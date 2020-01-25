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25 января 2020, 10:04

В 2020 году в Петербурге прибавится мест для хранения автомобилей

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Фото пользователя 110km.ru
В Санкт-Петербурге утверждена Адресная программа создания городских автостоянок, включая перехватывающие, на текущий год. Об этом информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
В 2020 году в Петербурге прибавится мест для хранения автомобилей

Фото пользователя 110km.ru

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В плане дорожных строителей – обустройство сразу 8 новых перехватывающих автостоянок. Они появятся у станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов», а также у ж/д станции «Царское Село». Суммарная вместимость парковок - 768 машиномест.

Параллельно планируется вести проектирование перехватывающих парковок у станций метро «Проспект Большевиков» и «Рыбацкое» и двух городских автостоянок на улице Оптиков. Опять же городские автостоянки будут сданы в эксплуатацию в Кронштадте (на 113 машиномест) и у стадиона «Газпром Арена» (80 машиномест).

В информации КРТИ уточняется, что на данный момент в Северной столице работает 17 городских автостоянок общей емкостью 2 211 машиномест и 388 мест для размещения автобусов, а также 14 перехватывающих парковок общей емкостью 1 579 машиномест. Последние, судя по нашим наблюдениям, пользуются у населения спросом.


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В 2020 году в Петербурге прибавится мест для хранения автомобилей
{{material_128671}} В плане дорожных строителей – обустройство сразу 8 новых перехватывающих автостоянок. Они появятся у станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов», а также у ж/д станции «Царское Село». Суммарная вместимость парковок - 768 машиномест.Параллельно планируется вести проектирование перехватывающих парковок у станций метро «Проспект Большевиков» и «Рыбацкое» и двух городских автостоянок на улице Оптиков. Опять же городские автостоянки будут сданы в эксплуатацию в Кронштадте (на 113 машиномест) и у стадиона «Газпром Арена» (80 машиномест).В информации КРТИ уточняется, что на данный момент в Северной столице работает 17 городских автостоянок общей емкостью 2 211 машиномест и 388 мест для размещения автобусов, а также 14 перехватывающих парковок общей емкостью 1 579 машиномест. Последние, судя по нашим наблюдениям, пользуются у населения спросом.
2020-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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