В 2021 году автомобили подорожали на 20% — 40%, и это не предел, что говорят дилеры
В период с января по сентябрь 2021 года новые автомобили в среднем подорожали на 20%, а отдельные бренды прибавили в цене 40%, пишет издание Коммерсант со ссылкой на опрос дилеров.
Дилеры официально обновляли прайс-листы весной и летом, но цены поднимают на 1-2 % ежемесячно. При данной ситуации на рынке сейчас наблюдается дефицит комплектующих и самих автомобилей. Количество предложений постепенно падает, а поставки новых моделей задерживают.
Стоит отметить, что цены растут синхронно, как на первичном, так и на вторичном рынках. Как отметили в «Авилоне», стоимость автомобилей с января по октябрь увеличилась на 2,5–15%, основными причинами стали дефицит автомобилей и комплектующих, инфляция и обновление моделей. Volkswagen поднял цены на 5–10%, локализованные модели Mitsubishi подорожали на 2,5–14%, импортные — на 15%, пишет “Ъ”. В «Автодоме» отметили, что средний рост цен на автомобили за январь — сентябрь 2021 года в России составил 15%, но на ряд моделей скачок цен был замечен в 40%.
Глава Fresh Auto Денис Мигаль отметил, что рост в таком темпе продолжится до конца года, ситуация только ухудшается, исключение — китайские бренды, где присутствуют позитивные тенденции.
- 3 100 000 РToyota Highlander 2014 в Москве
- 5 929 000 РLand Rover Range Rover Sport 2018 в Москве
- 11 610 912 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 169 999 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 560 000 РVolkswagen Touran 2008 в Москве
- 3 990 000 РMercedes GLC-класс Coupe 2019 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Outlander 2017 в Москве
- 869 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 879 000 РCitroen Grand C4 Picasso 2018 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
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