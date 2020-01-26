26 января 2020, 22:08
В 2019 году вырос экспорт автомобилей Renault российской сборки
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Фото: Renault
Компания Renault Россия отчиталась о рекордных продажах в СНГ и Монголии автомобилей, собранных на российских автозаводах. На экспорт было отправлено почти 16 тысяч автомобилей Renault или на 14% больше, чем годом ранее.
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Укрепились позиции марки в Беларуси, где она уверенно удерживает второе место по объему продаж. На рынках Армении и Азербайджана Renault продемонстрировала лучший показатель роста за последние три года. Доля марки на Кавказе увеличилась на 4%. В Казахстане продажи Renault выросли на 29%, что позволило компании подняться одной строчкой выше в рейтинге продаж и занять шестое место. В Кыргызстане марка вошла в ТОП-3 местного авторынка. Аналогичные позиции французский автопроизводитель отвоевал в Монголии, но здесь продажи удалось увеличить сразу втрое.
Отчасти успеху в этих странах компания Renault обязана выходу на рынок новой модели – купеобразного кроссовера Arkana. Летом 2019 года новинку начали поставлять в Республику Беларусь, Азербайджан, Армению и Кыргызстан. В сентябре к числу экспортных рынков присоединился Казахстан, а в октябре – Монголия. В дальнейшем компания может расширить поставки в страны дальнего зарубежья, при условии обязательной адаптации Arkana под условия конкретного региона.
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