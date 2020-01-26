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26 января 2020, 22:08

В 2019 году вырос экспорт автомобилей Renault российской сборки

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Фото: Renault
Компания Renault Россия отчиталась о рекордных продажах в СНГ и Монголии автомобилей, собранных на российских автозаводах. На экспорт было отправлено почти 16 тысяч автомобилей Renault или на 14% больше, чем годом ранее.
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В 2019 году компания экспортировала 15 785 автомобилей Renault российского производства (+14% к АППГ). Сейчас в нашей стране выпускают семь моделей: седан Renault Logan и Renault Logan Stepway, хэтчбек Renault Sandero и Renault Sandero Stepway, вседорожник Renault Duster, кроссовер Renault Kaptur и купе-кроссовер Renault Arkana.

Укрепились позиции марки в Беларуси, где она уверенно удерживает второе место по объему продаж. На рынках Армении и Азербайджана Renault продемонстрировала лучший показатель роста за последние три года. Доля марки на Кавказе увеличилась на 4%. В Казахстане продажи Renault выросли на 29%, что позволило компании подняться одной строчкой выше в рейтинге продаж и занять шестое место. В Кыргызстане марка вошла в ТОП-3 местного авторынка. Аналогичные позиции французский автопроизводитель отвоевал в Монголии, но здесь продажи удалось увеличить сразу втрое.

Отчасти успеху в этих странах компания Renault обязана выходу на рынок новой модели – купеобразного кроссовера Arkana. Летом 2019 года новинку начали поставлять в Республику Беларусь, Азербайджан, Армению и Кыргызстан. В сентябре к числу экспортных рынков присоединился Казахстан, а в октябре – Монголия. В дальнейшем компания может расширить поставки в страны дальнего зарубежья, при условии обязательной адаптации Arkana под условия конкретного региона. 


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В 2019 году вырос экспорт автомобилей Renault российской сборки
{{material_128699}}В 2019 году компания экспортировала 15 785 автомобилей Renault российского производства (+14% к АППГ). Сейчас в нашей стране выпускают семь моделей: седан Renault Logan и Renault Logan Stepway, хэтчбек Renault Sandero и Renault Sandero Stepway, вседорожник Renault Duster, кроссовер Renault Kaptur и купе-кроссовер Renault Arkana.Укрепились позиции марки в Беларуси, где она уверенно удерживает второе место по объему продаж. На рынках Армении и Азербайджана Renault продемонстрировала лучший показатель роста за последние три года. Доля марки на Кавказе увеличилась на 4%. В Казахстане продажи Renault выросли на 29%, что позволило компании подняться одной строчкой выше в рейтинге продаж и занять шестое место. В Кыргызстане марка вошла в ТОП-3 местного авторынка. Аналогичные позиции французский автопроизводитель отвоевал в Монголии, но здесь продажи удалось увеличить сразу втрое.Отчасти успеху в этих странах компания Renault обязана выходу на рынок новой модели – купеобразного кроссовера Arkana. Летом 2019 года новинку начали поставлять в Республику Беларусь, Азербайджан, Армению и Кыргызстан. В сентябре к числу экспортных рынков присоединился Казахстан, а в октябре – Монголия. В дальнейшем компания может расширить поставки в страны дальнего зарубежья, при условии обязательной адаптации Arkana под условия конкретного региона. 
2020-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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