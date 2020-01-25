В 2020 году в Петербурге прибавится мест для хранения автомобилей
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Параллельно планируется вести проектирование перехватывающих парковок у станций метро «Проспект Большевиков» и «Рыбацкое» и двух городских автостоянок на улице Оптиков. Опять же городские автостоянки будут сданы в эксплуатацию в Кронштадте (на 113 машиномест) и у стадиона «Газпром Арена» (80 машиномест).
В информации КРТИ уточняется, что на данный момент в Северной столице работает 17 городских автостоянок общей емкостью 2 211 машиномест и 388 мест для размещения автобусов, а также 14 перехватывающих парковок общей емкостью 1 579 машиномест. Последние, судя по нашим наблюдениям, пользуются у населения спросом.
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