13 октября 2017, 19:15
В 2020 году выйдет спортивный кроссовер от Seat
Испанская марка Seat собирается выпустить спортивный кроссовер с купеобразным кузовом, концепция которого будет близка к Porsche Macan. Новинка появится на рынке к 2020 году.
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На автосалоне в Женеве в марте 2018 года Seat официально представит суббренд Cupra. Под этой маркой будут ...Читать далее
По предварительным данным, стандартная комплектация автомобиля будет оснащаться гибридной силовой установкой. Также выйдет «заряженная» версия под суббрендом Cupra.
Следующей премьерой от Seat станет габаритный паркетник. Его основой станет модульное шасси MQB A2, созданное концерном Volkswagen. Эта модель будет выпущена с пяти- и семиместным салоном.
Ожидается, что линейку моторов составят бензиновые и дизельные двигатели с четырьмя цилиндрами. Силовому агрегату составят пару классическая «механика» или роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями.
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