную переднюю панель с минимумом физических кнопок. Многие элементы управления перенесли на сенсорный экран, который теперь составляет единое целое с цифровой панелью приборов. Медиасистема имеет доступ в интернет и поддерживает функцию голосового управления, получает информацию о пробках онлайн и скачивает обновления «по воздуху». Виртуальный ключ от автомобиля на смартфоне можно передавать друзьями или родственниками. В списке опций среди прочего значатся продвинутые матричные фары и комплекс электронных помощников IQ.Drive.
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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