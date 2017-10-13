13 октября 2017, 19:15

В 2020 году выйдет спортивный кроссовер от Seat

Испанская марка Seat собирается выпустить спортивный кроссовер с купеобразным кузовом, концепция которого будет близка к Porsche Macan. Новинка появится на рынке к 2020 году.
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  В 2020 году выйдет спортивный кроссовер от Seat Seat В 2020 году выйдет спортивный кроссовер от Seat Seat В 2020 году выйдет спортивный кроссовер от Seat Seat В 2020 году выйдет спортивный кроссовер от Seat
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Об этом сообщил Маттиас Рабе, руководитель отдела новых исследований и разработок Seat. Кросс-купе получит схожие стилистические черты с концепт-каром Seat 20V20, представленном в 2015 году на автосалоне в Женеве.

По предварительным данным, стандартная комплектация автомобиля будет оснащаться гибридной силовой установкой. Также выйдет «заряженная» версия под суббрендом Cupra.

Следующей премьерой от Seat станет габаритный паркетник. Его основой станет модульное шасси MQB A2, созданное концерном Volkswagen. Эта модель будет выпущена с пяти- и семиместным салоном.

Ожидается, что линейку моторов составят бензиновые и дизельные двигатели с четырьмя цилиндрами. Силовому агрегату составят пару классическая «механика» или роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями.

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Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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В 2020 году выйдет спортивный кроссовер от Seat
{{material_120945}}Об этом сообщил Маттиас Рабе, руководитель отдела новых исследований и разработок Seat. Кросс-купе получит схожие стилистические черты с концепт-каром Seat 20V20, представленном в 2015 году на автосалоне в Женеве. По предварительным данным, стандартная комплектация автомобиля будет оснащаться гибридной силовой установкой. Также выйдет «заряженная» версия под суббрендом Cupra.Следующей премьерой от Seat станет габаритный паркетник. Его основой станет модульное шасси MQB A2, созданное концерном Volkswagen. Эта модель будет выпущена с пяти- и семиместным салоном.Ожидается, что линейку моторов составят бензиновые и дизельные двигатели с четырьмя цилиндрами. Силовому агрегату составят пару классическая «механика» или роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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