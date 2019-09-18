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18 сентября 2019, 20:29

В 2020 году в Петербурге начнут строить 22-километровую Широтную магистраль

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Правительство Санкт-Петербурга отобрало и проработало 6 наиважнейших проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры мегаполиса. Среди них - Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе плюс возведение транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.
В 2020 году в Петербурге начнут строить 22 километровую Широтную магистраль

Фото: КРТИ

Об этом на совещании в Смольном заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Выступая перед коллегами из Минтранса он назвал Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) «вопросом номер один для города». Трасса перенаправит интенсивные грузовые и пассажирские потоки, увеличит транспортную доступность «Большого порта Санкт-Петербург», и в целом, снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру 5-милионного города.

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Сегодня на совещании удалось договориться о начале строительства ШМСД. Финансировать I этап будут из федерального/городского бюджетов, а также при участи компании «Магистраль Северной столицы» - той самой, что в настоящее время доводит до ума заключительный 8 этап платной магистрали М-11.

В дальнейшем возводить ШМСД планируется на основе государственно-частного партнерства. Если удастся заполучить необходимые 13 млрд рублей и утрясти все бумажно/разрешительные вопросы, то приступить непосредственно к строительным работам станет возможным в 2020 году. Рассматриваемый сегодня срок завершения работ – конец 2024-го. В структуре масштабного проекта – не менее 11 транспортных развязок. Дорога будет скоростной – не менее 110 км/ч. Расчетная пропускная способность ШМСД - более 170 тыс. автомобилей в сутки.

22-километровая Широтная магистраль скоростного движения будет начинаться от ЗСД в районе Благодатной улицы, затем пройдет в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и упрется в «ленту» Кольцевой автодороги у микрорайона Кудрово.


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В 2020 году в Петербурге начнут строить 22-километровую Широтную магистраль
Об этом на совещании в Смольном заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Выступая перед коллегами из Минтранса он назвал Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) «вопросом номер один для города». Трасса перенаправит интенсивные грузовые и пассажирские потоки, увеличит транспортную доступность «Большого порта Санкт-Петербург», и в целом, снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру 5-милионного города.{{material_127516}} Сегодня на совещании удалось договориться о начале строительства ШМСД. Финансировать I этап будут из федерального/городского бюджетов, а также при участи компании «Магистраль Северной столицы» - той самой, что в настоящее время доводит до ума заключительный 8 этап платной магистрали М-11. В дальнейшем возводить ШМСД планируется на основе государственно-частного партнерства. Если удастся заполучить необходимые 13 млрд рублей и утрясти все бумажно/разрешительные вопросы, то приступить непосредственно к строительным работам станет возможным в 2020 году. Рассматриваемый сегодня срок завершения работ – конец 2024-го. В структуре масштабного проекта – не менее 11 транспортных развязок. Дорога будет скоростной – не менее 110 км/ч. Расчетная пропускная способность ШМСД - более 170 тыс. автомобилей в сутки. 22-километровая Широтная магистраль скоростного движения будет начинаться от ЗСД в районе Благодатной улицы, затем пройдет в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и упрется в «ленту» Кольцевой автодороги у микрорайона Кудрово.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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