5 марта 2020, 00:01
В 2020 году продажи Suzuki в России выросли в 3 раза
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Фото: Аларм-Моторс
Российский офис Suzuki подвел итоги продаж новых автомобилей с начала 2020 года. За два первых месяца дилеры марки сообща реализовали свыше тысячи автомобилей или втрое больше, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
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Бестселлером Suzuki в нашей стране остается компактный кроссовер Vitara. На нем в минувшем месяце остановили свой выбор 408 покупателей, в 3,4 раза больше по сравнению с февралем 2019 года. Спрос на кроссоверы Suzuki SX4 увеличился в 2,3 раза. В феврале дилеры продали 170 автомобилей. Новый Suzuki Jimny приглянулся еще 43 клиентам. Рост – в те же 2,3 раза. Как сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» господин Такахаси Юта, ранее компания ставила перед собой цель реализовать 8 500 автомобилей до конца финансового года. К настоящему времени, несмотря на непростые условия рынка, Suzuki уже превзошла эту отметку.
Российский модельный ряд Suzuki представлен тремя вседорожниками. Самый доступный вариант – кроссовер Vitara, который стоит от 1 049 000 рублей. Минимум на 100 тысяч дороже придется заплатить за кроссовер SX4, а его лимитированная версия Tabi стоит от 1 445 990 рублей. Наконец, рамный трехдверный внедорожник Jimny оценивается не менее чем в 1 439 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
вы кстати не первый от кого такое слышу. многие обращались к дилеру . тот на это отвечает что это так и должно быть и поделать ничего не могут
ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
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