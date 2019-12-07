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7 декабря 2019, 16:37

В 2020 году в России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

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Фото: www.largus.fr
С 31 марта 2020 года пакет документов на автомобили массой до 3,5 тонн пополнится дополнительной этикеткой, необходимой при его продаже и демонстрации. Этикетка энергоэффективности будет содержать информацию о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля.
В 2020 году в России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

Фото: www.agvs-upsa.ch

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Этикетка энергоэффективности внешне выглядит также, как аналогичные этикетки для бытовой техники. Только информирует она не о классе энергопотребления, а о расходе топлива, запасе ходе, уровне выбросов в атмосферу СО2 и об экологическом классе. В России вводится 7 основных классов энергоэффективности от А до G и три подкласса - А++, А+, B+. Высший класс А++ могут получить только электрокары или водородные автомобили с нулевыми выбросами углекислого газа.

Допускаются следующие объемы выбросов СО2 в каждом классе энергоэффективности: класс А включает выбросы в атмосферу до 50 г/км СО2; класс В - от 51 до 95 г/км, класс С - от 96 до 120 г/км. К последнему классу G отнесут все транспортные средства с выбросами более 221 г /км. С 31 марта 2020 года этикетка энергоэффективности будет обязательной для всех автомобилей массой до 3,5 тонн, оборудованных любыми типами двигателей. Исключение сделают для машин, объем выпуска которых не превышает 2 000 экземпляров в год.

Помимо класса энергоэффективности на этикетке будет содержаться информация о компании-изготовителе, марке и модели автомобиля, виде топливе и его расходе на 100 км пути, запасе ходе и экологической классе. Аналогичные требования к маркировке уже действуют в Евросоюзе. По замыслу властей, такого рода информация должна побуждать покупателей отдавать предпочтение более экологически чистым и энергоэффективным транспортным средствам.

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В 2020 году в России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
{{material_128260}}Этикетка энергоэффективности внешне выглядит также, как аналогичные этикетки для бытовой техники. Только информирует она не о классе энергопотребления, а о расходе топлива, запасе ходе, уровне выбросов в атмосферу СО2 и об экологическом классе. В России вводится 7 основных классов энергоэффективности от А до G и три подкласса - А++, А+, B+. Высший класс А++ могут получить только электрокары или водородные автомобили с нулевыми выбросами углекислого газа.Допускаются следующие объемы выбросов СО2 в каждом классе энергоэффективности: класс А включает выбросы в атмосферу до 50 г/км СО2; класс В - от 51 до 95 г/км, класс С - от 96 до 120 г/км. К последнему классу G отнесут все транспортные средства с выбросами более 221 г /км. С 31 марта 2020 года этикетка энергоэффективности будет обязательной для всех автомобилей массой до 3,5 тонн, оборудованных любыми типами двигателей. Исключение сделают для машин, объем выпуска которых не превышает 2 000 экземпляров в год.Помимо класса энергоэффективности на этикетке будет содержаться информация о компании-изготовителе, марке и модели автомобиля, виде топливе и его расходе на 100 км пути, запасе ходе и экологической классе. Аналогичные требования к маркировке уже действуют в Евросоюзе. По замыслу властей, такого рода информация должна побуждать покупателей отдавать предпочтение более экологически чистым и энергоэффективным транспортным средствам.
2019-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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