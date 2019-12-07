7 декабря 2019, 16:37
В 2020 году в России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
- 710
- 0
Фото: www.largus.fr
С 31 марта 2020 года пакет документов на автомобили массой до 3,5 тонн пополнится дополнительной этикеткой, необходимой при его продаже и демонстрации. Этикетка энергоэффективности будет содержать информацию о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля.
Фото: www.agvs-upsa.ch
Ранее мы писали
С 21 декабря в России вводится новый экологический класс Евро-6 для грузовых и пассажирских автомобилей. Ранее ...Читать далее
Допускаются следующие объемы выбросов СО2 в каждом классе энергоэффективности: класс А включает выбросы в атмосферу до 50 г/км СО2; класс В - от 51 до 95 г/км, класс С - от 96 до 120 г/км. К последнему классу G отнесут все транспортные средства с выбросами более 221 г /км. С 31 марта 2020 года этикетка энергоэффективности будет обязательной для всех автомобилей массой до 3,5 тонн, оборудованных любыми типами двигателей. Исключение сделают для машин, объем выпуска которых не превышает 2 000 экземпляров в год.
Помимо класса энергоэффективности на этикетке будет содержаться информация о компании-изготовителе, марке и модели автомобиля, виде топливе и его расходе на 100 км пути, запасе ходе и экологической классе. Аналогичные требования к маркировке уже действуют в Евросоюзе. По замыслу властей, такого рода информация должна побуждать покупателей отдавать предпочтение более экологически чистым и энергоэффективным транспортным средствам.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Согласен, сам ее пользую пару лет, разница в динамике и расходе на лицо.
Цитата:| 23 ноября в 20.00 во Фреш Инфинити на Горячеключевской пройдет ASIAN NIGHT. Коктейльная вечеринка, фуршет, Бэк (участник шоу «Песни на ТНТ») , розыгрыш призов. Есть регистрация. Делюсь, кому интересно) Елизавета, благодаря тому, что Вы не поленились написать здесь об этом, мы зарегистрировались ...
Хороший салон с большим выбором. Всегда есть новинки, возможность заказать любой цвет. И с документами не мухлют, после оплаты ПТС делают либо день в день либо за три дня четко. Сервис тоже хороший и душевный. Мастера не просто разбираются, а всегда готовы поговорить с клиентом, подсказать к чему присмотреться ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве