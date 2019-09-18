В 2020 году в Петербурге начнут строить 22-километровую Широтную магистраль
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Фото: КРТИ
Об этом на совещании в Смольном заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Выступая перед коллегами из Минтранса он назвал Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) «вопросом номер один для города». Трасса перенаправит интенсивные грузовые и пассажирские потоки, увеличит транспортную доступность «Большого порта Санкт-Петербург», и в целом, снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру 5-милионного города.
В дальнейшем возводить ШМСД планируется на основе государственно-частного партнерства. Если удастся заполучить необходимые 13 млрд рублей и утрясти все бумажно/разрешительные вопросы, то приступить непосредственно к строительным работам станет возможным в 2020 году. Рассматриваемый сегодня срок завершения работ – конец 2024-го. В структуре масштабного проекта – не менее 11 транспортных развязок. Дорога будет скоростной – не менее 110 км/ч. Расчетная пропускная способность ШМСД - более 170 тыс. автомобилей в сутки.
22-километровая Широтная магистраль скоростного движения будет начинаться от ЗСД в районе Благодатной улицы, затем пройдет в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и упрется в «ленту» Кольцевой автодороги у микрорайона Кудрово.
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