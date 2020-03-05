Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 марта 2020, 00:01

В 2020 году продажи Suzuki в России выросли в 3 раза

  • 117
  • 0
Фото: Аларм-Моторс
Российский офис Suzuki подвел итоги продаж новых автомобилей с начала 2020 года. За два первых месяца дилеры марки сообща реализовали свыше тысячи автомобилей или втрое больше, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Ранее мы писали
В рамках только что прошедшего в Санкт-Петербурге Suzuki Fest мы встретились с Ириной Зеленцовой, операционным ...
Читать далее
В феврале 2020 года российские дилеры Suzuki реализовали 621 автомобиль или в 2,9 раза больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев продажи выросли еще существеннее – в 3,1 раза до 1 142 автомобилей.

Бестселлером Suzuki в нашей стране остается компактный кроссовер Vitara. На нем в минувшем месяце остановили свой выбор 408 покупателей, в 3,4 раза больше по сравнению с февралем 2019 года. Спрос на кроссоверы Suzuki SX4 увеличился в 2,3 раза. В феврале дилеры продали 170 автомобилей. Новый Suzuki Jimny приглянулся еще 43 клиентам. Рост – в те же 2,3 раза. Как сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» господин Такахаси Юта, ранее компания ставила перед собой цель реализовать 8 500 автомобилей до конца финансового года. К настоящему времени, несмотря на непростые условия рынка, Suzuki уже превзошла эту отметку.

Российский модельный ряд Suzuki представлен тремя вседорожниками. Самый доступный вариант – кроссовер Vitara, который стоит от 1 049 000 рублей. Минимум на 100 тысяч дороже придется заплатить за кроссовер SX4, а его лимитированная версия Tabi стоит от 1 445 990 рублей. Наконец, рамный трехдверный внедорожник Jimny оценивается не менее чем в 1 439 000 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Suzuki Grand Vitara
вы кстати не первый от кого такое слышу. многие обращались к дилеру . тот на это отвечает что это так и должно быть и поделать ничего не могут
MichaMeL
Форум Suzuki SX4
ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
MichaMeL
Форум Suzuki Ignis
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
medved
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Сузуки
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 91 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В 2020 году продажи Suzuki в России выросли в 3 раза
{{material_127774}}В феврале 2020 года российские дилеры Suzuki реализовали 621 автомобиль или в 2,9 раза больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев продажи выросли еще существеннее – в 3,1 раза до 1 142 автомобилей.Бестселлером Suzuki в нашей стране остается компактный кроссовер Vitara. На нем в минувшем месяце остановили свой выбор 408 покупателей, в 3,4 раза больше по сравнению с февралем 2019 года. Спрос на кроссоверы Suzuki SX4 увеличился в 2,3 раза. В феврале дилеры продали 170 автомобилей. Новый Suzuki Jimny приглянулся еще 43 клиентам. Рост – в те же 2,3 раза. Как сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» господин Такахаси Юта, ранее компания ставила перед собой цель реализовать 8 500 автомобилей до конца финансового года. К настоящему времени, несмотря на непростые условия рынка, Suzuki уже превзошла эту отметку.Российский модельный ряд Suzuki представлен тремя вседорожниками. Самый доступный вариант – кроссовер Vitara, который стоит от 1 049 000 рублей. Минимум на 100 тысяч дороже придется заплатить за кроссовер SX4, а его лимитированная версия Tabi стоит от 1 445 990 рублей. Наконец, рамный трехдверный внедорожник Jimny оценивается не менее чем в 1 439 000 рублей.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ярославль Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться